La Liga: así es el panorama del Real Madrid y el Barcelona en la recta final

Messi celebra 33 años y recordamos sus mejores momentos en el Barcelona 1:58

(CNN Español) — El Real Madrid defendió su liderato en La Liga este miércoles con su victoria sobre el Mallorca por 2 a 0. El cuadro merengue necesitaba los tres puntos para seguir en la cima, luego de que el Barcelona venciera el martes al Athletic Club por la mínima diferencia.

El Madrid y el Barça tienen 68 puntos en la tabla, pero los dirigidos por Zinedine Zidane tienen la ventaja en los enfrentamientos directos con el equipo culé, habiendo ganado el Clásico disputado en el Santiago Bernabéu por 2-0 y empatado sin goles en el Camp Nou.

Los tradicionales rivales del fútbol español lucharán codo a codo en las siete fechas que restan para terminar el torneo. Pero, ¿cuál tiene el camino más accesible al título?

Estos son los partidos que les faltan disputar a ambos equipos en la recta final de La Liga:

Real Madrid:

– vs. Espanyol (de visitante)

– vs. Getafe (de local)

– vs. Athletic Club (de visitante)

– vs. Alavés (de local)

– vs. Granada (de visitante)

– vs. Villarreal (de local)

– vs. Leganés (de visitante)

Barcelona:

– vs. Celta de Vigo (de visitante)

– vs. Atlético de Madrid (de local)

– vs. Villarreal (de visitante)

– vs. Espanyol (de local)

– vs. Valladolid (de visitante)

– vs. Osasuna (de local)

– vs. Alavés (de visitante)