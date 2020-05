[OPINIÓN] Coronavirus: ¿Es correcta la advertencia apocalíptica de Rick Bright?

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America y profesor de práctica en la Universidad Estatal de Arizona. Es editor del Coronavirus Daily Brief y autor del nuevo libro “Trump and His Generals: The Cost of Chaos”. Las opiniones expresadas aquí son propias del autor. Lea más opinión en CNNe.com/opinion.

(CNN) — En un testimonio preparado para su comparecencia ante el subcomité de Salud y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el jueves, Rick Bright dijo que fue destituido como director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) porque estaba dando la señal de alarma sobre el coronavirus a principios de este año y por resistir la presión de la administración de Trump para promover un “medicamento no probado, hidroxicloroquina, para el pueblo estadounidense, sin información transparente sobre los posibles riesgos para la salud”.

Dejando a un lado la pregunta de por qué exactamente Bright fue eliminado de su puesto en BARDA, ciertamente ha demostrado tener razón sobre la droga antipalúdica que el presidente Donald Trump promovió constantemente como “revolucionaria” y que también fue promocionada por los anfitriones de Fox News y aliados cercanos de Trump, como Rudy Giuliani.

El lunes se publicó un estudio de más de 1.400 pacientes con covid-19 en Nueva York en el Journal of the American Medical Association (JAMA), el análisis más grande hasta la fecha, que encontró que la hidroxicloroquina no dio beneficios a los pacientes con covid-19 y, en cambio, aumentó significativamente su riesgo de paro cardíaco.

El estudio de JAMA del lunes siguió a un estudio del New England Journal of Medicine publicado la semana pasada, que concluyó que la hidroxicloroquina no ayudó ni perjudicó a 1.376 pacientes que ingresaron en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York-Presbyterian Columbia entre el 7 de marzo y el 8 de abril.

Como resultado de estos estudios, el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas, dijo: “Prácticamente se ha colocado el clavo en el ataúd de la hidroxicloroquina”.

En la versión anticipada de su testimonio del jueves, Bright también hizo algunas predicciones nefastas sobre lo que le espera a Estados Unidos, y testificó que, “si no desarrollamos una respuesta coordinada nacional, basada en la ciencia, me temo que la pandemia empeorará mucho y se prolongará, causando enfermedades y muertes sin precedentes… Sin una planificación e implementación clara de los pasos que otros expertos y yo hemos esbozado, 2020 será el invierno más oscuro de la historia moderna”.

Esa es una predicción muy sombría, ya que parece sugerir que más estadounidenses podrían morir de covid-19 que los 675.000 que murieron durante la pandemia de gripe de 1918.

¿Tiene razón Bright? Tal vez. Un destacado experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota, Michael Osterholm, estima que podría haber hasta 800.000 muertes de covid-19 en Estados Unidos durante los próximos 18 meses.

Hay muchas razones para creer que una cifra tan alta de muertes es una gran posibilidad, incluida la probabilidad de que Estados Unidos experimente una “segunda ola” de covid más adelante en el año.

La prueba del coronavirus en EE.UU. también está lejos de donde debería estar. Hasta ahora se han realizado casi 10 millones de pruebas en Estados Unidos, pero eso es solo para alrededor del 3% de la población.

Un estudio de Harvard en coautoría del presidente ejecutivo de New America, mi colega Anne-Marie Slaughter, sugiere que necesitamos 20 millones de pruebas al día a mediados del verano para abrir realmente Estados Unidos y volver a movilizar la economía estadounidense.

Mientras tanto, Estados Unidos tiene un anémico esfuerzo en la búsqueda de contactos a diferencia de Corea del Sur, que solo ha tenido 260 muertes.

Estados Unidos tiene una población más de seis veces mayor que Corea del Sur, por lo que, ajustados por el tamaño de la población, si EE.UU. tuviera un plan como el de Corea del Sur, podríamos tener alrededor del orden de 1.700 muertes por covid-19. En cambio, Estados Unidos ha tenido más de 84.000 muertes, la mayor cantidad en el mundo.

Además, la mayoría de los estados que ahora se están abriendo no se adhieren a las pautas federales sobre cuándo es razonable hacerlo.

Y, hasta ahora, no existe un tratamiento efectivo para el covid-19, excepto el remdesivir, que acortó los tiempos de recuperación por cuatro días para pacientes gravemente enfermos en un ensayo clínico, en comparación con aquellos que recibieron un placebo, pero el medicamento es escaso.

Mientras tanto, las pruebas precisas de anticuerpos todavía están lejos y desarrollar una vacuna ampliamente disponible podría llevar años.

Bright está haciendo algunas predicciones nefastas, pero en su testimonio preparado dice que tenía razón cuando advirtió a principios de este año que el coronavirus probablemente sería un gran problema y, a menos que tengamos una respuesta nacional coherente, puede tener razón nuevamente sobre el invierno de descontento que podamos ingresar a finales de este año.