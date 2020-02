Autoridades de España recomiendan no viajar a Italia, entre otros países

Hotel en Tenerife aisla a huéspedes por coronavirus 1:57

(CNN Español) — España considerará zonas de riesgo por el avance de coronavirus a China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia.

Es el anuncio del Ministro de Sanidad español, Salvador Illa, al término del Consejo Interterritorial que reunió esta tarde a todos los consejeros de salud de las comunidades autónomas para abordar las nuevas medidas a adoptar ante el avance del COVID-19.

Según aseguró Illa en rueda de prensa, aquellas personas que presenten síntomas gripales y hayan viajado en los catorce días anteriores a una de estas zonas serán considerados casos a ser analizados, con lo que se les someterá a pruebas analíticas para confirmar o descartar su infección. También serán considerados “casos” y sometidos a pruebas aquellos pacientes ingresados en centros de salud que presenten afecciones respiratorias con origen desconocido de su enfermedad.

Una reunión en que tanto el Ministerio de Sanidad como los agentes de Salud autonómicos acordaron trasladar a la ciudadanía la recomendación de no viajar a ninguna de estas regiones si no es imprescindible. “No está prohibido viajar a estos lugares, no existe una orden de restricción, pero la recomendación tras escuchar a los técnicos de sanidad es que se evite viajar a estas zonas”, afirmó Illa.

En comparecencia ante los medios de comunicación el ministro de Sanidad recordó que los tres casos de coronavirus confirmados en las últimas veinticuatro horas son casos importados y que no se han registrado casos de transmisión comunitaria dentro del país.

Añadió el titular de la cartera de sanidad que “estamos en un escenario de contención del coronavirus en España, y por eso vamos a reforzar las medidas de protección precoz del virus” y “eso incluye reforzar la información que se facilita a la ciudadanía, incluyendo puertos y aeropuertos”.

Illa informó que en esta reunión con los representantes de sanidad autonómicos analizaron también escenarios futuros en caso que la evolución del coronavirus forzara a tomar medidas adicionales, aunque no detalló cuáles serían. “España tiene un sistema de salud robusto y preparado para hacer frente a la situación” y “hemos hecho esfuerzos para trasladar información veraz y contrastada a la ciudadanía”, declaró Illa.

En esta rueda de prensa el Ministro de Sanidad reiteró el mensaje de tranquilidad y confianza que han trasladado desde el Gobierno español a lo largo de estos días, al asegurar que el sistema de sanidad nacional está preparado para hacer frente a este virus. De igual forma, detalló que a partir de este mismo miércoles se realizarán dos reuniones de seguimiento del coronavirus y una comparecencia diaria para anunciar cualquier nueva información.

El Ministerio de Sanidad activa el protocolo de coronavirus en las comunidades de Valencia y Madrid por dos casos positivos

Dos nuevos casos de coronavirus reportó el Ministerio de Sanidad de España este lunes en la tarde a través de su cuenta de Twitter. Uno de los pacientes está en la Comunidad de Madrid y otro en la Comunidad Valenciana. Con estos, ya son cinco los casos en todo el país en las últimas 24 horas.

Según la autoridad sanitaria del país, se activó el protocolo por coronavirus en ambos lugares, después de que ambas personas dieran positivo en la primera prueba. Ya se enviaron las muestras correspondientes al Centro Nacional de Microbiología de Madrid para su confirmación.

Activado el protocolo por #coronavirus en la Comunidad de Madrid tras dar positivo una persona en las pruebas.

Con información de Ana Cucalón