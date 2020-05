[OPINIÓN] Coronavirus: La clase de 2020 se graduará en línea. No están contentos con eso.

Nota del editor: Nancy Darling es profesora de psicología en Oberlin College, editora en jefe del Journal of Adolescence y fundadora de 1step2life, ltd, una aplicación que brinda apoyo a los adolescentes con dolor crónico y sus cuidadores. Su blog, Thinking About Kids, es publicado por Psychology Today. Las opiniones expresadas en este comentario son propias de la autora. Ver más opiniones en CNNE.com/opinion.

(CNN) — ¿Conoces el meme del grupo de adolescentes que están todos juntos, mirando sus pantallas? Ha vuelto a la vida. Muchos en la Clase de 2020, entre el primer grupo de nativos digitales, se graduarán en línea este mes.

No están contentos con eso.

Como profesora, he visto ese momento en el que los estudiantes de último año recuerdan que se van a graduar sin una ceremonia formal. No habrá un adiós con sus compañeros de laboratorio y compañeros de cuarto; no hay un último paseo por las aulas o el patio del campus; no hay grandes fiestas y no hay momentos finales con amigos.

Sucedió nuevamente el otro día. Max Kramer, uno de nuestros graduandos, había presentado su tesis, en línea, por supuesto. Después de su exposición, conversamos sobre los próximos pasos.

Luego mencioné la palabra “graduación”.

De repente, su voz se volvió temblorosa y sus ojos miraron a todas partes, menos a la cámara. “No me puedo imaginar”, dijo, antes de irse.

Las culturas crean rituales como ceremonias de graduación para guiarnos a través de los principales eventos de la vida. Unen a la clase vistiéndolas con gorras y batas, mientras reconocen los logros individuales de los estudiantes al leer (o imprimir) sus nombres. Los graduados literalmente caminan por el escenario y, con un movimiento de una borla, se mueven de una fase de su vida a otra.

Excepto este año.

Ni los eventos tradicionales de graduación ni ninguno de los libros que he leído proporcionan orientación sobre la transición durante una pandemia. Así que pasemos a lo básico y hablemos sobre lo que sabemos, sobre pasar por las transiciones en tiempos difíciles.

Un principio básico de la psicología del desarrollo es que las pequeñas diferencias se magnifican durante los tiempos de cambio rápido y cuando hay muchos caminos potenciales hacia adelante. En el curso normal de las cosas, los resultados para aquellos que siguen la corriente y aquellos que planifican activamente no son tan diferentes. Por el contrario, cuando todo cambia rápidamente, como cuando terminas la escuela en medio de una pandemia, es probable que las pequeñas diferencias en la forma en que responden las personas tengan consecuencias significativas a largo plazo.

Es como conducir en una carretera resbaladiza. Imagina que estás en el camino, ansioso pero más o menos en control. Todo está bien hasta que llegas a una curva y necesitas cambiar de dirección. De repente, un pequeño toque en el volante tiene un gran efecto en el camino que tomará tu automóvil. El movimiento equivocado, y tu automóvil estará en una zanja.

¿Cómo llegas de manera segura por este camino?

Generación resiliencia

En las últimas semanas, he leído mucho sobre resiliencia. Personalmente, no quiero que me llamen “resiliente”. Así te llaman cuando suceden cosas realmente malas, y logras mantener tu cabeza fuera del agua. Sin embargo, están sucediendo cosas malas, por lo que, si te estás graduando en medio de una pandemia, fomentar la resiliencia es tu mejor opción para sobrevivir.

Aquí hay un método de cinco pasos para llegar allí:

1. Haz un balance. Muchos graduandos comienzan su búsqueda de trabajo enumerando sus experiencias y creando un currículum.

Paso atrás. Una variedad de empresas y plataformas de búsqueda de empleo recomiendan centrarse en las habilidades que tiene, en lugar de los cursos que ha tomado, la especialización que ha completado o incluso su experiencia laboral. Estos pueden ser técnicos, como la escritura, las estadísticas, el diseño digital o los idiomas, o pueden ser habilidades interpersonales como cumplir con los plazos, priorizar tareas, atención al detalle o alfabetización cultural.

El trabajo académico y la experiencia solo son importantes en la medida en que le hayan dado habilidades transferibles. Tu primera tarea es hacer un balance de lo que sabes y convertir esos puntos del currículum en una lista explícita de habilidades que un empleador potencial puede usar.

2. Comunicarse de manera efectiva. La gente responde a las historias. Según el psicólogo Jerome Bruner, es posible que tengamos hasta 22 veces más probabilidades de recordar un conjunto de hechos presentados como una narración, que los hechos solos. Tu currículum, carta de presentación, portafolio en línea y presencia en las redes sociales deben comunicar un sentido coherente de quién eres como persona y contar una historia memorable sobre lo que puedes hacer.

Cuando cuentes tu historia, concéntrate en la audiencia. Facilita a los empleadores ver cómo puedes ayudarlos a lograr sus objetivos. Para hacer esto con éxito, comienza por pensar en las necesidades de la persona que realiza la contratación. Un principio central del emprendimiento es comenzar por encontrar lo que el cliente quiere y entregarlo, en lugar de construir algo y luego buscar un cliente. Hay un empleador por ahí que te necesita. Es tu trabajo encontrarlos.

Un enfoque efectivo es escribir perfiles de empleadores potenciales específicos. Concéntrate en sus necesidades básicas y puntos críticos: los elementos esenciales absolutos que harán o desharán una aplicación. Luego, piensa en qué más quiere ese empleador específico y ayúdalos a ver cómo puedes cumplir y superar sus expectativas.

Por ejemplo, una de mis alumnas quiere ser guionista. Perfiló el trabajo de sus sueños, escribir para una serie de televisión, y describió otros trabajos que serían primeros pasos realistas hacia ese objetivo, como trabajar como asistente de producción. Luego enumeró lo que podía hacer para satisfacer las necesidades básicas de los empleadores. Finalmente, expuso los atributos que agregan valor, esas cualidades que distinguen a un bien de un gran empleado.

Por ejemplo, como estudiante de psicología, tenía fuertes habilidades estadísticas. Cualquiera que busque un trabajo como guionista puede escribir. La mayoría de ellos no pueden escribir sobre números. Al destacar sus habilidades cuantitativas de una manera que mostraba cómo se aplicaban en ese entorno, creó detonadores que hacen que sea más fácil para un posible empleador ver el beneficio de contratarla sobre otro candidato.

3. Construir activos. Tienes habilidades: un conjunto de activos. Mientras buscas listados de trabajo, toma nota de las habilidades que los empleadores buscan y las palabras que usan para describirlos. Asegúrate de usar esas mismas palabras en tu currículum para que aparezcas en los motores de búsqueda. Si no los tienes ahora, este paréntesis es un buen momento para construirlos.

El voluntariado también puede ser especialmente valioso en este momento. Muchas organizaciones de caridad lo necesitan, desde bancos de alimentos hasta refugios de animales. El voluntariado muestra su valor e iniciativa. Y te hará sentir bien tanto mental como físicamente.

El voluntariado también puede ser excelente para tu carrera (incipiente). Brinda oportunidades para usar y desarrollar tus habilidades. Además, el voluntariado te ayuda a salir y hacer algo. Cada persona que conoces tiene una red social que puede ayudarte a encontrar trabajo.

¿Todavía en el encierro? Sé creativo. ¿Cuáles son tus habilidades en línea y en las redes sociales? La búsqueda de contactos, la tutoría, las líneas de ayuda y la prestación de servicios a las personas vulnerables son necesidades que pueden cumplir los voluntarios que trabajan de forma remota.

4. Sé flexible. Las habilidades que tienes se pueden aplicar en muchos lugares diferentes. Sin embargo, debido a que las oportunidades son muy pocas, es posible que tengas que pensar creativamente para encontrar esa coincidencia entre las necesidades de un empleador y su conjunto de habilidades. Experimenté eso en mi propia carrera. Graduándome durante una recesión, apliqué las habilidades que había desarrollado como arquitecta de interiores, haciendo malabares con los detalles, gestionando datos complejos y manteniendo a los contratistas en estrictos horarios, a un trabajo como asistente editorial de una revista científica. Finalmente, eso llevó a una carrera en investigación psicológica.

5. Reconoce los límites de lo que puedes hacer. Es difícil recordar que hay cosas que simplemente no puedes controlar. No te castigues porque tu transición al mercado laboral no va bien. Concentra tu energía en hacer lo mejor que puedas en la situación en la que te encuentras.

Tengo un estudiante que realmente ejemplifica este enfoque. Cuando comenzó el semestre, Zach Arfa se estaba preparando para salir al mercado laboral. Tiene un currículum impresionante, complementado por una cartera excepcional que muestra sus habilidades. Solicitó puestos como activista ambiental y organizador comunitario. Entonces la pandemia golpeó. En este punto, todos esos empleadores le respondieron que, dada la incertidumbre de los tiempos, no están contratando en este momento.

Pero tengo fe de que va a superar esto, porque es resistente. Se ha aprovechado de todos los recursos que pudo encontrar. No solo se inscribió en el taller que ofrecimos para construir una marca personal fuerte, sino que llamó a la presentadora y le pidió que criticara y refinara su currículum y su presencia en línea. Participó en una incubadora de emprendimiento para financiar una organización sin fines de lucro que había ayudado a construir. Al hacerlo, consolidó su valor para esa organización, aprendió nuevas habilidades y se presentó a una red de antiguos alumnos poderosos.

Identificó a las personas con las que quería trabajar y les preguntó cómo podía prepararse para los puestos en sus organizaciones. Hacerlo le dio la oportunidad de discutir sus antecedentes y habilidades y mostrar su iniciativa sin hacer una solicitud directa de trabajo.

Ser resistente no significa que esté pasando un momento fácil, todavía no tiene trabajo. Tampoco significa que necesariamente lo hará tan bien en unos pocos años como lo habría hecho si se hubiera graduado con la Clase de 2019, cuando EE.UU. tenía un desempleo del 3,6%. Pero su compromiso de tomar medidas significativas mejora las posibilidades de que supere esto. Ese tipo de ventaja pequeña puede hacer una gran diferencia a largo plazo.

La resiliencia es una cualidad ambiental

Es importante recordar que la resiliencia no es solo una cualidad de la persona, sino también una cualidad del medio ambiente. Y los colegios y universidades pueden ayudar a fomentar la resiliencia. Además de enumerar trabajos y organizar ferias de carreras, tanto la facultad como las oficinas de servicios de carreras pueden ayudar a los estudiantes a escribir y pulir sus currículums y cartas de presentación. Muchas oficinas de servicio profesional también pueden trabajar con graduados para practicar habilidades de entrevista reales y virtuales y pulir su presencia telefónica.

También pueden ayudar a los estudiantes de último año de la universidad a acceder a redes de antiguos alumnos a través de servicios como Handshake. Los recién graduados pueden proporcionar perspectiva y consejos prácticos, y los alumnos más antiguos también pueden brindar oportunidades para establecer contactos.

Si tu institución no ofrece el servicio que deseas, pregunta. Por ejemplo, solicita una sesión en LinkedIn, un taller sobre cómo crear una marca personal o una sesión sobre cómo iluminarse y vestirse para el éxito en Zoom. Los servicios profesionales a menudo están ansiosos por ayudar, ya que tu éxito es lo que los hace verse bien.

Los padres también pueden fomentar la resiliencia. Este es un momento difícil para los padres, ya que muchos experimentan orgullo por el logro de sus graduados, ambivalencia acerca de que los graduados se muden de regreso a casa y se preocupan por el éxito final de sus hijos. Lo mejor que los padres pueden hacer es ser solidarios, ser positivos y ser pacientes.

Si eres padre, reconoce que las dificultades para encontrar un trabajo serán normativas este año, no un problema exclusivo de tus hijos. Escucha primero sus frustraciones, sin tratar de resolver sus problemas. Ofrece sugerencias concretas, preséntalas a personas útiles que conozcas, corrige cuando se solicite y sé alentador. Recuerda que ni siquiera el buscador de empleo más entusiasta puede buscar trabajo doce horas al día.

Elogia el esfuerzo constante y regular y trata de no preguntarles, por quinta vez hoy, si ya han tenido noticias de esa entrevista. Apuesto a que te lo dirán cuando lo hagan.