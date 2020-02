Dele Alli, estrella del Tottenham Hotspur, se disculpa por un video de coronavirus

(CNN) — La estrella de fútbol Dele Alli se disculpó por un video que publicó en Snapchat sobre el brote de coronavirus.

El mediocampista del Tottenham Hotspur eliminó el video que publicó el sábado en el que se filmó con una máscara facial y parecía burlarse de un hombre asiático, según PA Media.

El virus, que se ha propagado desde la ciudad china de Wuhan, ha matado a 1.000 personas en todo el mundo e infectado a más de 42.000.

“Solo quería disculparme personalmente por el video que publiqué en Snapchat ayer. No fue divertido y me di cuenta de inmediato y lo eliminé”, escribió Alli, de 23 años, en el sitio de redes sociales chino Weibo.

“Me decepcioné a mí mismo y al club. No quiero que ustedes tengan esa impresión de mí porque no fue gracioso y me di cuenta de inmediato y lo eliminé”.

“No es algo de lo que se deba bromear. Estoy enviando todo mi amor y todos mis pensamientos y oraciones a todos en China”.

El equipo de Tottenham se encuentra actualmente en un receso de mitad de temporada y su próximo juego es frente Al Aston Villa en la Premier League el 16 de febrero.