Comercios de Puerto Rico reabrirán en fases a partir del lunes, y las playas sin bañistas

Crédito: RICARDO ARDUENGO/AFP via Getty Images

(CNN Español) — Algunos comercios de Puerto Rico comenzarán a reabrir a partir del lunes 25 de mayo con un esquema gradual que depende de la superficie y capacidad de los locales, las mercaderías o servicios que venden y si se trata de centros comerciales abiertos o cerrados, según el plan que anunció este jueves la gobernadora Wanda Vázquez.

Las playas, sin embargo, solo estarán abiertas para actividades deportivas o recreativas y no para bañistas. No se abrirán los balnearios y no se permitirá bañistas para fines de socialización y agrupamiento. Se permite el uso de las playas, reservas y campos de golf estrictamente para ejercitarse. Solo se permitirán corredores, caminantes, ciclistas, surfistas, deportistas de vela y remo, pádel y golfistas, indicó Vázquez.

Las directrices para la salida de la parálisis que provocó la pandemia de covid-19 prevén que los centros comerciales de formato cerrado inicien el martes 26 tareas de adiestramiento, capacitación y preparación de los empleados e inquilinos para volver a recibir público.

Sin embargo, esos centros solo podrán reanudar operaciones a partir del 8 de junio en horario de 9 A.M. a 5 P.M. bajo estricto cumplimiento de medidas de prevención como uso de mascarillas y distanciamiento físico. La ocupación máxima será a razón de una persona por cada 30 metros cuadrados.

Por su parte, los centros comerciales de formato abierto solo podrán operar con 50% de su capacidad de personas. Los servicios de lavandería, ferretería, agencias de viajes, cuidado de mascotas y salones de belleza también podrán reabrir.

Los cines, áreas de juego y valet parking no podrán operar, y los comercios de venta de ropa y calzado no podrán dejar que los clientes se prueben la ropa u otros artículos.

Los concesionarios de venta de autos podrán operar de lunes a viernes de 9 A.M. a 5 P.M. con cita previa y no podrán exceder el 50% de su capacidad para clientes.

Vázquez informó que el toque de queda permanecerá en vigor hasta el 15 de junio de 7 P.M. a 5 A.M.

A principios de mayo, el gobierno de Puerto Rico ya había autorizado comenzar una primera fase de reapertura de la economía, incluyendo instituciones financieras, sectores de la construcción y negocios como ferreterías, servicios de mantenimiento de autos, y oficinas médicas y de abogados.

Cuando los primeros casos positivos de coronavirus se registraron en la isla a mediados de marzo las autoridades decretaron una cuarentena y toque de queda como medida para evitar el aumento de contagios.

Hasta este jueves, el Departamento de Salud de Puerto Rico había confirmado 2.913 casos positivos al coronavirus y 126 muertes.