Biden critica a Trump por burlarse del uso de las mascarillas para prevenir el coronavirus

Trump dice que usó mascarilla en visita privada a Ford 4:05

(CNN) — Joe Biden llamó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “un tonto absoluto”, este martes, por compartir un tuit en el que se burló del ex vicepresidente por usar una mascarilla, el lunes, en una ceremonia del Día de los Caídos.

En una entrevista con Dana Bash, de CNN, en Delaware —la primera entrevista en persona de Biden desde que la pandemia de coronavirus lo dejó fuera de la campaña— el aspirante presidencia del Partido Demócrata dijo que Trump está alimentando una oposición cultural a usar mascarilla cuando “cada doctor líder en el mundo dice que debemos usar una máscara cuando estás en medio de una multitud”.

Opinión: Trump visita centro de distribución de mascarillas en Pensilvania 0:55

“Esto de los machos, para un chico… No debería continuar, pero simplemente, le cuesta la vida a la gente. Le está costando la vida a la gente”, dijo Biden. La posición de Trump, dijo, equivale a “avivar las muertes“.

Y agregó: “Se supone que los presidentes deben liderar, no involucrarse en la locura y ser falsamente masculinos”.

El comentario se produce cuando Trump ha tratado de politizar el uso de mascarillas durante la crisis del nuevo coronavirus. El propio Trump no ha usado una máscara durante las visitas a fábricas en las últimas semanas, incluso cuando los expertos en salud pública han recomendado usarlas.

Biden hizo sus comentarios el día después de su primera salida pública tras dos meses en su casa, en Delaware, a medida que se extendió la pandemia de coronavirus, lo que obligó a detener los eventos de campaña en persona. El ex vicepresidente y su esposa Jill usaron mascarillas negras, el lunes, mientras ponían una corona de flores en el Delaware Memorial Bridge.

El presentador de Fox News, Brit Hume, tuiteó una foto de la cara de Biden en la máscara con el comentario: “Esto podría ayudar a explicar por qué a Trump no le gusta usar una máscara en público”. Trump luego retuiteó a Hume.

Trump ha provocado controversia al no usar mascarillas, incluso en una visita a la fábrica de Ford en Michigan, la semana pasada, diciendo que había usado una durante una parte privada de la visita, pero se la quitó para el recorrido porque “no le quería dar a la prensa el placer de verlo”, y a principios de este mes, durante un viaje a una fábrica de Honeywell, en Arizona, que está fabricando máscaras.

¿Mascarillas obligatorias ante la ausencia de una vacuna? 1:17

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo durante una sesión informativa que era “peculiar” que el ex vicepresidente se pusiera una máscara al aire libre porque no la usa todo el tiempo en casa, aunque las pautas federales no recomiendan el uso de mascarillas entre personas que viven juntas.

“Sin embargo, es un poco peculiar que en su sótano, justo al lado de su esposa, no use una máscara. Pero usa una al aire libre cuando está socialmente distante. Así que creo que hubo una discrepancia allí”, dijo McEnany durante la rueda de prensa de la Casa Blanca del martes.

En la entrevista con CNN, Biden también respondió a Trump y las frecuentes sugerencias de su campaña de reelección de que Biden es senil o ha perdido fuerzas.

Cuando se le preguntó cómo respondería a esos ataques, Biden dijo: “Mírame”.

“Mira, quiero decir, habla de un chico que ha perdido fuerzas”, dijo sobre Trump. “Le falta algo, hombre”.

Y criticó a Trump por mentir repetidamente sobre el fraude electoral. En las últimas semanas, Trump ha protestado contra el uso de votos por correo, que algunos estados buscan usar en mayor número en medio de la crisis del coronavirus. Este martes, el presidente tuiteó en respuesta a la presión de California para expandir la votación por correo: “¡NO HAY FORMA (CERO!) de que las boletas electorales por correo sean nada menos que sustancialmente fraudulentas. Las cajas de correo serán robadas, las boletas serán falsificadas e incluso impresas ilegalmente y firmadas fraudulentamente”.

Biden señaló que el propio Trump votó por correo en Florida.

“Este es un tipo que se sienta en la Oficina Oval, envía su voto en ausencia por correo y lo envía a Florida para votar en las primarias. Ahora, ¿por qué eso no es algo susceptible al fraude?”, dijo Biden.

“No hay evidencia en absoluto” del fraude electoral generalizado asociado con las boletas por correo, dijo Biden.

La campaña de Biden dijo, el martes, que había contratado a Rachana Desai Martin como su directora nacional para la protección de los votantes, una medida que se adelanta a lo que probablemente sea una pelea por los métodos de votación y el acceso a esto, a medida que Trump vuelve al Partido Republicano —que en algunos estados buscó opciones ampliadas de voto por correo— en contra de permitir que los votos se emitan por correo.

Biden también abordó la controversia sobre sus comentarios en una entrevista con Charlamagne tha God, un presentador negro del popular programa de radio matutino “The Breakfast Club”, en el que dijo que si los votantes negros “tienen un problema para determinar si están conmigo o con Trump, entonces no son negros”.

Se estrecha la intención de voto entre Trump y Biden 1:39

Biden había tratado de corregir ese comentario horas después, y el representante demócrata Jim Clyburn, de Carolina del Sur, el representante negro de mayor rango en la Cámara y un aliado cercano de Biden, dijo el martes en “The View” de ABC que “se avergonzó, no hay duda de eso” cuando escuchó el comentario de Biden.

“Primero que nada, ya sabes, fue un error, el número uno. Y estaba sonriendo cuando me hizo la pregunta. No debí haber sido un tipo tan listo con él. Él estaba siendo listo y le respondí”, le dijo Biden a Bash.

Dijo que “nunca, ni una sola vez” dio por sentado el apoyo de la comunidad negra, y agregó que “tengo que dejar en claro por qué creo que merezco su mirada”.

Biden dijo que “nunca iba a inclinarse hacia donde está” Trump y que el presidente “dice tantas cosas escandalosas”.

Agregó que recientemente le escribió a un amigo, que es un destacado hombre negro, que Trump —que ha impulsado las teorías de conspiración del “Obamagate” sin fundamento en Twitter en las últimas semanas — estaba atacando al expresidente Barack Obama.

“Dije: ‘¿Por qué (Trump) ataca a Barack?’ Él dijo: ‘Porque despierta su base. Barack es un hombre negro”, dijo Biden.

Pero también dijo que algunos demócratas que lo han instado a que deje de disculparse por fallas como el de “The Breakfast Club”, dado el historial de acciones racistas de Trump, están equivocados.

“Cuando digo algo que es comprensiblemente ofensivo para alguien en retrospectiva, y legítimamente ofensivo, haciendo que parezca que lo doy por sentado, debería disculparme”, dijo Biden.

Biden también habló sobre su búsqueda de un compañero de fórmula, diciendo que su Comité Vicepresidencial ha entrevistado a “muchas” personas consideradas como su potencial compañero de fórmula.

El aspirante presidencial demócrata no se comprometería a elegir a una mujer de color como su compañera de fórmula, diciendo que “aún no hemos llegado allí”.