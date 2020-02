El Oscar tuvo la audiencia más baja en la historia de la ceremonia

¿Qué dijeron los ganadores del Oscar? 2:09

(CNN) — La entrega número 92 de los Premios de la Academia atrajo a un promedio de 23,6 millones de espectadores para ABC el domingo, un nuevo mínimo para la noche más grande de Hollywood.

La entrega de premios tuvo una disminución del 20% con respecto al espectáculo del año pasado, que atrajo a 29,6 millones de espectadores. El mínimo anterior fue la transmisión de 2018, que atrajo a un promedio de 26,5 millones de espectadores.

La baja audiencia para una de las noches más grandes del mundo del entretenimiento sigue siendo más alta que la mayoría de los programas de televisión, pero no son ideales. Hace solo seis años, la entrega de premios atrajo a más de 40 millones de espectadores.

1 de 22 | Eminem interpreta “Lose Yourself” en la edición 92 de los Oscar. El rapero ganó en 2003 el Oscar por mejor canción original por ese mismo tema. (Crédito: MARK RALSTON/AFP via Getty Images) 2 de 22 | La actriz y cantante estadounidense Janelle Monáe estuvo a cargo del acto de apertura de la edición 92 de los premios Oscar. (Crédito: MARK RALSTON/AFP via Getty Images) 3 de 22 | Los personajes de algunas de las películas nominadas a los premios Oscar 2020 se unieron a Monáe durante el acto de apertura. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images) 4 de 22 | Uno de los momentos destacados del acto de apertura es cuando la cantante y actriz Janelle Monáe se acerca a algunos de los actores nominados al Oscar y los invita a cantar con ella. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images) 5 de 22 | Bratt Pitt corre por su Oscar, que fue presentado y entregado por la actriz y directora Regina King. Pitt ganó el premio de la Academia en la categoría mejor actor de reparto. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images) 6 de 22 | La actriz y cantante Idina Menzel (centro) interpreta "Into de Unknown", el tema principal de "Frozen 2" y que está nominado al Oscar. En el escenario, un grupo de cantantes interpretaron la canción en varios de los idiomas en la que fue doblada la cinta. (Crédito: MARK RALSTON/AFP via Getty Images) 7 de 22 | Las actrices Margot Robbie y Charlize Theron leen el programa oficial de la edición 92 de los premios Oscar. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images) 8 de 22 | Los actores Tom Hanks y Leonardo DiCaprio conversan frente a la atenta cámara en los premios Oscar 2020. (Crédio: Kevin Winter/Getty Images) 9 de 22 | La actriz Diane Keaton y el actor Keanu Reeves durante la presentación de la categoría mejor guión original. En un momento gracioso, Keaton golpeó el micrófono con el sobre que contiene el nombre del ganador y estalló en risa. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images) 10 de 22 | Las actrices Maya Rudolph y Kristen Wiig muestran lo versátiles que son para los directores que asisten a la gala. Ambas les dijeron que no solo saben hacer comedia, también pueden interpretar personajes dramáticos... (Crédito: Kevin Winter/Getty Images) 11 de 22 | ...o hasta cantar.(Crédito: Kevin Winter/Getty Images) 12 de 22 | Rita Wilson, esposa de Tom Hanks, toma una foto del actor junto a sus directores, Jonas Rivera, Josh Cooley, Mark Nielsen, quienes ganaron el Oscar por mejor película animada por "Toy Story 4". Hanks interpreta a "Woody" en todas las cintas de "Toy Story". (Crédito: MARK RALSTON/AFP via Getty Images) 13 de 22 | La representación latina en los premios Oscar: Oscar Isaac (Guatemala) y Salma Hayek (México) presentan la categoría mejor mezcla de sonido. Hayek bromeó diciendo que por fin pudo sostener un Oscar en el escenario, mientras agarraba la mano de Isaac. (Crédito: MARK RALSTON/AFP via Getty Images) 14 de 22 | Dos de los hombres más guapos del mundo (según el diario Daily Mail), Brad Pitt y Bradley Cooper conversan detrás de cámaras durante la ceremonia de los premios Oscar 2020. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images) 15 de 22 | Julia Louis-Deyfrus y Will Ferrel gastaron una broma a los directores de fotografía, describiendo algunos de los trabajos que realizan en un set de grabación. Los actores entregaron el Oscar de mejor fotografía a Roger Deakins. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images) 16 de 22 | El actor estadounidense Tom Hanks anunció que en diciembre Los Ángeles tendrá el Museo de la Academia Cinematográfica (The Academy Museum of Motion Pictures), a la par que bromeaba que en la ciudad existe un museo del selfi. (Crédito: MARK RALSTON/AFP via Getty Images) 17 de 22 | Cynthia Erivo interpreta “Stand Up” el tema principal de “Harriet”, cinta con la que está nominada al Oscar en las categorías de mejor actriz y mejor canción original. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images) 18 de 22 | Nadie se imaginó ver a dos gatos, al menos en disfraz, en el escenario de los premios Oscar. Los actores James Corden y Rebel Wilson presentan, disfrazados de gatos, el premio de la Academia a los mejores efectos visuales. Tanto Corden como Wilson estuvieron en la cinta de CATS, basada en el musical del mismo nombre. (Crédito: MARK RALSTON/AFP via Getty Images) 19 de 22 | Con un piano magenta y unas gigantescas estrellas –inspiradas en sus famosos y estrambóticos lentes–, Elton John se toma el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para interpretar “I’m Gonna Love Me Again”, tema nominado al Oscar por mejor canción original. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images) 20 de 22 | La cantante estadounidense Billie Eilish interpreta “Yesterday”, un tema original de los Beatles, durante el segmento “In Memoriam”, en el que la Academia rinde tributo a personalidades que fallecieron en el último año. Kobe Bryant, que ganó un Oscar en 2018, fue uno de los homenajeados. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images) 21 de 22 | Eilish actuó junto a su hermano, Finneas O’Connell, quien produce y coescribe la música de Eilish. (Créditos: Kevin Winter/Getty Images) 22 de 22 | ¡Ni siquiera Tom Hanks puede resistirse a los chistes de Brad Pitt! (Crédito: MARK RALSTON/AFP via Getty Images)

Una serie de factores estaban en juego, desde la duración del programa hasta la variedad de otras opciones de entretenimiento que los espectadores pueden elegir. Probablemente no ayudó que algunos de los éxitos de taquilla más grandes del año como Avengers: Endgame no obtuvieron ningún premio importante.

Los bajos índices de los Oscar siguen la tendencia con otros programas de premios como los Grammy y los Emmy, que han recibido disminuciones de audiencia recientemente.

La ceremonia del Oscar de este año también se sintió demasiado extensa, lo que podría haber causado que algunos espectadores se desconectaran a medida que el programa se prolongaba en su tercera hora, 33 minutos más de lo programado.

Lo más destacado de la alfombra roja de este año 1:03

“La 92a edición anual de los Premios de la Academia perdió rápidamente su propia trama en medio de un millón de distracciones por cortesía de las frenéticas y a menudo desconcertantes decisiones de producción”, escribió Caroline Framke, crítica de televisión de Variety. “Durante aproximadamente la mitad de la transmisión, los Oscar se sintieron como un tren que se salió de su camino”.

Otros críticos reprocharon la elección de la ceremonia de no tener un conductor central por segundo año consecutivo.

“Al igual que los Emmy en el otoño, los Oscar de este año fueron una montaña rusa de extrañas decisiones de producción y dirección, algunas de las cuales pagaron dividendos de entretenimiento, pero la mayoría contribuyó a un kudocast que se extendió por las tres horas asignadas”, escribió Daniel Fienberg, crítico de televisión para el Hollywood Reporter.

Fienberg agregó que el programa de 2019 “fluyó razonablemente bien sin un presentador”, pero está quedando claro que el éxito del año pasado estuvo más cerca de la “suerte tonta que una declaración concluyente sobre el valor, o la falta del mismo, de los presentadores en los premios”.

A pesar del descenso deslumbrante de la audiencia, el domingo por la noche fue histórico para Hollywood, gracias a que Parasite se llevó a casa la mejor película. El thriller surcoreano, dirigido por Bong Joon Ho, es la primera película no inglesa y la primera película surcoreana en ganar el premio de mejor película.

Los hitos de los Oscar 2020 2:03

La ceremonia también incluyó otros momentos destacados, como múltiples números musicales y un monólogo de apertura de Steve Martin y Chris Rock. Grandes nombres ganaron importantes premios, incluyendo a Brad Pitt llevándose a casa al mejor actor de reparto por su papel en Once Upon a Time… In Hollywood y Joaquin Phoenix ganando al mejor actor por su actuación en Joker.