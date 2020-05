Vicente Fox habla con Camilo Egaña en CNN en Español

El expresidente de México Vicente Fox opina sobre el covid-19 en México y en América Latina, entre otros temas.

(CNN Español) — Esta noche a las 9 P.M. (hora Miami), el expresidente de México, Vicente Fox, hablará con el periodista Camilo Egaña sobre la situación que vive México en medio de la pandemia de covid-19 y de la política sanitaria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa diaria que ofrece en el Palacio Nacional, López Obrador dijo este lunes: “Estamos en la semana más difícil en la Ciudad de México, tenemos una ocupación en terapia intensiva del 75%, es decir, tenemos un 25% de camas disponibles”. El mandatario indicó que están llegando al punto más alto del brote y que por eso presentarán un plan para la reapertura.

Los datos que el gobierno de México ha dado sobre la pandemia por coronavirus han sido cuestionados en medios de comunicación, círculos políticos e incluso científicos. Tanto López Obrador como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, han respondido insistiendo que son libres de opinar sobre las cifras y que el sistema de salud del país quedó en ruinas y sin recursos por la corrupción.

En entrevista con el periodista mexicano Joaquín López Dóriga, el subsecretario López-Gatell estimó este viernes que en junio se tendrá el mayor número de casos de covid-19 en México, incluidas las personas infectadas que requieran hospitalización y señaló “que para julio podría haber un descenso de la curva epidemiológica, pero la pandemia podría llegar incluso hasta octubre”.

En cuanto al caso de contagios, el doctor López-Gatell estimó que el periódico ‘El País’ probablemente se quedó corto con los 620.000 a 730.000 casos. “Posiblemente tenemos más, no es posible decir una cifra, no es que no sepa, pero no es posible. Si fueran dos millones 500 (mil), o seis millones de personas contagiadas no me extrañaría, si fueran 25 millones de personas infectadas, que no tengan enfermedad, es decir que tengan infección por el virus, pero no desarrollan síntomas, es el gran conjunto.

Fox no ha dicho públicamente qué opina de las acciones que el gobierno mexicano ha puesto en marcha. En su cuenta de twitter solamente ha cuestionado si el coronavirus está realmente domado.

Camilo Egaña entrevista al expresidente de México Vicente Fox esta noche a las 9 P.M. (hora Miami).

