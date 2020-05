J.J. Rendón habla sobre la Operación Gedeón en Conclusiones de CNN en Español

¿Estuvo J.J. Rendón involucrado en la Operación Gedeón? 4:16

(CNN Español) — La llamada Operación Gedeón dejó ocho personas fallecidas y al menos 13 detenidos. Según el régimen del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de una incursión marítima, mercenarios extranjeros de la firma de seguridad estadounidense Silvercorp querían asesinarlo.

Washington afirma que se trata de una campaña de desinformación de Maduro.

Maduro acusó al director ejecutivo de Silvercorp, Jordan Goudreau, de planear el incidente. Y dijo que su Ministerio de Relaciones Exteriores denunciaría la supuesta invasión en la Corte Penal Internacional en La Haya y solicitaría la extradición de Goudreau de Estados Unidos.

En entrevista con Fernando del Rincón para Conclusiones de CNN en Español, el estratega político J.J. Rendón habla sobre el acuerdo con Silvercorp y aclara si el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, estuvo al tanto de esa operación.

El acuerdo con Silvercorp

Cuando se le preguntó sobre el supuesto acuerdo con Silvercorp, J.J. Rendón confirmó que “la parte que se ha mostrado son siete páginas de ocho. El acuerdo tenía 42 páginas de anexos, que explicaba el propósito exploratorio de ese acuerdo, que no llegó, repito, a ser ejecutado o perfeccionado, entiéndase, no se avanzó en ninguno de los preámbulos para que se hiciera efectivo”.

Sin embargo, Rendón confirmó que “fue parte de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo, pero sí, esa es mi firma”.

Además, afirmó que cubrió US$ 50.000 en gastos a Silvercorp.

“Sí, de mi cuenta, personal. Yo no tengo por qué estar escondiendo si lo hice, claro que lo hice, y lo he hecho millones de veces: todos los ataques, mis abogados me los pago yo, mi asilo, que me lo he sufrido, me lo he pagado yo, o sea no es que yo me inventé ayer la lucha contra el régimen, antes del presidente Guaidó, yo he estado 20 años en esto y me lo he financiado siempre yo”, dijo J.J. Rendón a Fernando del Rincón.

Y añadió que su nombramiento en la comisión es “ad honorem”.

Sobre el pago de gastos, dijo: “¿Cuánto vale la libertad de Venezuela?”.

¿Qué buscaba el contrato?

“¿En qué consistía? En una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen que actualmente tienen orden de captura, etcétera. Teníamos el encargo de analizar todos los escenarios posibles para el cese a la usurpación. Y punto. No era una cosa pública, no era para estar hablando en medios, se mantuvo en discreción, que se sigue manteniendo. Esto es una cosa que está apareciendo ahora”, dijo Rendón sobre el acuerdo con Silvercorp.

Rendón dijo que desde que se creó la comisión del gobierno de Juan Guaidó, el líder opositor reconocido por más de 50 páginas como presidente legítimo de Venezuela, de la cual hace parte, “hubo mucha reuniones en esa época (cuando se creó la comisión) par determinar la factibilidad en todos los aspectos: jurídicos, militares, económicos, financieros, internacional, diplomáticos, de una eventual acción de captura de personeros con [cargos de] persecución, derechos humanos, narcotráfico”.

“Acuérdate que el gobierno legítimo del presidente Guaidó no controla una fuerza policial en el país, por lo tanto se analizan todos los escenarios: alianzas con otros países, acciones propias, alzas de personas desde adentro, de los militares que están allá, uso eventual de actores que estaban fuera, militares retirados. Todos esos escenarios, como bien lo dijo el presidente: estamos analizando cosas por encima y por debajo de la mesa, se hicieron. De ahí a que se llegara a un acuerdo efectivo con este señor [Jordan Goudreau] al margen de la firma de ese acuerdo, no se le dio nunca luz verde”, afirmó J.J. Rendón.

Sostuvo, además, que en el acuerdo estaba especificado que se trataría de captura y entrega de miembros del régimen, no de asesinato.

“Si se revelaran las otras 42 páginas, se darían cuenta de que está muy especificado, estuvimos mes y medio de lo que se pretendía: captura y presentación ante las autoridades pertinentes. Nosotros no vamos a cometer nunca ni en escenarios ni en el futuro que se parezcan al tipo de actuación criminal que tiene el régimen”, dijo Rendón.

Explicó en Conclusiones de CNN en Español que su comisión hizo un análisis de derecho: “[Convención de] Palermo, Estatuto de Roma… Y se seguirán haciendo. Nosotros tenemos que tener plan A, plan B, plan C, plan D. Eso no quiere decir que este señor pretenda, porque tuvo un acuerdo que no se ejecutó, y que de hecho se le notificó que se cancelaba desde noviembre, asuma que estaba vigente y trate de amparar esta operación suicida en un acuerdo que no era efectivo y que no firmó el presidente”.

¿Tenía la firma de Guaidó?

Sobre si el acuerdo con Silvercorp fue firmado por Juan Guaidó, J.J. Rendón dijo “ve tú a saber cómo llegó esa firma allí. Todas las comunicaciones, acuerdos, confidencialidad, no hay en ninguno, incluyendo las páginas 42 después de esas 7, no está la firma del presidente en ningún lado. Está la mía. Por eso este señor no ha mostrado las otras 42 páginas”.

Sin embargo, explicó que “el presidente [Guaidó] por supuesto que crea la comisión sabiendo para qué la crea. Por supuesto que la comisión presenta reportes y documentos que sustentan las actividades de análisis de escenarios estratégicos que constantemente hace para la crisis y el cese de usurpación. De eso a que el presidente se leyó la 42 páginas y firmó las 8 primeras… eso no pasó”.

Añadió que: “Además que no le estamos reportando el minuto a minuto al presidente, el presidente es una persona bastante ocupada”.

Y dijo que le parecía “lamentable” el rumbo que ha tomado la conversación sobre el acuerdo con Silvercorp y la Operación Gedeón.

“A mí me da risa, me parece lamentable, mejor dicho, que todo el mundo le reclame al presidente que no se ocupa de pensar en eso; crea una comisión y le delega que analice los escenarios, que se mantienen secretos, hasta que este señor, desquiciado, aparece con una operación suicida y revela el bendito acuerdo y la exploración que estábamos haciendo. Entonces en vez de decir, ‘bueno, qué bueno que se estaba explorando’, la conversación es sobre si al señor se le pagó o si no se le pagó”, dijo Rendón.

Estadounidenses detenidos

En un video muy editado, se muestra a Luke Denman, uno de los dos veteranos estadounidenses detenidos a principios de esta semana por las fuerzas de seguridad venezolanas quien aparece en la televisión estatal venezolana mirando directamente a la cámara y describiendo su supuesto papel en lo que el gobierno de Maduro afirma que es un intento de “golpe fallido” organizado por la firma de seguridad estadounidense Silvercorp.

No está claro si Denman estaba hablando bajo coacción, pero el gobierno de Maduro describió el clip editado como una “confesión”.

Denman fue detenido el lunes junto al veterano militar estadounidense Aaron Berry. Ambos son exsoldados de las fuerzas especiales estadounidenses.

En el video, Denman es interrogado por un hombre fuera de cámara, quien le pregunta al exsoldado qué estaba haciendo en Venezuela. No hay indicios de que Denman tuviera representación legal presente durante el interrogatorio.

¿Qué falló?

