Kate del Castillo: “The Way She Spoke” ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida

Kate del Castillo recibió tres nominaciones a diferentes premios de teatro en Estados Unidos: Drama Desk, Drama League Awards y Lucille Lortel (Foto cortesía Joan Marcus and Audible Theater) Directed By Jo Bonney Kate del Castillo

(CNN Español) — Kate del Castillo es conocida por dar vida a diversos personajes, por verse involucrada en el caso de El Chapo y por ser una mujer aguerrida y que no tiene miedo a decir lo que siente.

En 2019, se presentó en el teatro Minetta Lane en la ciudad de Nueva York con el monólogo “The Way She Spoke”, en el que hablaba del caso de “las muertas y desaparecidas de Juárez” en México. Ciudad Juárez es una población en la frontera con Estados Unidos en la que, durante décadas, se han llevado a cabo feminicidios.

Zona Pop conversó con Kate del Castillo sobre las tres nominaciones que recibió en 2020 por estas presentaciones a los premios “Drama Desk”, “Drama League Awards” y “Lucille Lortel”. Pero primero tenemos que hablar de la principal diferencia entre las puestas en escena en Broadway y Off-Broadway. No es que sean distritos diferentes, simplemente depende del número de butacas de los teatros. Una puesta en escena en Off-Broadway va de las 99 a las 499 butacas, y Broadway arriba de 500 asientos. No tiene nada que ver.

Zona Pop

¿Cómo fue estar en un escenario en Off-Broadway?

Kate del Castillo

Para mi estar en Off-Broadway y en inglés, hablando de mi país de un tema muy terrible, y tú mismo lo dijiste, y así es como termino la obra. Esto no solo pasa en Juárez, pasa “everywhere” (en todos lados) y es lo que es. No nada más las están matando, las están destrozando, es un odio, no es solo matar, las hacen pedazos y las destazan, esto pasa en todo el mundo.

Zona Pop

¿Cuál es la importancia de llevar la historia de “las muertas de Juárez” al teatro anglo?

Kate del Castillo

Los americanos…Fue muy interesante ver las reacciones de ellos. Pensaban al salir que era ficción hasta que terminaba la obra y se enteraban que no es ficción, fíjate que fuerte, en estar en ese scenario. Yo estaba básicamente desnuda con nada más que con una mesa y dos sillas. Son las palabras de personas que han tenido personas desaparecidas. Interpreto 14 personajes entre hombres y mujeres, que son gente verdadera que Isaac Gómez, el autor entrevistó. Todo es verdadero, personas que existen y que muchos siguen esperando a sus hijas por eso las llaman las muertas de Juárez a las que han muerto y han podido enterrar y a las otras las llaman las desaparecidas.

Zona Pop

¿Con qué se quedó Kate tras este monólogo?

Kate del Castillo

Me siento mucho más valiente, me dicen que soy muy valiente y muy fuerte por algo que hice por ahí. Eso no se compara en nada, te lo juro por Dios. Todo lo demás han sido aventuras. Esto fueron pantalones, pararte en un escenario y tenerlo que hacer bien. Lo único que aprendí al final… creer en el proceso del teatro y dar tu 100%, y si tu 100% no es suficiente, ni modo. Pero no te quedes diciendo, “no hice mi 100 por 100 o mi 110%, di todo lo que estaba en mí, dejé todo”.