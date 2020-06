Fijan fianza de tres expolicías acusados por la muerte de George Floyd en US$ 1 millón cada uno

La inmunidad calificada en el caso Floyd 1:34

(CNN) — Un juez fijó este jueves la fianza de tres expolicías de Minneapolis acusados por la muerte de George Floyd en US$ 1 millón cada uno, o US$ 750.000 bajo ciertas condiciones, incluido que no trabajen en la policía ni tengan ningún contacto con la familia de Floyd.

J. Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao comparecieron en la corte un día después de que fueron arrestados y acusados de ayudar e incitar a homicidio intencional sin premeditación y ayudar e instigar a homicidio involuntario en segundo grado.

Los cargos siguen a los que se presentaron por primera vez contra Derek Chauvin, el policía que sujetó a Floyd contra el suelo por el cuello durante casi 9 minutos.

Chauvin, de 44 años, fue arrestado la semana pasada y acusado de homicidio involuntario en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Pero el miércoles los fiscales lo acusaron de un cargo más serio de homicidio intencional sin premeditación.

Lane y Kueng ayudaron a contener a Floyd, mientras Thao estaba cerca.

Los tres policías comparecieron ante el juez Paul R. Scoggin vistiendo uniformes de prisión de color naranja y máscaras. Cada uno estaba parado dentro de un cubículo en una sala del tribunal del centro de Minneapolis. Una ventana de plexiglás dejaba un agujero para hablar.

Primero apareció Thao. Su abogado señaló que Thao proporcionó una declaración a la Oficina de Aprendizaje Criminal de Minnesota y se entregó cuando se emitió una orden de arresto.

Los abogados de los otros dos acusados contrastaron la experiencia de sus clientes como agentes de policía con la de Chauvin, que pasó más de 18 años en el Departamento de Policía de Minneapolis.

Cuando ocurrió la muerte de Floyd, era el tercer turno de Kueng como agente de policía, dijo Thomas Plunkett, su abogado. Chauvin, agregó, era el agente de entrenamiento de Kueng.

Plunkett dijo que Kueng se volvió hacia Chauvin en un momento y le dijo: “No puedes hacer esto”.

Lane había estado en la fuerza policial durante cuatro días cuando Floyd murió, según su abogado, Earl Gray. Lane estaba “haciendo todo lo que creía que debía hacer como agente de policía hacía cuatro días”, dijo Gray.

“Tienes un policía de dos décadas [de experiencia] en el frente y mi hombre está atrás con cuatro días [de experiencia]”, dijo Gray después de su comparecencia ante el tribunal. “No sé qué se supone que debes hacer como policía”.

Cuando CNN le preguntó si estaba insinuando que Lane estaba siguiendo órdenes, Gray dijo que no. Pero su cliente pensó que lo que estaba haciendo era correcto, dijo Gray, porque Chauvin se negó a poner a Floyd al lado después de que Lane le preguntó si deberían hacerlo.

Todos los abogados defensores abogaron por una fianza más baja.

Si bien los agentes rara vez son condenados por homicidios en servicio, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, dijo que confía en que la evidencia respalde cargos nuevos y más serios.

“George Floyd importaba. Era amado. Su familia era importante. Su vida tenía valor”, dijo Ellison. “Buscaremos justicia para él y para ustedes, y la encontraremos”.

MIRA: Conoce a los policías implicados en la muerte de George Floyd

Primera de varias conmemoraciones celebradas

Mientras tanto, la familia y amigos de Floyd se reunieron para una conmemoración en la Universidad North Central en Minneapolis, la primera de varias planeadas en honor de Floyd en los próximos días.

El líder de los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, la representante demócrata de Minnesota Ilhan Omar, Martin Luther King III y el actor Kevin Hart estuvieron entre los asistentes. Poco antes de la ceremonia, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, se acercó al ataúd de Floyd y fue visto llorando.

Muchos asistentes llevaban tapabocas.

En un momento, la congregación permaneció en silencio 8 minutos y 46 segundos, la cantidad de tiempo que Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd.

El reverendo Al Sharpton denunció el racismo durante la ceremonia y dijo: “Lo que le pasó a Floyd sucede todos los días” en todas las áreas de la vida estadounidense.

“La razón por la que nunca podríamos ser quienes quisiéramos ser y soñamos ser es que mantuviste tu rodilla sobre nuestro cuello”, dijo Sharpton. “No queremos favores, solo quítate de encima nuestro”.

Sharpton dijo que una marcha por la reforma de la justicia penal se llevará a cabo en Washington el 28 de agosto, en el 57 aniversario de la icónica Marcha en Washington, donde Martin Luther King Jr. pronunció su discurso, “Tengo un sueño”.

“Necesitamos regresar a Washington y ponernos de pie, negros, blancos, latinos, árabes, a la sombra de Lincoln y decirles que es el momento de detener esto”, dijo Sharpton.

MIRA: 5 datos de Martin Luther King que tal vez no conocías

El alcalde de Atlanta habla con los manifestantes

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, le dijo a Nick Valencia, de CNN, que caminó con los manifestantes al centro porque “quería sentir la energía de nuestra gente” después de ver el monumento conmemorativo a George Floyd.

Bottoms agradeció a los manifestantes por “protestar pacíficamente en el espíritu de Martin Luther King, Jr.” y les dijo: “Estoy de acuerdo con ustedes y les digo: ‘Sin justicia, no hay paz'”.

Algunos miembros de la multitud abuchearon a Bottoms sin piedad.

Ella dijo que quería decirles a los manifestantes que importaban y les recordó estos días que las manifestaciones deben continuar.

“El movimiento de derechos civiles no fue un día, no fue un momento en el tiempo, fue un movimiento, estamos en medio de un movimiento en este país”, dijo. “Pero nos incumbirá a todos poder reunirnos y articular más que nuestra ira”.

Hubo manifestaciones para una décima noche en Minneapolis y en otras ciudades. En Washington, una multitud se congregó frente a una reja cerca de la Casa Blanca. Las autoridades de varias agencias se mantuvieron a distancia y enormes focos apuntaban luces al grupo.

En Nueva York, hubo nuevamente algunos momentos tensos después del toque de queda de las 8 pm con cientos de personas desafiando el orden en la ciudad. Un equipo de CNN vio a algunas personas detenidas no lejos del Hotel Plaza, donde había cientos de policías.

La autopsia final del condado contradice a la familia

Mientras tanto, las autoridades publicaron más detalles sobre la autopsia de Floyd.

Su muerte se debió a un paro cardiopulmonar, o la detención de su corazón, según los resultados finales de la autopsia publicados el miércoles por el médico forense del condado de Hennepin.

Su cuello estaba comprimido cuando la rodilla del policía estuvo sobre él durante más de ocho minutos, dice el informe, pero no concluye que haya causado directamente su muerte.

El informe final del médico forense dice que Floyd tenía hematomas y cortes en la cabeza, cara, boca, hombros, brazos y piernas. Pero no encuentra evidencia de que ninguna de esas heridas lo hubiera matado directamente.

LEE: George Floyd dio positivo por coronavirus, pero no tuvo nada que ver con su muerte, muestra la autopsia

La autopsia dice que Floyd tenía una enfermedad cardíaca y antecedentes de presión arterial alta. Un informe preliminar de toxicología encontró niveles moderados de fentanilo y metanfetamina.

La autopsia del condado también indica que Floyd había dado positivo por coronavirus en abril.

Pero una autopsia independiente encargada por la familia Floyd no estuvo de acuerdo con la conclusión del condado, diciendo que murió de “asfixia por presión sostenida”.

Faith Karimi, Josh Campbell, Konstantin Toropin, Eric Levenson, Nicole Chávez, Joe Sutton y Steve Almasy contribuyeron a este informe.