Un aborto legal a siete meses de embarazo desata polémica en Colombia

(CNN Español) — El aborto en Colombia es permitido en tres casos: cuando peligra la vida o la salud de la madre, cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida o cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.

Angie Palta, una mujer residente en Popayán en el departamento del Cauca, interrumpió su embarazo de manera legal tras siete meses de gestación porque asegura no sentirse preparada psicológicamente para dar a luz.

Antes de realizarse el aborto, Palta conversó con la radio Super Popayán. Explicó que la relación con su pareja no es buena y que nunca quiso tener un bebé.

“Cuando nos enteramos, a mí alegría no me dio” dijo Palta y contó que muchas veces no se realizó chequeos médicos, “no, no quería, no quiero y no me siento preparada” explicó.

“No me siento capaz por nada del mundo, por más que lo he pensado y he tenido terapias, créame que no”, afirmó Palta.

CNN intentó contactar a Palta sin éxito.

Tras evaluaciones psicológicas, la interrupción voluntaria de su embarazo fue autorizado por una clínica bajo el aval del Gobierno y Profamilia, organización que provee servicios de salud reproductivos, y se realizó el aborto.

La decisión de Palta desató polémica, especialmente en redes sociales donde fue criticada por usuarios en contra del aborto, en su mayoría, debido al avanzado estado de gestación.

En una rueda de prensa el martes, la directora ejecutiva de Profamilia, Marta Royo, aseguró que se siguieron todos los lineamientos establecidos en la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto, certificando que el caso de Palta corresponde a una de las tres causales despenalizadas, el peligro a la salud de la madre, en este caso, psicológico.

“Ninguna mujer que ejerza sus derechos sexuales y reproductivos en Colombia debe enfrentar barreras ni ser víctima de persecución, discriminación, señalamientos y estigmas sociales que vulneren su intimidad”, aseguró Royo.

El debate sobre la despenalización del aborto en Colombia se reaviva a pocos días de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre dos demandas de la abogada Natalia Bernal Cano que, en una pide penalizar totalmente el aborto y en la otra que se reconozca como personas con derechos a los fetos cuando están en el útero materno, apelando la sentencia del alto tribunal que despenalizó el aborto en las tres causales establecidas en 2006.

Un debate con muchos elementos morales, éticos, religiosos y legales que está en tendencia en las redes sociales en ese país y es tema de conversación cotidiana en medio de las voces a favor y en contra del aborto.