Karla Vallín: “El pop me hace sentir empoderada y la cumbia es mi raíz”

Karla Vallín presenta su segundo sencillo "Algo inmoral", basado en la relación que tuvo con un joven del que se enamoró (Foto cortesía Seitrack Management)

(CNN Español) — “El pop y la cumbia son los ritmos que me definen y mis influencias musicales son Selena, Los Ángeles Azules, Cañaveral y Juanes”, afirma la cantante y compositora mexicana Karla Vallín, quien define a su música como pop-cumbia y se hace presente en su primera producción discográfica.

“El pop me hace sentir empoderada y la cumbia son mis raíces y expresan mi sentir como mexicana y latina”, expresa vía telefónica la cantante originaria de Aguascalientes y descendiente de una familia de músicos y compositores.

Tras la promoción de su primer sencillo ‘Piropos’, ahora presenta el segundo tema, ‘Algo inmoral’, un tema romántico combinado con cumbia latina: “Ha sido un reto y me ha hecho sentir que lo más importante es ser honesta y de eso habla. Esta canción habla de cómo me quité la máscara de mi misma y ante la sociedad, fue el dejar de escuchar a la sociedad y escucharme a mi y esas cosas inmorales que socialmente no eran correctas. Es un tema romántico que habla de cómo me fui enamorando de este chico malo que me invitaba a hacer cosas inmorales con el que probé cosas que no pensé que iba a hacer”, asegura la cantante de 23 años de edad.

Zona Pop

¿Qué implicó presentarle a tu padre, Sergio Vallín -guitarrista de la agrupación mexicana Maná- este primer disco?

Karla Vallín

“Mucha presión sobre mi. Sentía que en mi crecimiento al inicio de mi carrera, sentía que el de alguna manera se robaba mi crédito. Hoy en día es todo lo contrario. Dejé de pelearme con esas situaciones. No tengo nada más que amor y admiración hacia él por lo que hace. Yo dejo que mi música y todo mi trabajo hable por si misma. Poco a poco la gente me irá conociendo como Karla Vallín y no la hija de Sergio Vallín”.

Karla asegura que su primer álbum es una propuesta fresca, llena de amor, sincera sobre quién es. “Quiero que la gente vibre conmigo y que se divierta al escuchar mis canciones. Me gusta mucho el Du Woop y me gusta irme con los sonidos vintage, si voy a utilizar a un pianista, me gusta tener a uno que le de un toque de los 50 y 60. Me gusta mucho el estilo de Bruno Mars, Megan Trainor, Sam Smith y Dua Lupa, todos ellos del mundo del pop tan cool y que lo mezclo con mi estilo”.

“Soy auténtica, apasionada, rebelde y cruda”, es como se define Vallín, cuya música ya puedes buscar en las diversas plataformas. Es una cantante a la que estaremos siguiendo de cerca para ver su crecimiento.