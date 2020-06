López Obrador sobre la crisis económica de México: “Estamos tocando fondo”

Todo México está en máximo riesgo de contagios de covid-19 2:24

(CNN Español) — México podría perder hasta un millón de empleos formales por la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, aseguró este miércoles el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió: “Estamos tocando fondo”.

“Vamos a perder en empleos de la economía formal, alrededor de un millón, con la crisis. Por eso estamos incentivando la economía para crear dos millones de nuevos empleos y se están otorgando 4 millones de créditos para pequeños negocios de la economía formal y la economía informal y también créditos personales”, aseguró el mandatario quien reiteró que estas cifras se refieren solo a los que están inscritos en el Seguro Social.

Pero también admitió que el sector más afectado es el sector informal, son quienes reciben “el daño mayor”.

Según el mandatario, en el mes de abril se perdieron unos 555.000 mil empleos formales, aunque se espera que en mayo el indicador sea menor: “Ya afortunadamente se redujo la pérdida de empleo, en el caso de mayo va a estar en menos de 350.000; es decir, 200.000 empleos menos perdidos. Los primeros días de junio también se han dado pérdidas, pero tuvimos un día sin pérdida de empleo, en junio”, dijo López Obrador quien insistió que el sector informal de la economía sigue siendo el más afectado por la crisis sanitaria.

El mandatario mexicano dijo que hay señales alentadoras como una ligera recuperación del peso mexicano frente al dólar, mayor recaudación de impuestos y el aumento en los precios del petróleo.

“En el caso del petróleo, la mezcla de petróleo de México, como sabemos al 20 de abril, llegó a estar bajo cero. No vendimos esos días, no se vendió, también para que se tenga ese dato. Nos aguantamos y afortunadamente, en un poco más de un mes repuntó y ya está en US$ 33,97; casi US$ 34 por barril”, señaló el presidente.

Según el gobierno México podría registrarse un repunte en sus inversiones a partir del 1 de julio con la entrada en vigor del nuevo Tratado Comercial entre México Estados Unidos y Canadá, el TMEC por sus siglas, siendo la manufactura y el sector automotriz los sectores que resultarían más favorecidos por el acuerdo, algo que ayudarían en la reactivar la economía del país.