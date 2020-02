Shakira sobre su accidente vocal: “Había días que ni salía de la cama. Perder mi voz fue como perder toda mi identidad”

Se estrena "Shakira in Concert: el Dorado Tour" 0:40

(CNN Español) – Este viernes se estrenó en HBO el largometraje de la esperada gira de Shakira, “El Dorado World Tour”, dos meses después que se proyectara en selectas salas de cine en 60 países.

Durante 2 horas y 2 minutos, Shakira interpreta los 20 temas que componen el setlist de su concierto, con el que recorrió 22 países.

La producción también muestra cuánto se involucra la cantante barranquillera en el montaje de su tour: la intérprete trabaja codo a codo con su equipo desde el remix de los temas, la iluminación, las tomas de cada una de las cámaras que siguen sus movimientos y hasta la pirotécnica.

El accidente vocal que la llevó a cancelar su gira en 2017 también es parte de la producción y se menciona al inicio, alrededor del minuto 23.

“La voz y la emoción están conectadas en el ser humano de una manera que no lo puedes entender hasta que no puedes utilizarla”, dijo Shakira, añadiendo que consultó con 5 doctores en tres días quienes le dijeron que requería de una operación porque sería imposible recuperar su voz.

Shakira ahonda en cómo tuvo que guardar silencio durante semanas, cómo tuvo que comunicarse con su familia con carteles y señas y confesó que uno de sus hijos, Sasha, pedía a Santa Claus y rezaba a Dios para que su madre recuperara la voz.

En 2017, la cantante dijo en su cuenta de Twitter que ese era uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha. Desde entonces me entregué plenamente al reposo de la voz tal y como me lo habían recomendado los especialistas con el fin de recuperarme a tiempo para el primer concierto en Colonia. Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, aseguró la cantante.

En el largometraje también muestra partes del proceso de grabación de su disco “El Dorado”, incluido extractos de “Chantaje”, tema que interpretó junto a Maluma.

La cantante también muestra parte de su vida fuera del escenario, como el balance de ser madre y una superestrella.

La colombiana concedió una entrevista a Zona Pop CNN, el podcast de cultura pop de CNN en Español, días antes de su presentación en el Super Bowl y del estreno del largometraje en HBO en el que cuenta detalles de su lesión y cómo se prepara para el Super Bowl.

Zona Pop: Con tu gira “El Dorado” pudiste reencontrarte con esos fanáticos que a lo largo de tu carrera te han seguido. ¿Qué momentos recuerdas de esa gira que no hayas contado?

Shakira: Creo que en la película muestra muy bien cómo he vivido este tour, pero lo que mas recuerdo de esa gira son los rostros de los fans, como me los grababa, cuando actuaba esta vez tenia la sensación de que el tiempo paraba durante las casi dos horas que estaba en el escenario. Y en ese tiempo detenido me fui fijándome en las caras de la gente, en sus reacciones…su cariño me alimentaba en un momento en el que mas lo necesitaba cuando perdí la voz y cada concierto fue la culminación de ello.

Zona Pop: Para ti el tour significó un reto mayor a lo que significa preparar una extensa gira. Tuviste que posponer inicialmente por un problema en las cuerdas vocales. ¿Sentiste algún temor durante ese período de recuperación? ¿Qué pensabas?

Shakira: Antes daba por sentado que siempre tendría mi voz. Tener que contemplar la posibilidad de que pudiera perderla me hizo cuestionarlo todo, y confieso que estaba bastante deprimida. Había días que ni salía de la cama. Perder mi voz fue como perder toda mi identidad.

Zona Pop: Eres quizás una de las primeras cantantes latinas que estrena un documental de una gira a nivel mundial y nada más ni nada menos que en la gran pantalla. Ahora lo llevas a la pantalla chica y a muchos dispositivos de streaming gracias a HBO. ¿Qué significa para ti que este espectáculo ahora viva en una plataforma como esta?

Shakira: La programación de HBO siempre me ha parecido de otro nivel y muy innovador desde hace años—tiene una elegancia y una clase, y me enorgullece que un concierto mío forme parte de su catálogo.

Zona Pop: A la hora de preparar un concierto y elegir el setlist, ¿cuál es la canción que siempre debe estar?

Shakira: Whenever Wherever, Hips Dont Lie, y Wakawaka no suelen faltar nunca.

Zona Pop: ¿Cuál es tu favorita para interpretar? Y, ¿cuál es la que los fanáticos te piden más?

Shakira: En esta última gira Antología fue la canción en la que más conectaba con el público, cada noche ver a las caras y darme cuenta lo que significaba para ellos, veía sonrisas, veía lagrimas, a veces las dos cosas… y me emocionaba viendo que como una canción que yo escribí sigue teniendo su propia vida a través del cariño de los fans. ¡No se cuál es la que piden más! Yo creo que nunca habrá un consenso total, por eso es divertido ir cambiando de gira en gira el repertorio.

Zona Pop: El documental se estrena justo antes de tu presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Se llevará a cabo en una ciudad que, a pesar de estos días estar muy fría, sí vive el calor latino de pies a cabeza. Tú, como colombiana, ¿qué significa para ti estar en el evento? ¿Cómo fue el acercamiento de la NFL para protagonizar el espectáculo junto a Jennifer López?

Shakira: Para mi es un honor ser la primera mujer nacida fuera de Estados unidos desde hace mas de 20 años estar invitada a cantar en un evento tan emblemático para Estados Unidos. Y hacerlo al lado de otra Latina, otra mujer fuerte, lo hace aun mas especial. La verdad que es un sueño que he querido cumplir por muchos años.

Zona Pop: ¿Cómo te estás preparando para el Super Bowl? ¿Cómo logras resumir tu carrera y todos tus grandes éxitos en tan pocos minutos?

Shakira: ¡Resumirlo y decidir que incluir en tan poco tiempo fue lo mas difícil! La música y la coreografía venimos haciendo desde hace 2 meses, no te imaginarias lo que implica aunque sea un show corto hacer todas las preparaciones. Es una producción gigante.

Zona Pop: ¿Recuerdas el primer espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que viste?

Shakira: No, pero mis favoritos son los de Beyoncé y Bruno Mars.

