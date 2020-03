Trump tuitea su apoyo al proyecto de ley de la Cámara de Representantes para luchar contra el coronavirus

Trump declara estado de emergencia en EE.UU

(CNN) – El presidente Donald Trump tuiteó este viernes que apoya un amplio paquete de medidas de alivio contra el coronavirus, el cual les permitiría a algunos estadounidenses tomar una licencia de emergencia remunerada y ofrecería pruebas gratuitas para la detección del virus. Los comentarios del mandatario se produjeron después de que la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, anunciara un amplio acuerdo con el gobierno.

En una serie de tuits, el presidente escribió: “Apoyo totalmente el H.R. 6201: Ley de Respuesta al Coronavirus, que se votará en la Cámara esta noche”.

“Este proyecto de ley seguirá mi dirección para las pruebas gratuitas de detección del coronavirus, y para las licencias remuneradas por enfermedad de nuestros trabajadores estadounidenses que han sido afectados. He ordenado al secretario del Tesoro y al secretario del Trabajo que emitan regulaciones que permitan flexibilidad para que de ninguna manera las pequeñas empresas resulten golpeadas. ¡Animo a todos los republicanos y demócratas a unirse y VOTAR SÍ!”, añadió el mandatario.

Los mensajes del presidente terminan con la incertidumbre que había surgido alrededor las negociaciones a lo largo del día y deberían despejar el camino para que la Cámara vote esta noche de viernes.

“Estamos orgullosos de haber llegado a un acuerdo con la administración para resolver los desafíos pendientes, y ahora pronto aprobaremos la Ley de Respuesta al Coronavirus”, escribió Nancy Pelosi en una carta la noche de este viernes.

Durante todo el día hubo incertidumbre sobre si se lograría un acuerdo y cuándo ocurriría, y esa duda persistió incluso después de la declaración de Pelosi.

A pesar del anuncio de un acuerdo, la Casa Blanca y la oficina de Pelosi aún estaban resolviendo en la tarde del viernes algunos temas relacionados con el lenguaje legislativo, según el líder de la mayoría de la Cámara, Steny Hoyer.

“Pensamos que teníamos un acuerdo”, dijo Hoyer a periodistas afuera de la oficina de Pelosi. Cuando se le preguntó por qué la presidenta de la Cámara anunció un pacto, Hoyer respondió: “Ella pensó que había” un acuerdo.

Hoyer añadió que aún busca tener una votación en la noche de este viernes y traer el proyecto de ley al pleno, incluso “si se desmorona”.

¿Puede el coronavirus costarle la reelección a Trump? 3:02

Steve Mnuchin, secretario del Tesoro y principal negociador de la Casa Blanca sobre el proyecto de ley, señaló este viernes que hay un acuerdo con los demócratas de la Cámara y el gobierno, aunque no está claro si estaba hablando en nombre del presidente.

En declaraciones a Fox Business, Mnuchin dijo: “Tenemos un acuerdo que refleja lo que el presidente habló en su discurso la otra noche”. El secretario discutió la necesidad de pruebas gratuitas para detectar el coronavirus, de la licencia por enfermedad remunerada y también licencia familiar pagada.

Pelosi señaló en su carta que el proyecto de ley se compone de una serie de disposiciones, que incluyen “pruebas gratuitas de coronavirus para todos los que la necesitan, incluidos quienes no están asegurados”.

La legislación también proporcionará, según Pelosi, una “licencia de emergencia remunerada con dos semanas de permiso por enfermedad y hasta tres meses de licencia familiar y médica”.

La medida también ampliará los fondos federales destinados a Medicaid “para apoyar a nuestros gobiernos y sistemas de salud locales, estatales, tribales y territoriales, de modo que tengan los recursos necesarios para combatir esta crisis”.

Los demócratas de la Cámara de Representantes han planeado votar este viernes una medida de alivio frente al coronavirus con o sin el apoyo bipartidista, en medio de la incertidumbre sobre cuándo exactamente ocurrirá la votación y si el gobierno de Trump finalmente respaldará el proyecto de ley.

Horas antes, Trump criticó el paquete legislativo durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca en la tarde del viernes, incluso mientras Pelosi y Mnuchin continuaban negociando.

En declaraciones hechas desde el Capitolio, aproximadamente una hora antes de que el presidente expresara públicamente su descontento, Pelosi insistió en que la Cámara de Representantes hará lo posible para aprobar la legislación, afirmando definitivamente: “Hoy, estaremos aprobando un proyecto de ley”. Por su parte, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, hizo eco de esa prioridad en una carta dirigida a los demócratas de la Cámara diciendo que se votaría un proyecto de ley de ayuda de una u otra forma.

“La presidenta literalmente ha estado trabajando las 24 horas para lograr un acuerdo bipartidista sobre nuestra respuesta adicional a la crisis causada por la pandemia de coronavirus”, dijo Hoyer, demócrata de Maryland. “Si llegamos a un acuerdo, votaremos eso. Si no, votaremos hoy sobre nuestro proyecto de ley, que incorpora casi todo lo que el gobierno y los republicanos han solicitado”, añadió el representante.

La Cámara se ha estado preparando para una votación después de que los negociadores principales pasaran el último día discutiendo cómo llegar a un acuerdo de consenso entre los demócratas de la Cámara y la administración de Trump.

La preocupación por el coronavirus ha impulsad a los líderes a tratar de aprobar un paquete integral que incluya la licencia por enfermedad remunerada y amplíe la red de seguridad social para niños y familias vulnerables cuyas vidas pueden verse afectadas por el virus.

El esfuerzo se produce mientras aumenta la preocupación y la ansiedad por la rápida propagación del coronavirus en Estados Unidos, una situación que ha sacudido los mercados financieros.

Trump dijo que se hará la prueba del coronavirus 4:13

Sin embargo, durante todo el viernes, la incertidumbre sobre si el presidente finalmente apoyaría en el paquete legislativo complicaba las negociaciones.

En una conferencia de prensa el viernes por la tarde, Trump no dijo que apoyaría la legislación. “Bueno, simplemente no creemos que estén dando lo suficiente. No creemos que los demócratas estén dando lo suficiente”, aseguró.

“Estamos negociando. Pensamos que teníamos algo, pero de repente no estaban de acuerdo con ciertas cosas que a las que ya habían dicho que sí. Podríamos tener algo, pero no creemos que estén dando lo suficiente. No están haciendo lo correcto para el país”, insistió.

El Congreso aprobó un paquete de respuesta para el coronavirus 8.300 millones de dólares la semana pasada, pero existe un fuerte sentido entre los legisladores de que se necesita hacer más para responder a las consecuencias económicas de la propagación del virus.

Lauren Fox y Jason Hoffman de CNN contribuyeron a este informe.