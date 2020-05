Estas compañías te ruegan que no uses sus productos durante la crisis

El efecto coronavirus en la industria automotriz 5:50

Nueva York (CNN Business) –– Uber y Fiat Chrysler están tomando una táctica inusual en sus anuncios durante el coronavirus, instando a las personas a no usar sus productos.

Un reciente anuncio televisivo de 60 segundos de Uber muestra un montaje de escenas de personas en cuarentena en casa.

“Quédate en casa para todos los que no puedan”, dice el comercial al final. “Gracias por no viajar con Uber”.

No es raro que las empresas publiquen anuncios que intentan aprovechar el estado de ánimo nacional durante un momento de crisis y tragedia, comentó Joseph Turow, profesor de la Escuela de Comunicación Annenberg de la Universidad de Pensilvania. Agregó que el anuncio de Uber es único, ya que realmente insta a las personas a no usar el producto.

“Hablando retóricamente, se están alineando con los objetivos de la nación, todas las cosas que conforman la definición de Estados Unidos“, indicó. “Está diciendo: ‘Somos parte de esto, piensen bien de nosotros'”. Explica que Uber también está haciendo algo de control de daños, después de que historias sugirieran que sus conductores estaban en riesgo al transportar pasajeros durante la crisis.

Thomas Ranese, vicepresidente de mercadeo de Uber, dijo que la compañía publicará el anuncio durante las próximas dos semanas para enfatizar la importancia de quedarse en casa.

El anuncio de servicio público es “una compañía que es sinónimo de movimiento, agradeciéndole por no desplazarse, porque en este momento eso ayuda a salvar vidas”, indica en un comunicado.

Fiat Chrysler no está diciendo específicamente a las personas que no compren automóviles. Pero una campaña de redes sociales el viernes le pide a la gente que deje sus autos estacionados y que no conduzcan por el momento.

Reutilizó su anuncio en el Super Bowl “Día de la Marmota” protagonizado por Bill Murray. Pero en lugar de mostrarlo disfrutando de la repetición del mismo día debido a su oportunidad de conducir un Jeep, como era era el comercial original, este contiene un mensaje sobre estar atrapado en tu casa.

“Entendemos que todos los días comienzan a parecer lo mismo”, indica el anuncio, antes de pasar al comercial original que mostraba a Bill Murray despertando de nuevo con la canción de Sonny y Cher “I’ve got you babe”.

“Quédate en casa. Manténte saludable”, dice el anuncio. Luego muestra un Jeep conduciendo fuera de la carretera con las palabras: “Cuando todo esto termine, los senderos estarán esperando”.

También tiene anuncios en línea con Chrysler Pacifica y las marcas Ram y Alfa Romeo de la compañía.

El anuncio de Jeep es similar a los anuncios que se publicaron cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, dijo Turow, ya que las compañías que no habían podido fabricar productos de consumo durante la guerra prometían a los clientes que podrían volver a comprar sus productos pronto. El más famoso de esos anuncios fue uno que prometía “Hay un Ford en tu futuro”.

Las ventas de automóviles en EE.UU. han caído drásticamente durante la crisis, con muchos concesionarios cerrando o limitando las ventas.

“Está señalando que las cosas eventualmente van a cambiar”, comenta Turow. Y está tratando de generar un interés futuro en los productos de la compañía para cuando ocurra ese cambio, incluso si las personas no pueden comprar el producto en este momento.