IRS inicia el depósito de la primera ronda de cheques de estímulo económico para afectados por coronavirus

¿Qué incluye el estímulo económico en EE.UU. por la pandemia? 2:35

(CNN) — El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) envió el sábado la primera ronda de cheques de estímulo a los estadounidenses afectados por el coronavirus, dijo la agencia.

“El #IRS depositó los primeros pagos de impacto económico en las cuentas bancarias de los contribuyentes hoy. Sabemos que muchas personas están ansiosas por recibir sus pagos; continuaremos emitiéndolos tan rápido como podamos”, escribió el IRS el sábado por la noche en Twitter.

Así se repartirá el paquete de estímulo por pandemia en EE.UU. 2:32

Los depósitos continuarán en los próximos días, comenzando con las personas que hayan presentado declaraciones de impuestos para 2018 o 2019 y hayan autorizado el depósito directo. Otros, incluidos quienes no han presentado declaraciones, depósitos directos autorizados o que reciben Seguridad Social, probablemente tendrán que esperar semanas o meses antes de ver su dinero.

Las distribuciones son parte del paquete de ayuda económica de US$ 2,2 billones aprobado por el Congreso en marzo.

Según el paquete de ayuda económica, las personas recibirán hasta US$ 1.200 y las parejas recibirán hasta US$ 2.400, más US$ 500 por niño. Pero los pagos comienzan a disminuir para las personas con ingresos brutos ajustados de más de US$ 75.000. El monto se reducirá en US$ 5 por cada US$ 100 adicionales del ingreso bruto ajustado, y aquellos que ganen más de US$ 99.000 no recibirán nada. Los umbrales de ingresos se duplicarían para las parejas.

¿Son suficientes los billones que vienen de Washington? 9:16

Para aquellos que no han presentado una declaración para 2019 o 2018, el IRS los insta a hacerlo rápidamente, incluso para aquellos que normalmente no necesitan presentar una declaración de impuestos. Eso incluye a las personas que ganaron menos de US$ 12.200 en 2019 y las parejas que ganaron menos de US$ 24.400.

Mientras tanto, el IRS espera comenzar a emitir cheques en papel la semana del 4 de mayo, según un memorando de la Cámara demócrata.

Los cheques en papel se emitirán a una tasa de aproximadamente 5 millones por semana, dice el memorando. Las personas con el ingreso más bajo, según el ingreso bruto ajustado, recibirán primero sus cheques.

En el pasado, ha llevado más tiempo enviar cheques que hacer depósitos directos. En 2008, cuando el gobierno distribuyó dinero en un estímulo similar, se realizaron depósitos durante un período de tres semanas, mientras que los cheques en papel se enviaron por correo durante un período de 10 semanas.

Según la legislación, el IRS tiene hasta el final de 2020 para transferir los pagos.

— Katie Lobosco y Tami Luhby de CNN contribuyeron a este informe.