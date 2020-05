Alfonso Herrera: Buscamos darle voz y visibilidad a todos los refugiados

View this post on Instagram

📷 @rubensalgadoescudero #Repost @acnur_unhcr_americas with @get_repost ・・・ Alfonso Herrera @ponchohd , uno de los actores más reconocidos en América Latina, ha sido designado como Colaborador de Alto Perfil de ACNUR. Herrera trabajará junto a ACNUR para dar luz a la situación de desplazamiento forzado en la región y alentar a otras personas a que se unan a la causa de los refugiados. "Duele escuchar las historias de mujeres, personas de la tercera edad, niños y niñas y miembros de la comunidad LGBTI, imagina lo que es tener que vivirlas en carne propia, tener que buscar refugio para poder sobrevivir. Agradezco a los refugiados que compartieron sus historias conmigo en México, El Salvador y Honduras, pero sobre todo, quiero que sepan que admiro su fortaleza y su ejemplo", señaló Herrera. ¡Gracias, Alfonso, por estar #ConLosRefugiados! #Colaborador #AlfonsoHerrera #refugiados #actor #cine #ACNUR