La esposa de Rayshard Brooks quiere que los policías vayan a la cárcel luego de que el encuentro, inicialmente pacífico, se volvió fatal

Violentos disturbios tras la muerte de Rayshard Brooks

(CNN) — Pocos días después de que George Floyd fuera enterrado en Houston y continuaran las manifestaciones nacionales contra el racismo y la brutalidad policial, un policía mató a otro hombre negro, esta vez en Atlanta.

Rayshard Brooks, de 27 años, recibió dos disparos en la espalda, dijo la Oficina del Médico Forense del condado de Fulton. Su muerte fue declarada homicidio.

Horas después de la muerte, la jefa de Policía de Atlanta renunció, el agente que le disparó a Brooks fue despedido y un segundo agente fue puesto en servicio administrativo, pero la muerte de Brooks ha reavivado grandes protestas en la ciudad, y se esperan más en Atlanta esta semana.

Los momentos previos a la muerte de Rayshard Brooks 0:50

“Rayshard Brooks es todo el mundo. Al igual que George es todo el mundo. Somos todas las personas, todos somos hijos de Dios”, dijo la esposa de Brooks, Tomika Miller, a “CBS This Morning”. “Deberíamos sentir el dolor de aquellos que perdieron la vida por la insensatez por la autoridad que se les tomó por la borda”.

Ella dice que quiere que los agentes involucrados en la muerte de Brook vayan a la cárcel.

La policía respondió a una llamada, el viernes por la noche, por un hombre que dormía en un vehículo en el servicio en el auto de Wendy’s y comenzó a hablar con Brooks. Las autoridades dicen que no pasó una prueba de sobriedad y uno de los agentes intentó arrestarlo, lo que provocó una lucha entre Brooks y dos policías, según las imágenes del incidente. Un video muestra que Brooks tomó el Taser de un agente durante la lucha y luego lo apuntó a uno de ellos mientras huía. Ese agente luego le disparó a Brooks tres veces, dijeron las autoridades.

Fue declarado muerto en un hospital poco después, dijeron las autoridades.

Los abogados de la familia y el fiscal de distrito dicen que el encuentro entre el hombre y los agentes no debió haber resultado mortal. Durante más de 20 minutos, Brooks respondió a las preguntas con calma y cumplió con las solicitudes de los agentes antes de que intentaran arrestarlo.

“Es muy difícil cuando ves (el video), cuando ves el comportamiento del señor Brooks, imaginar que poco tiempo después, termina con su muerte”, dijo, el domingo, el fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard.

Brooks deja atrás tres hijas jóvenes y un hijastro adolescente.

Hubo uso injustificado de la fuerza, dice la alcaldesa

Brooks murió a causa de daños en los órganos y pérdida de sangre de las dos heridas de bala, según la Oficina del Médico Forense.

El día después de su muerte, la jefa de Policía de Atlanta, Erika Shields, renunció. Garrett Rolfe, el agente que mató a Brooks, fue despedido y un segundo agente involucrado en el homicidio, Devin Brosnan, fue puesto en servicio administrativo.

Howard dijo que los posibles cargos contra Rolfe podrían incluir asesinato, homicidio con agravantes u homicidio voluntario.

“Lo que estamos tratando de determinar es, en ese momento, si los agentes sentían o no que sus vidas estaban en peligro”, dijo Howard.

“Específicamente, si el agente Rolfe, sintiera o no que el señor Brooks, en ese momento presentaba un riesgo inminente de muerte o alguna lesión física grave. O la alternativa es si disparó o no simplemente para capturarlo o alguna otra razón”, Dijo Howard. “Si ese disparo fue hecho por alguna razón que no sea salvar la vida de ese agente o evitar lesiones a él u otros, entonces ese tiro no está justificado por la ley”.

Atlanta: nuevo incidente, disturbios y renuncia policial 1:49

La alcaldesa de la ciudad, Keisha Lance Bottoms, dijo que no creía que la muerte fuera un uso justificado de la fuerza. Dijo que viendo las imágenes del tiroteo de la cámara corporal, no encontró la interacción inicial confrontativa.

“Incluso sabiendo el final, viendo el video, lo ves diciendo solo déjalo ir, déjalo ir, llama a alguien para que lo coja”, dijo durante un domingo en un foro de CNN.

Ella llamó a Brooks “un tipo que estabas alentando”.

“La gota que colmó el vaso”

Durante el fin de semana, los manifestantes en Atlanta lloraron por la última víctima que murió a manos de la policía. Los letreros recién pintados que exigían justicia para Brooks se agregaron a los letreros que exigían justicia para Floyd, así como a otras personas negras víctimas de la brutalidad policial.

“Estoy enojada porque soy una mujer negra, he vivido esta experiencia, mi familia ha vivido esta experiencia, estoy un poco más feliz de que la gente ahora entienda y vea lo que la gente ha estado diciendo por un mucho tiempo “, dijo una manifestante a WSB, afiliada de CNN.

“Creo que este incidente y todos los que condujeron a él, se amontonaron unos con otros, y fue la gota que colmó el vaso”, dijo.

A última hora de la noche del sábado, el Wendy’s donde le dispararon y mataron a Brooks quedó rápidamente envuelto por las llamas después de que le prendieran fuego durante las protestas. Los bomberos tardaron más de una hora en llegar al edificio, ya que estaba rodeado de multitudes.

La Policía ahora dice que están buscando a las personas responsables del incendio y están ofreciendo US$ 10.000 por información que conduzca a un arresto.

Lo que muestra el material recientemente publicado

Los videos de la Policía, la tienda y los testigos ayudan a reconstruir los últimos momentos de la vida Brooks.

El agente Brosnan estaba usando una cámara corporal cuando llegó al lugar. Brooks estaba aparentemente dormido en su vehículo en el carril de autoservicio de Wendy’s. Brooks parecía desorientado, pero después de una breve conversación movió el vehículo a un lugar de estacionamiento.

Rolfe llegó poco después, interrogó a Brooks y comenzó una prueba de sobriedad. Brooks pregunta: “¿Qué debo hacer, señor?”. Poco después, el agente utiliza una prueba de alcoholemia y Brooks continúa explicando que había estado bebiendo y que era el cumpleaños de su hija.

Los abogados de la familia dijeron que Brooks pasó gran parte del viernes con su hija, de 8 años, para celebrar su cumpleaños. La llevó a que le arreglaran las uñas y los dos compartieron una comida juntos. Habían planeado ir a patinar el sábado.

Rolfe le dice a Brooks: “Creo que has bebido demasiado para conducir” e intenta arrestarlo, pero Brooks se resiste.

Tres videos separados capturaron diferentes partes de los próximos momentos: una lucha entre los tres hombres y Brooks huyendo con un Taser.

Mientras Brooks corría, se dio la vuelta y pareció apuntar el Taser contra Rolfe, quien desenfunda y dispara su arma.

“Lo que sucedió en ese momento cuando (Brooks) se resistió no permite que un agente de Policía se convierta en juez, jurado y verdugo”, dijo el domingo L. Chris Stewart, el abogado que representa a la familia de Brooks. “Vemos videos todo el tiempo donde es un individuo caucásico o una persona de una raza diferente que se resiste y vive. Hemos visto videos de una persona que perpetra un enorme tiroteo y vive”.

“No había absolutamente ninguna razón para que muriera porque resistió y escapó”, dijo Stewart.

— Jamiel Lynch de CNN, Alta Spells, Mel Alonso, Chuck Johnston, Dave Alsup y Artemis Moshtaghian contribuyeron a este informe.