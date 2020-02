Las 3 opciones del avión presidencial de México: venta, rifa o renta

¿Es seguro volar en el mismo avión que un presidente? 3:21

(CNN Español) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, que tienen varias opciones sobre qué hacer con el avión presidencial. Una de ella es que todavía hay posibilidad de venderlo porque hay ofertas.

Con respecto a la rifa del avión presidencial sigue siendo una opción. El mandatario dijo que está casi resuelta pero que “con el dinero y el poder la gente se echa a perder, no todos, pero si es mucha la tentación” refiriéndose a que en vez de ser una personas quien se gane el avión, sean cien para que se distribuya el monto.

AMLO además confirmó que tienen una convocatoria para empresarios para la rifa “con el propósito de que nos ayuden comprando una cantidad de boletos para sus trabajadores”. El mandatario reiteró que los recursos que se obtengan por el avión presidencial se van a utilizar para la compra de equipos en hospitales.

Y otra de las opciones que explicó López Obrador es que si se ganan la rifa, se les pagará el dinero pero la aeronave se quedaría un año en la Fuerza Aérea disponible para la renta con un valor aproximado de US$ 10.000.000. “Ya se tendría para pagar el mantenimiento

y un año para tener tiempo y no tener que rematarlo, no venderlo mal” dijo AMLO.