[OPINIÓN] Lo que los monos nos enseñan sobre las dificultades en el distanciamiento

Nota del editor: Robert Sapolsky es profesor de biología, neurología y neurocirugía en la Universidad de Stanford. Es autor de “Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst”. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Lea más artículos de opinión en CNNE.COM/OPINION

(CNN) — A medida que la pandemia se desata, hay al menos heroísmo que nos inspira. Trabajadores de la salud que luchan contra este virus. Conductores de camiones y tiendas de comestibles que mantienen las líneas de suministro de elementos esenciales. Voluntarios entregando comida a los adultos mayores. La lista sigue y sigue.

Naturalmente, también hay villanos. Defraudadores de precios. Traficantes de odio. Y luego están las personas que ponen en peligro vidas al negarse a distanciarse socialmente. ¿Cómo deberíamos ver esta clase de villano?

No me refiero a la concentración de personas en protesta contra la cuarentena, argumentando que una economía cerrada es peor que el virus. Si bien la preocupación por los pobres y los nuevos desempleados es loable, su humanitarismo está limitado por sus diversas agendas políticas.

Los rebeldes a los que me refiero desobedecen las reglas porque, bueno, quieren. Quizás no saben que hay un virus circulando. Tal vez se preocupan por los demás, pero su círculo de atención no incluye a nadie que consideren en riesgo. Quizás sea complicado comprender que concentrarse en grupos con caras descubiertas ahora podría ser tan peligroso como blandir un arma. O tal vez solo son egoístas.

Comprender sus acciones parece un desafío, dadas sus variadas motivaciones. Esto es lo que decían algunos de los principales desobedientes de la salud pública cuando el virus se potenció en marzo.

Hubo líderes religiosos que parecían creer que ningún virus se atrevería a dañarlos.

El pastor de Megaiglesia, Rodney Howard-Browne, en la Florida, proclamó: “Esta escuela bíblica está abierta porque estamos criando a jóvenes vivistas, no pensamientos”. (Howard-Browne luego trasladó sus servicios de Pascua en forma virtual porque, según su abogado, había recibido amenazas de muerte por mantener sus servicios. Durante su transmisión de la mañana de Pascua afirmó que estaba esperando que Dios le dijera cuándo volver a abrir).

El sexton de una sinagoga en Crown Heights en Brooklyn, Zalman Lipsker, quien dijo que la sinagoga, “estará abierta hasta Moshiach – (el Mesías)”. (Los funcionarios de la sinagoga más tarde anunciaron que estaría cerrado “por un periodo”).

El obispo Gerald Glenn, un evangelista de Virginia, que prestó servicios porque, “Dios es más grande que este temido virus”. Glenn murió de covid-19. Las familias jasídicas de Brooklyn sufren pérdidas insoportables y el virus hace estragos en las zonas rurales de Estados Unidos.

Hay quienes se burlan, -en lugar de que Dios o la Constitución se los de, es que la juventud se lo de-, una creencia en su inmortalidad y en la de aquellos que les importan, fueron los juerguistas de las vacaciones de primavera y los tontos que celebraron fiestas furtivas repletas de posirónica cerveza Corona, mientras que el virus resulta más fuerte entre los jóvenes de lo previsto.

Y luego están los sobrevivientes de “No me pises”, convencidos de que el gobierno está confiscando los derechos constitucionales a través de engaños pandémicos, usando a Benjamin Franklin con declaraciones de: “Si intercambias la libertad por seguridad, no te la mereces” y, en una medida que pasaría por un absurdo hilarante en tiempos más felices, comparándose favorablemente con la activista de derechos civiles Rosa Parks.

Algunos de estos partidarios y líderes religiosos ahora pueden estar tomando más en serio el distanciamiento social que cuando lo rechazaron por primera vez. Pero es importante entender que los fundamentalistas religiosos no estaban desafiando las reglas del gobierno porque quieren convertirse en corderos sacrificados.

En cambio, se trata de querer reunirse en congregaciones. Los revolucionarios de Idaho no se están rebelando porque el gobierno conspira contra su derecho constitucional a un juicio rápido. Es el derecho de ensamblar. Y los jóvenes invencibles no estaban desafiando las reglas contra las estatuas de papel higiénico. Desafía la prohibición de salir con amigos, y engancharse y vomitar después de los maratones de cerveza.

Elimine los detalles y todo es lo mismo. Congregarse. Ensamblarse. Ir de fiesta. Es la sociabilización de los primates.

Nosotros los primates somos la especie más sociable en el reino animal. Los cazadores-recolectores pasan sus tardes murmurando alrededor del fuego; otros primates muestran el equivalente. Grabe las vocalizaciones de los miembros de un grupo de babuinos, empalme las cosas para que suene como si dos personas estuvieran peleando y las reproduzca desde un altavoz en los arbustos, y todos paran lo que están haciendo para escuchar.

Nuestra sociabilización nos consuela. Nos volvemos hacia los seres queridos después del trauma, y al hacerlo disminuye la respuesta al estrés hormonal. Después de que los babuinos tienen una llamada cercana con un león, todos se sientan, se arreglan y, al hacerlo, disminuye la misma respuesta al estrés. Pónganos primates en confinamiento solitario y nos desenredaremos.

La sociabilización vale la pena. Los chimpancés aprenden a hacer herramientas a través de la observación social, los monos tienen problemas para aprender la transitividad con objetos físicos (“Si A es más grande B y B es más grande que C, entonces A es más grande que C”), pero domina la transitividad social (“Si A derrota a B y B derrota a C, luego A derrota a C “).

Mientras que un altruista solitario será superado por un traidor solitario, un grupo de los primeros triunfa sobre un grupo de los segundos, un medio para la evolución de la cooperación. Y los humanos, con nuestra pésima velocidad, fuerza y agudeza sensorial, evitamos la extinción trabajando en grupos.

Nuestros cerebros de primates están esculpidos por la sociabilización. Una región del cerebro se especializa en reconocer caras. Otro clasifica a las personas por sexo, edad, raza y estado, y decide: “¿Es esto un nosotros o un ellos?” en una fracción de segundo. Si un mono vive en un grupo social más grande, su corteza frontal se agranda.

Hemos evolucionado a disputas, escuchas, justas, pruebas, competir, ayudar y apuñalar por la espalda, y tenemos el cerebro para demostrarlo. No es de extrañar entonces que la cara pixelada de un amigo en Zoom, o hablar a través de una mascarilla con alguien al otro lado de la calle, no sea el siguiente paso lógico en la evolución social. Se nos pide que vayamos en contra de nuestra esencia de primates.

Esto no es para disculpar a quienes no se mantendrán a distancia, sino para explicar científicamente el pecado mientras intenta no enfurecer contra el pecador. Y tal vez incluso para entender cómo cambiar sus mentes primates.