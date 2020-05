Natalia Lafourcade: “Un canto por México Vol. 1” me sabe a mole

Las cantantes iLe y Natalia Lafourcade juntas "En Cantos" 1:12

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en Google Podcast, si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) — Natalia Lafourcade presenta su esperada producción discográfica “Un canto por México Vol. 1”, que arropa 14 canciones con ritmos, melodías y arreglos que nos recuerdan las raíces de la cultura mexicana, la fiesta y el fandango que han hecho de México un lugar como pocos y que en sus propias palabras “sabe a mole”.

Conversamos con Lafourcade quien se encuentra en su casa en confinamiento sobre esta producción y quien nos contó el sentimiento que le rodea. “Este disco no iba a ser un disco sino un concierto con causa y al final dijimos que no lo vamos a dejar solo en un concierto… Haberlo grabado de la manera que lo hicimos fue como un sueño; fueron 3 semanas de mucho rush y estar brincando de un estudio al otro para ensayar el concierto y después grabar en el estudio… Me siento muy agradecida porque realmente es un disco que refleja mi cariño hacia México y tantos compositores que he interpretado y que admiro”.

Zona Pop

Si pudieses decir que este disco es un platillo mexicano, ¿cuál sería?

Natalia Lafourcade

El disco me sabe a mole. El mole es un platillo tan complejo de preparar. La señora que me ayuda en la casa prepara uno mole delicioso desde cero, desde moler todos los chiles, los polvos y todo el platillo de cero. El mole tiene tantos ingredientes y es tan exótico y va bien con con tantas cosas y para mí, eso es este disco, con tantos ingredientes musicales, de talento y de colaboración. Me gusta compararlo mucho con un platillo o con esta parte del árbol de la vida que es nuestra artesanía al que le ponen hasta la olla, la cabra, la gallina y el molcajete. Realmente eso es un canto por México, un disco con mucha alegaría, vida y de lo que somos, de nuestra historia y la cotidianidad del mexicano.

“Un canto por México Vol. 1” va desde la gran fiesta con son y mariachi en “El Balajú / Serenata Huasteca” hasta la belleza minimalista del clásico tema “Cucurrucucú paloma”, compuesto por Tomás Méndez en donde Natalia brilla con una conmovedora interpretación donde su único acompañamiento es una guitarra. Tiene también momentos reservados para nuevos clásicos del cancionero mexicano como “Ya no vivo por vivir” con Leonel García o “Hasta la raíz” junto a Los Cojolites y Los Auténticos Decadentes, así como el son “Sembrando flores” al lado de Los Cojolites y una versión ranchera de “Mexicana hermosa” junto a Carlos Rivera. Canciones que brillan con los arreglos preparados por la misma Natalia junto a Nando Hernández y Kiko Campos, también director musical del proyecto. Esto sin contar con la emocionante versión de “Veracruz”.

Zona Pop

¿Qué tiene el tema “Mi religión” para que lo hayas elegido como el primer sencillo?

Natalia Lafourcade

Es una canción que le compuse a la música y al amor. El momento de inspiración para hacerlo fue muy bonito y preciso, de los que pocas veces suceden, hacer una canción en poquito tiempo. Venía pensado en que quería componerle a la música un tema en agradecimiento por todo lo que me da, por cómo es mi relación con la música. Cuando estaba escribiendo la letra, me conecté a cuando pisé por primera vez un escenario que fue cuando tenía 10 años en una pastorela a cantar con un grupo ranchero… Al final de la segunda canción que fue “Amor eterno” de Juan Gabriel, yo sentía que no me quería bajar nunca del escenario y me preguntaba qué es esta sensación y me quería quedar toda la vida”.

Un canto por México es un proyecto musical benéfico que Natalia Lafourcade destina a distintas causas, en esta ocasión es en favor de la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho, que en 2017 se vio gravemente afectado: “Este espacio es muy importante para la cultura, el arte y la música. Es un espacio que ha guardado documentación muy importante sobre el son jarocho. Hay músicos tan importantes e increíbles que para mí es muy importante ayudarlo. Fue muy emotivo poderme encontrar con esta comunidad y tomar el seminario que se imparte en la isla de Luna Negra. Fue mágico ver a las nuevas generaciones amando este género musical y sus raíces”.

¿Qué es el amor para Natalia? ¿En qué se ha convertido la música en su vida personal y profesional? ¿Por qué considera a esta producción su alma? ¿Cómo define a la música mexicana? Te invitamos a que escuches la entrevista completa en un nuevo episodio. “Un canto por México Vol. 1” se encuentra ya a la venta en todas las plataformas.

Si tienes dispositivos iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte en Google Podcast o en TuneIn. Si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPopera.