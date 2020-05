¿Cuán rápido se recuperará la economía estadounidense? Eso depende del coronavirus

¿Se recuperará pronto la economía de EE.UU.? 2:13

Nueva York (CNN Business) – Hace un mes, la gran pregunta sobre la economía era: ¿tendremos una recesión?

Qué curioso parece eso ahora.

Eso fue antes de que las aerolíneas cancelaran miles de vuelos, las ligas deportivas detuvieron sus temporadas y los restaurantes y minoristas cerraran sus puertas. Las escuelas y las guarderías no habían cerrado y la interacción social aún no se limitaba a distancia de dos metros y llamadas de conferencia en Zoom. Ahora, los estadounidenses están escondidos dentro de sus hogares y millones han solicitado beneficios de desempleo.

Entonces la pregunta ya no es: ¿tendremos una recesión?, sino ¿qué tan profunda será? y ¿cuán rápido se recuperará la economía?

Escucharás a los economistas arrojar frases como forma de V, forma de L y forma de U para describir el rango de posibilidades.

Forma de V: la esperanza es que, dados los billones de dólares en ayuda del Gobierno, la economía podrá accionar un interruptor tan rápido como se apaga. Una vez que la propagación del virus se desacelere, las empresas podrán abrir sus puertas, las personas volverán a trabajar y la economía se recuperará rápidamente. Eso es lo que los economistas llaman una recesión en forma de V, y algunos piensan que es posible, ahora que la Reserva Federal y el Congreso han comprometido billones de dólares para rescatar la economía.

Pero ese escenario depende en gran medida del virus.

LEE: La Casa Blanca y el Senado alcanzan un histórico acuerdo de estímulo de US$ 2 billones para la crisis del coronavirus

Los economistas de Morgan Stanley predicen un fuerte declive económico seguido de un rápido repunte. Pronosticaron que el producto interno bruto de EE.UU. se contraerá a un ritmo anual del 30% en el segundo trimestre, mucho más profundo que cualquier otra disminución trimestral registrada. Pero después de eso, creen que el PIB crecerá a un ritmo anualizado del 29% de julio a septiembre.

Por grave que parezca, en realidad es un pronóstico optimista, porque nadie sabe cuánto tiempo le tomará a Estados Unidos contener la pandemia de coronavirus y relajar las medidas de distanciamiento social. La predicción de Morgan Stanley supone que el brote alcanza su punto máximo en abril o principios de mayo, y las empresas reabrirán poco después.

Forma de L: el peor de los casos es que el virus no está contenido, las medidas de distanciamiento social permanecen vigentes durante el verano y las empresas y los consumidores tardarán años en ponerse al día. En ese caso, la recuperación económica podría tener forma de L.

MIRA: Así han sido los cambios de postura de Trump sobre el coronavirus

Eso es lo que sucedió después de la Gran Recesión. La actividad económica tardó cuatro años en volver a su pico anterior a la recesión. Incluso entonces, la mayoría de los estadounidenses todavía no sentían que se habían recuperado.

La Gran Depresión, que comenzó en 1929, fue aún más severa y fue seguida por una recuperación dolorosamente lenta que duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Esas recuperaciones en forma de L se parecen más a un palo de hockey con una cola larga. Nadie quiere una recuperación en forma de L, y hasta ahora, la mayoría de los economistas no predicen este resultado.

En forma de U: también hay un escenario intermedio: es la recesión en forma de U, y podría ser la más probable hoy en día.

Una recesión en forma de U es como una bañera, explicó Simon Johnson, execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional.

“Entras. Te quedas. Los lados están resbaladizos. Sabes, tal vez hay algunas cosas con baches en el fondo, pero no sales de la bañera por mucho tiempo”, dijo a PBS en 2009. En otras palabras, la economía se contrae, permanece moderada por un tiempo y luego vuelve a subir.

Este es un resultado plausible después de la pandemia de coronavirus por algunas razones.

Las empresas, incluso con ayuda del gobierno, se enfrentarán a una mayor incertidumbre sobre el futuro. Para los dueños y gerentes de negocios, la pandemia hizo que una situación previamente impensable fuera real. Ahora que han vivido un escenario en el que las empresas se cierran repentinamente en masa en todo el país, ese shock podría dañar sus inversiones y cambiar el comportamiento en el futuro, haciendo que algunos gasten de manera más conservadora.

Aunque las empresas eventualmente volverán a la vida después de que se levanten las medidas de distanciamiento social, no sucederá de una vez.

En cuanto al gasto del consumidor, el mayor contribuyente a la actividad económica de Estados Unidos, también es poco probable que se recupere de inmediato. Parte de eso se debe a una disminución en los ingresos, especialmente para los trabajadores que han sido despedidos de manera temporal o despedidos.

Pero también hay un impacto psicológico, dijo Elena Duggar, presidenta de la Junta Macroeconómica de Moody. La pandemia de coronavirus ya interrumpió el comportamiento humano de manera dramática, desde distanciamiento social hasta las compras de pánico de papel higiénico. Los consumidores probablemente tendrán cuidado de hacer grandes compras incluso cuando la economía comience a recuperarse. Es poco probable que regresen repentinamente a sus niveles de gasto anteriores al coronavirus, dijo Duggar.

Finalmente, el gasto que habría tenido lugar en el segundo trimestre no necesariamente se compensará más adelante en el año. Los turistas cuyos viajes de vacaciones de primavera fueron cancelados probablemente no tomarán dos vacaciones de verano. Los consumidores no van a comer el doble de las comidas en los restaurantes o irán al doble de películas más adelante en el año, simplemente porque se perdieron esas cosas en la primavera.

“Habrá una parte importante de la actividad económica que se perderá permanentemente”, indicó Duggar.

Sin embargo, las empresas y los consumidores eventualmente se recuperarán, y podrían hacerlo más rápido de lo que lo hicieron después de la Gran Recesión, señaló Duggar. De ahí su pronóstico en forma de U.

Incertidumbre e incógnitas

Sin embargo, todo esto, la forma de la recesión y su duración, es muy incierto. Y depende de una gran incógnita: el curso del virus.

En un informe reciente, los consultores y economistas de McKinsey de Oxford Economics presentaron nueve escenarios económicos diferentes. En uno de los resultados más prometedores, en el que el virus se controla con éxito y las restricciones económicas se levantan después de dos o tres meses, la actividad económica cae un 8% en la primera mitad del año, pero luego se recupera a su nivel previo a la pandemia al final de 2020.

MIRA: EE.UU. se prepara para recibir niveles históricos de reclamos por seguro de desempleo

Sin embargo, si el virus no está contenido dentro del segundo trimestre y las medidas de distanciamiento social continúan hasta el verano, McKinsey espera que el PIB pueda tomar más de dos años para volver a su nivel anterior al coronavirus.

“Si estamos en una situación en la que un tercio de la fuerza laboral no puede ir a trabajar durante el verano, verás muchas quiebras. Verás muchos incumplimientos de deuda corporativa “Mientras más dure esto, más permanente será el daño a empresas e individuos”, aseguró Susan Lund, socia de McKinsey y una de las coautoras del informe.

“De lo que depende, en primer lugar, es de cuán rápido podemos controlar el virus”.