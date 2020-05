La reacción del Dr. Fauci a la imitación que le hizo Brad Pitt en “SNL”

Brad Pitt interpreta al Dr. Fauci en "SNL" 1:17

(CNN) — Este lunes, en el programa “Un Nuevo Día” de la cadena Telemundo, donde fue invitado para hablar acerca de la pandemia, le preguntaron al Dr. Anthony Fauci qué le pareció la imitación que le hizo Brad Pitt, donde parodió la situación con el presidente Donald Trump.

“Creo que lo hizo muy bien”, dijo el médico e inmunólogo de 79 años sobre la aparición de Pitt en “Saturday Night Live”. “Quiero decir, soy un gran admirador de Brad Pitt, y esa es la razón por la que cuando la gente me pregunta quién me gustaría que me interpretara, menciono a Brad Pitt porque es uno de mis actores favoritos. Creo que hizo un gran trabajo”.

A principios de este mes, la presentadora de “New Day” de CNN, Alisyn Camerota, le había preguntado a Fauci, miembro clave del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, quién le gustaría que lo interpretara en “Saturday Night Live” si tuviera que elegir entre Pitt y el actor Ben Stiller

“Oh, Brad Pitt, por supuesto”, dijo Fauci, riendo.

En consideración del cierre que hizo Pitt en su presentación en “SNL”, agradeciendo a Fauci y a todos los que trabajan en la primera línea de batalla contra la pandemia, la admiración entre el actor y el doctor pareciera ser mutua.