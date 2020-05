Las 5 canciones para celebrar los 50 años de Luis Miguel

Serie de Luis Miguel tendrá segunda temporada en Netflix 0:58

(CNN Español) – Conocido como “El sol de México”, ganador de múltiples reconocimientos, envuelto en escándalos desde pequeño y uno de los íconos pop de la música en español, Luis Miguel Gallego Basteri -Luis Miguel- celebra 50 años este domingo 19 de abril.

Hablar de la vida profesional del astro musical tomaría mucho tiempo; lo mismo que hablar de su vida personal y todos sus altibajos; hasta se hizo en una serie que lleva su nombre y que él mismo produjo… ¿Qué hay de nuevo para decir sobre Luis Miguel? No mucho. Entonces ¿cómo celebrar los 50 años de un cantante que tiene 317 discos de platino, oro y diamante, según se enumera en su página oficial? Compartiendo las 5 canciones que debes escuchar de él.

Conversamos con la periodista mexicana Martha Figueroa, quien conoce de cerca a Luis Miguel, sin dudas uno de los íconos pop más importantes de la música en español de los últimos años.

Zona Pop

¿Cómo es Luis Miguel detrás de bastidores?

Martha Figueroa

“Te puedo contar del Luis Miguel que yo conozco. En el trabajo es muy exigente y perfeccionista. Siempre revisa todo y sabe todo lo que pasa en sus conciertos. Es un control freak. Como persona me ha tocado vivir momentos muy padres para él, por ejemplo me invitó a su primer concierto en España en Madrid en el Palacio de Congresos. Estaba muy emocionado porque fue un conciertazo y la gente se portó increíble y había muchos famosos como Lolita y el bailarín Joaquín Cortés. Después lo vi en el hotel y me dijo que hubo un momento que sintió como su hubiese flotado, como que se elevó de la respuesta de los aplausos y de la energía y que pocas veces había sentido eso en su vida. Es un cuate bien sensible, se ríe mucho, es educado, huele delicioso, platicas de muchas cosas.

Zona Pop

Una de las canciones con la que lo identificamos es “Cuando calienta el sol” y sobretodo por el video ¿Qué nos puedes decir de esta?

Martha Figueroa

“Esa canción es viejísima, era de un trío de la época de mis papás y en el disco “Soy como quiero ser” de 1987 se les ocurrió incluirla y fue un exitaso de locura, pero más que la canción, lo que empujó a que fuera un éxito fue el video porque lo veías guapísimo con sus amigos, la que después fue su novia Mariana Yazbek. Fue tan impactante que ayudó a que la canción gustara mucho más. Después dio el estirón con el disco “Un hombre busca una mujer” con la imagen de “Cuando calienta el sol”.

De acuerdo a información enviada por la plataforma YouTube, Luis Miguel obtuvo en los últimos 12 meses, más de 1.000 millones de reproducciones a nivel global dentro de su canal oficial, con incrementos importantes durante las fiestas patrias de 2019 y en enero de 2020. Las ciudades donde más se lo escuchó en el último año son la Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago (Chile) y Guadalajara (México), y los países donde más reproducciones hubo fueron México, Estados Unidos, Argentina, Perú, Chile, España y Colombia.

Aquí compartimos los 5 videos más vistos en YouTube y que son con los que celebraremos los 50 años de Luis Miguel:

‘Ahora te puedes marchar’

Vistas: 298,852,289 (al 17 de abril 2020)

Disco: ‘Soy como quiero ser’

Año: 1987

‘La Incondicional’

Vistas: 99,892,939 (al 17 de abril 2020)

Disco: ‘Busca una mujer’

Año: 1989

‘Fría como el viento’

Vistas: 99,134,887 (al 17 de abril 2020)

Disco: ‘Busca una mujer’

Año: 1989

‘Por debajo de la mesa’

Vistas: 71,786,262 (al 17 de abril 2020)

Disco: ‘Romances’

Año: 1997

‘Cuando calienta el sol’

Vistas: 34,201,769 (al 17 de abril 2020)

Disco: ‘Soy como quiero ser’

Año: 1987

Por su parte, Google dio a conocer el top 10 de los temas que busca la gente del cantante en su buscador:

Segunda temporada de la serie Luis Miguel en Netflix Santa Claus llegó a la ciudad (canción) Estar contigo (canción) Romance 1 (Álbum) Luis Miguel conciertos 2020 Hijos de Luis Miguel La Chilindrina y Luis Miguel Romances 2 (Álbum) Que seas feliz (canción) Somos novios (canción)

Te invitamos a escuchar la entrevista completa con Martha Figueroa quien nos cuenta cómo conoció al astro musical, los recuerdos personales que tiene de él y de las personas con las que convivió en su momento. También habla de cuál es su punto de vista sobre todos los reconocimientos que ha recibido y, lo mejor de todo, nos contó una experiencia que no muchos conocen sobre el video “La media vuelta”, en el que aparecen muchos íconos vivos -hasta ese momento- como Lola Beltrán y Juan Gabriel.

