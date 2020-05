Mike Pence no se pondrá en cuarentena después de que su secretaria de prensa dio positivo para coronavirus

Secretaria de Pence da positivo por coronavirus 5:23

(CNN) — El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no planea entrar en cuarentena después de que su secretaria de prensa dio positivo para coronavirus el viernes. Pence planea estar en la Casa Blanca el lunes, dijo su oficina el domingo.

El portavoz de Pence, Devin O’Malley, dijo que el vicepresidente “continuará siguiendo los consejos de la Unidad Médica de la Casa Blanca y no está en cuarentena”.

“Además, el vicepresidente Pence ha dado negativo todos los días y planea estar en la Casa Blanca mañana”, dijo O’Malley en el comunicado.

El anuncio se produce cuando la Casa Blanca continúa instando a los gobernadores a comenzar a reabrir sus estados, incluso cuando el virus se ha acercado al ala oeste con la noticia de que los principales miembros de la fuerza de trabajo de coronavirus entrarán en autocuarentena, de alguna forma, después de estar en contacto con un individuo que dio positivo por el virus.

LEE: El Dr. Anthony Fauci comenzará “cuarentena modificada”

Un funcionario dijo que hay una sensibilidad extrema dentro de la Casa Blanca en el estado actual de las cosas, con funcionarios que reconocen la contradicción de decirles a los estados que vuelvan a abrir, mientras que la Casa Blanca mejora los protocolos para prevenir la propagación del coronavirus.

El funcionario dijo que la agenda de Pence probablemente será más tranquila en los próximos días, pero que no está haciendo una cuarentena completa.

Esos pasos se dan después de que el presidente Donald Trump confirmara el viernes que la secretaria de prensa de Pence, Katie Miller, dio positivo por el virus. El presidente dijo que Miller no ha entrado en contacto con él, pero señaló que ella ha estado en contacto con Pence.

“Ella es una mujer joven y maravillosa, Katie, dio muy buenos resultados durante un largo período de tiempo y de repente hoy dio positivo”, dijo Trump durante una reunión con miembros republicanos del Congreso en la Casa Blanca.

La noticia de la prueba positiva de Miller ha dejado a todos en el ala oeste de la Casa Blanca realmente nerviosos, dijo una fuente de la Casa Blanca a CNN. La fuente dijo que la naturaleza de Miller es comunicarse en persona y hace muchos contactos en persona durante su trabajo diario.

No se espera que su esposo, el asesor principal de Trump, Stephen Miller, vaya a la Casa Blanca en el futuro inmediato, dijeron a The New York Times personas familiarizadas con sus planes. El viernes dio negativo para el virus, dijo el periódico.

LEE: Secretaria de prensa del vicepresidente Pence da positivo por coronavirus

Tanto el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Alex Azar, y el Cirujano General de EE. UU., Jerome Adams, han dado resultados negativos para el virus, según voceros del gobierno. No están planeando ponerse en cuarentena por ahora.

La portavoz del HHS, Caitlan Oakley, dijo que Azar “seguirá los consejos de sus médicos en la Unidad Médica de la Casa Blanca”.

Y, un portavoz del Cirujano General dijo: “El cirujano general Adams fue examinado por última vez para covid-19 el viernes 8 de mayo y los resultados fueron negativos. No estuvo en contacto con nadie que haya dado positivo y en este momento, no ha tenido exposición conocida al virus.

“El Dr. Adams ya participa virtualmente en la mayoría de las reuniones y eventos, y continuará haciéndolo. Si la Unidad Médica de la Casa Blanca recomienda algún cambio en las prácticas del Dr. Adams, él, por supuesto, cumplirá .

Un portavoz del HHS dijo a CNN el domingo por la noche que el subsecretario de Salud, Brett Giroir, tampoco planea hacer autocuarentena.

Giroir es el funcionario federal que ha coordinado los esfuerzos de prueba y ha asistido a algunas de las reuniones del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca. No ha estado en la Casa Blanca desde el 5 de mayo, dijo el portavoz.

Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades infecciosas y miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, dijo a CNN el sábado que comenzará una “cuarentena modificada” después de hacer un contacto de “bajo riesgo” con el miembro del personal de la Casa Blanca que dio positivo por el virus.

Él no está haciendo una cuarentena completa como el Dr. Stephen Hahn, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), que entró en contacto con una persona que dio positivo por coronavirus, confirmó un funcionario de la FDA a CNN el viernes.

El Dr. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), también se someterá a cuarentena durante dos semanas después de haber estado expuesto a una persona en la Casa Blanca que dio positivo por covid-19, confirmó un portavoz de los CDC a CNN.

La Casa Blanca no dijo el domingo si la Dra. Deborah Birx, la coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, o algún funcionario clave en la oficina de Pence estaban en cuarentena.

El estado de ánimo de Trump

En las conversaciones de este fin de semana, Trump expresó su preocupación por que los ayudantes que contrajeron el coronavirus debilitarían su mensaje de que el brote está disminuyendo y los estados deberían comenzar a reabrir, según una persona que habló con él.

Trump expresó su frustración por el hecho de que dos empleados de la Casa Blanca dieron positivo por coronavirus y preguntó por qué a sus ayudantes no se les ordenó usar mascarillas antes de esta semana, según la persona.

Trump cree que se producirá un repunte económico solo cuando los gobernadores decidan levantar las restricciones y le preocupa cualquier señal de que el virus resurja.

MIRA: Estados Unidos perdió en dos meses los empleos que generó en décadas

Al mismo tiempo, el presidente le ha dicho a la gente que no quiere estar cerca de nadie que no haya sido examinado y se ha erizado al entrar en contacto con algunas personas en la Casa Blanca, según la persona que habló con él.

