La NBA ofrece a sus jugadores un anillo “inteligente” para detectar covid-19, pero ¿funciona?

(CNN) — La NBA, que espera reiniciar la temporada para el 30 de julio, dice que ofrece a sus jugadores anillos, que según su productor, pueden seguir de cerca los datos de la salud de sus usuarios y hasta pronosticar si quien los usa está por presentar síntomas de coronavirus.

Aún no hay mucha información acerca de qué tan bien funciona este artefacto, que tiene elementos electrónicos incorporados.

El anillo Oura de US$ 299 está diseñado para seguir los niveles de sueño, pulso, movimiento, actividad cardíaca y temperatura, según el sitio oficial de la compañía.

Algunos doctores son poco entusiastas con respecto a su potencial.

“No hay muchos datos sobre esto en este momento. Han habido algunos estudios que he visto: la mayoría de esos estudios fueron publicados por los fabricantes del artefacto”, comentó a CNN la Dra. Darria Long, una médica de sala de emergencias y profesora asistente clínica en la Universidad de Tennessee.

Otros doctores contactados por CNN indicaron que hay muy poca información sólida sobre el dispositivo para poder hacer un comentario.

El anillo es uno de casi media docena de dispositivos que están siendo estudiados para ver si pueden detectar los síntomas de una infección de coronavirus. Un equipo de Scripps Research está investigando el potencial de los dispositivos Apple Watch, Fitbits, Garmin, Oura y más para determinar si pueden vigilar de forma precisa la temperatura, la frecuencia cardíaca, el sueño y el movimiento diario de una persona, y utilizar los cambios en los niveles para detectar las etapas incipientes de un contagio.

La empresa Oura, basada en Finlandia, está financiando los estudios en la Universidad de California en San Francisco y la Universidad de West Virginia para establecer si el anillo puede proveer datos útiles.

Hay muy poca evidencia que sugiera que el pulso y la temperatura pueden cambiar antes de que la gente note los síntomas de infecciones como la influenza.

Un estudio publicado este año demostró que la información de Fitbit acerca del sueño y el ritmo cardíaco de 200.000 personas en conjunto pareció seguir el patrón del cambio epidémico de la gripe estacional.

La Dra. Long considera interesante el potencial de examinar a grandes grupos de gente y determinar si hay datos relevantes que puedan ser recopilados.

“Pero no reemplaza ninguna de las otras cosas que deberíamos hacer, y los otros pasos que la NBA debería estar tomando para proteger a sus jugadores y proteger a su personal”, comentó Long. “Deberían estar haciendo muestras de pruebas y pruebas regulares… todas esas cosas adicionales”.

“Solamente no permitan que nos de una falso sentido de seguridad. No dejen de utilizar sus máscaras solo porque el anillo Oura diga que están bien. No dejen de hacerse pruebas porque el anillo Oura de todo el mudo diga que están bien”.

El dispositivo Oura aún no ha sido aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para controlar los datos de salud. En 2018, la FDA (por sus siglas en inglés) aprobó dos aplicaciones de Apple para vigilar la fibrilación atrial, una irregularidad común de ritmo cardíaco que puede llevar a un derrame cerebral, y también ritmos cardíacos demasiado lentos o rápidos.

Los protocolos de salud y seguridad de la NBA mencionan al anillo pero no añaden información adicional.

“Para promover los esfuerzos para identificar una enfermedad, al llegar al campus, cada jugador y personal esencial recibirá la opción de participar en un proceso que utiliza un dispositivo vestible (usado como anillo) que está siendo estudiado y validado por la Universidad de Michigan para generar una evaluación de salud derivada de medidas como la temperatura corporal, respiración y el ritmo cardíaco. La NBA compartirá detalles adicionales sobre este dispositivo y el proceso de participación en los futuros comunicados a los equipos”, dice el protocolo.