El suministro de remdesivir del Gobierno de EE.UU., único medicamento probado para covid-19, se agotaría a fin de mes

(CNN) — El suministro actual de remdesivir del Gobierno de Estados Unidos, el único medicamento que se sabe que funciona contra covid-19, se agotará a fin de mes, dijo a CNN el Dr. Robert Kadlec, un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS, por sus siglas en inglés).

El último envío del medicamento por parte del Gobierno saldrá la semana del 29 de junio. Gilead Sciences, la compañía que fabrica el medicamento, se está preparando para producir más, pero no está claro cuánto estará disponible.

“En este momento, estamos esperando saber de Gilead cuál es su disponibilidad de entrega esperada del medicamento a medida que avanzamos de junio a julio”, dijo Kadlec. “No estamos en negociaciones, sino en discusiones con Gilead mientras proyectan cuál será la disponibilidad de su producto”.

El mes pasado, la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó de emergencia el remdesivir, un medicamento antiviral intravenoso estudiado para tratar el ébola, pero que ahora se usa en pacientes hospitalizados de covid. Si bien no es un medicamento de gran éxito, un estudio muestra que recorta en cuatro días la estadía en el hospital, de 15 a 11 días.

El Gobierno ha estado trabajando para ayudar a Gilead “con algunos de los desafíos de su cadena de suministro en términos de materias primas y poder acelerar el proceso”, dijo Kadlec, secretario asistente del HHS para preparación y respuesta.

Agregó que está claro que “cualquiera que sea el suministro, puede que no haya suficiente para todos los que lo necesiten”.

Kadlec dijo que Gilead ha dado un “rango general” de entrega de productos para julio y agosto, que luego “se expande significativamente a partir de septiembre, octubre y hasta el otoño a medida que abren la válvula de su producción y procesamiento”.

Gilead ha ofrecido pocos detalles públicos, pero ha dicho que planea tener más de 500.000 ciclos de tratamiento disponibles para octubre, y más de un millón para diciembre.

“Después de la donación, la compañía trabajará en estrecha colaboración con los gobiernos y los sistemas de atención médica para proporcionar acceso a los proveedores de atención médica para recetar remdesivir a los pacientes apropiados”, dice en un sitio web para proveedores de atención médica.

“Planeamos trabajar con el Gobierno de Estados Unidos para determinar la distribución de remdesivir después de la donación”, dijo a CNN la portavoz de Gilead, Sonia Choi, en un comunicado el domingo.

Miedo a los altos precios

A partir de principios de mayo, el Gobierno comenzó a distribuir un suministro de remdesivir donado por Gilead. La compañía ha proporcionado 940.000 viales del medicamento, o lo suficiente para aproximadamente 121.000 pacientes, según el HHS.

Ahora que el suministro gratuito casi se ha acabado, hay preocupaciones de que Gilead lo cobre a un precio alto.

“El precio que Gilead puede cobrar, como con cualquier producto farmacéutico en Estados Unidos, parece que el cielo es el límite: cualquier cosa que paguen los enfermos y moribundos”, dijo el representante Lloyd Doggett, un demócrata de Texas que preside la subcomisión de Salud de la Cámara de Representantes.

El mes pasado, Doggett se unió a la representante Rosa DeLauro, la demócrata de Connecticut que preside la subcomisión de Asignaciones de Salud, Trabajo y Educación de la Cámara, y escribió una carta al secretario del HHS, Alex Azar, pidiéndole detalles sobre cualquier acuerdo entre Gilead y el Gobierno con respecto al remdesivir. Señalaron que los contribuyentes ayudaron a financiar el desarrollo de la droga.

“El HHS no ha respondido a ninguna de nuestras preguntas sobre los precios y sobre lo que está haciendo para proteger la inversión de los contribuyentes en remdesivir, un medicamento que ni siquiera se usaría si no fuera por la inversión de los contribuyentes de aproximadamente US$ 70 millones en su desarrollo”, dijo Doggett a CNN , agregando que los contribuyentes eran “básicamente los ángeles inversores en remdesivir”.

Según los términos de la autorización de emergencia de la FDA, la distribución de remdesivir está controlada por el Gobierno. Pero Kadlec dijo que no se han tomado decisiones definitivas sobre cómo se administrará el medicamento después de este mes, si el Gobierno continuará adquiriéndolo o si se venderá a través de canales normales como cualquier otro medicamento.

Suficiente remdesivir para aproximadamente la mitad de los pacientes hospitalizados, según funcionario

A principios de mayo, el Gobierno distribuyó una pequeña cantidad de remdesivir directamente a aproximadamente dos docenas de hospitales en todo el país sin explicar por qué esos hospitales fueron elegidos sobre otros.

En medio de una protesta, el HHS comenzó a distribuir remdesivir a los departamentos de salud estatales, pero aún quedaban preguntas. Por ejemplo, la semana del 4 de mayo, California y Texas recibieron la misma cantidad de remdesivir, a pesar de que California tenía muchos más pacientes con coronavirus.

La escasez en algunos lugares fue severa. San Francisco, por ejemplo, tenía 70 pacientes en el hospital con covid-19, pero solo había remdesivir suficiente para aproximadamente cuatro de ellos.

Ahora, el HHS está utilizando una fórmula de distribución basada en el número de pacientes reportados por los hospitales a la agencia. Y si bien el HHS no reveló originalmente hacia dónde se dirigía remdesivir, la agencia ahora publica en su sitio web la cantidad de droga que va a cada estado.

“Aprendimos del envío de ese primer día que necesitábamos encontrar una mejor manera de hacerlo”, dijo el Dr. John Redd, un funcionario del HHS, en una entrevista con CNN. “Así que hicimos una pausa y pasamos a un modelo mejor y perfeccionado que apunta exactamente adónde están los pacientes y dónde están recibiendo tratamiento actualmente”.

Dijo que la cantidad de remdesivir distribuida la semana pasada podría potencialmente tratar a aproximadamente la mitad de los pacientes de covid en hospitales de EE. UU., según la cantidad de pacientes reportados por los hospitales al HHS.

El Gobierno federal envía el medicamento a los departamentos de salud estatales, y esos departamentos deciden qué hospitales lo recibirán y cuánto recibirán. Sin embargo, el remdesivir no es apropiado para todos los pacientes de covid, y los médicos finalmente deciden qué pacientes son tratados con el medicamento.