Las 5 cosas que debes saber este 11 de mayo: ¿Playas de “clase ejecutiva”?

La gente en el Reino Unido podrá salir más a la calle, aunque con distanciamiento social. Una multinacional estima producir 1.000 millones de vacunas contra el virus. Avianca se declara en bancarrota. Además, tal vez te toque reservar un cupo para tomar el sol en la playa este verano. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Aflojan medidas de confinamiento en el Reino Unido

Boris Johnson anunció el domingo los cambios que se ejecutarán desde este miércoles en el Reino Unido para flexibilizar las medidas de confinamiento en medio de la pandemia de coronavirus. El primer ministro comentó que se podrá salir a los parques a hacer ejercicio, conducir a otros destinos, practicar deporte (con miembros del hogar) y otras actividades. Johnson dijo que si no se puede trabajar desde casa, habrá que ir al lugar de trabajo, pero al tiempo recomendó mantener el distanciamiento social y dejó claro que esta nueva fase no representa un final de las restricciones actuales. “Si hay brotes, si hay problemas, no dudaremos en frenar”, afirmó Johnson.

Johnson y Johnson le apunta a la vacuna

El gigante de la salud Johnson & Johnson busca producir 1.000 millones de vacunas contra el coronavirus para el próximo año, según el Dr. Paul Stoffels, director científico de la compañía. La empresa estima empezar ensayos clínicos en septiembre y “tener datos para fin de año”.

¿Playas de ‘clase ejecutiva’?

Sin una vacuna en el futuro cercano y con las medidas de aislamiento social vigentes, este verano lucirá diferente en las playas. Hasta el momento con certeza será el caso de dos lugares en España, Canet d’en Berenguer, una ciudad mediterránea ubicada justo al norte de Valencia y Sanxenxo, en Galicia, junto al Océano Atlántico. Allí habrá que reservar un cupo en la playa como si se tratase de una silla en una sala de cine o llegar de primero para disfrutar del sol y la arena. Conoce más sobre cómo será la experiencia de playa en estos lugares.

Fauci y otros funcionarios estarán en cuarentena

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, le comentó a CNN que comenzará una “cuarentena modificada” después de hacer un contacto de “bajo riesgo” con un miembro del personal de la Casa Blanca que dio positivo en la prueba del nuevo coronavirus. No será una cuarentena completa, como la que estará haciendo el Dr. Stephen Hahn, comisionado de la Administración de Drogas y Alimentos, y el Dr. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, quienes tuvieron contacto con una persona que dio positivo por covid-19.

Efectividad de la famotidina, ¿una coincidencia?

Un estudio en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia destacó los resultados positivos de los pacientes con covid-19 a los que les fue suministrado famotidina, un medicamento común para combatir la acidez estomacal. Pero según sus autores, el estudio no prueba que el medicamento haya causado la tasa de mortalidad más baja y es posible que solo haya sido una coincidencia. “Esto es simplemente una asociación, y estos hallazgos no deben interpretarse en el sentido de que la famotidina mejora los resultados en pacientes hospitalizados con covid-19”.

Avianca, la primera aerolínea de América Latina en declararse en bancarrota

La compañía indicó que se acogió al capítulo 11 del Código de Bancarrota de EE.UU. para favorecer la continuidad de las operaciones, preservar empleos y mantener la conectividad en medio de la crisis.

Crece la audiencia de los safaris virtuales

WildEarth transmite en vivo safaris virtuales. Existía desde mucho antes de la pandemia, pero desde que comenzó a transmitir dos veces al día en forma gratuita quintuplicó su audiencia.

Así cambió Little Richard la historia del rock n’ roll

Se consideró a sí mismo como el arquitecto del rock. Y su influencia sobre otros artistas lo demostró. Murió a los 87 años y repasamos su increíble y extravagante carrera.

La razón por la que los murciélagos no son causantes del coronavirus

Valeria Salinas, doctora en Ciencias Biológicas, habló con CNN sobre el por qué no hay que temer a los murciélagos y de la necesidad de protegerlos.

Tamales para una pandemia: capítulo especial del podcast Coronavirus: Realidad vs. ficción

La periodista Ana María Luengo Romero cuenta la historia de una mujer deportada que en medio de la pandemia reparte tamales entre las personas “invisibles” en Tijuana.

La cifra del día

140.000

Es el número estimado de empleos directos que genera el sector de los floricultores colombianos, ahora en crisis por la pandemia de coronavirus.

La cita del día

“Somos uno de los países que más pruebas realiza”

Lo dijo Pedro Sánchez, presidente de gobierno español, quien no ha podido comprobar la existencia de unos datos que ubican a España como uno de los países que más pruebas de covid-19 realiza en el mundo, datos que el mandatario citó en una conferencia de prensa y al parecer no existen.

Y para terminar…

El velocirraptor no era como lo pinta “Jurassic Park”

Pese a cómo lucen en la película “Jurassic Park”, científicos dicen que los velocirraptores probablemente no cazaban en manada y además tenían plumas.