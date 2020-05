Sebastián Piñera anuncia nuevas medidas económicas para enfrentar al coronavirus en Chile

Música para alegrar la cuarentena 0:27

(CNN Español) — Este miércoles, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció nuevas medidas económicas para enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus en el país austral, que hasta ahora ha dejado un saldo de 48 fallecidos y 5.546 casos confirmados.

En primer lugar, el mandatario señaló que se creará un fondo de US$ 2.000 millones para entregar nuevos beneficios a los trabajadores informales, quienes, por no tener contrato de trabajo, no han tenido acceso a los beneficios de seguro de cesantía del Estado. “Esto beneficiará a 2,6 millones de trabajadores informales”, explicó Piñera.

Por otro lado, “se apoyará a los emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios, con la creación de líneas de crédito, que serán traspasadas por los bancos a los emprendedores”, continuó el mandatario. Estas líneas tendrán una garantía del Estado que van a permitir “disminuir el riesgo de crédito con la actual pandemia y facilitar las condiciones para que los bancos puedan prestar este capital de trabajo a las empresas”.

Piñera también explicó que los bancos comprometidos a participar de este programa “deberán ofrecer tasas de interés preferenciales a los clientes que lo soliciten y que cumplan con los requisitos definidos. Los bancos que presten estos recursos deberán reprogramar todos los créditos preexistentes con sus deudores y postergar toda amortización hasta que esta nueva línea de crédito esté íntegramente pagada”.

“Las empresas deberán usar estos recursos para sus necesidades operativas, incluyendo, entre otros, el pago de remuneraciones, arriendo, pago a proveedores y otras necesidades para mantenerse operativas durante esa emergencia”, finalizó el jefe de Estado.