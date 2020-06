El director colombiano Ciro Guerra rechaza las acusaciones de acoso y abuso sexual de ocho mujeres

(CNN Español) — El director de cine colombiano Ciro Guerra rechazó este miércoles las acusaciones presentadas en su contra en la revista Volcánicas, en las que siete mujeres lo señalan de acoso sexual y una más dice que fue abusada por él.



“No he cometido ninguna de las faltas de las que se me acusa, no he cometido ninguno de esos crímenes, y que no tengo otra opción para limpiar mi nombre que recurrir a las vías legales”, dice el director en un comunicado en video enviado a varios medios de comunicación.

La revista señala que las agresiones se llevaron a cabo entre 2013 y 2019, “en tres ciudades colombianas y tres internacionales, durante eventos como el Festival de Cine de Cannes, el Colombian Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Cartagena”.

En la publicación la revista aclara que “todos los nombres de las víctimas y los testigos han sido cambiados para respetar su privacidad y evitar represalias, y acogen sus identidades a la protección de fuentes”.

Según el artículo, algunas mujeres lo conocían y otras no. También señala que algunas mujeres se conocían entre sí y afirman saber de supuestos episodios anteriores. La publicación también recoge testimonios de personas que no denunciaron pero que escucharon a las denunciantes o que afirman haber estado presentes antes o después de los hechos que relatan.

CNN en Español se puso en contacto con Ciro Guerra y su compañía productora Ciudad Lunar para obtener comentario pero no hemos recibido respuesta.

La publicación dice que obtuvo los testimonios a través de entrevistas, de las que asegura tener soporte. CNN no ha podido verificar estas denuncias de forma independiente.

“Ofrezco disculpas a todos los que se vean afectados, a todos los que han tenido que leer estas horrorosas y mentirosas palabras. Tengo la tranquilidad de saber que soy inocente”, dice el director en la declaración.

Volcánicas reproduce una conversación con Guerra en la que le plantean las acusaciones. En la transcripción de la conversación, el director niega cualquier tipo de acoso o abuso. Según Volcánicas, las mujeres “no tienen la intención de hacer una denuncia penal porque no quieren pasar por un proceso de revictimización en manos del sistema de justicia, ni por el cuestionamiento ni el escarnio público”.

Catalina Ruiz-Navarro, editora de Volcánicas, habló con CNN en Español sobre la respuesta de Guerra en video tras la publicación.

“Una de las cosas que nos llama la atención de esa declaración es que él dice que no es culpable de ningún crimen, pero no dice que no es culpable de acoso o abuso sexual y eso es un cambio en el discurso desde lo primero que nos dijo. También nos llama la atención que entre la primera entrevista y la segunda dejó de decir que esto era una persecución que le habían montado por su apoyo al Paro Nacional, lo cuál era bastante absurdo”.

En la respuesta a Volcánicas, Guerra había asegurado que lo “amenazaron con que me iban a querer hacer ese tipo de acusaciones. Por la época en que le di mi apoyo al paro recibí mensajes diciendo que había gente que me iban a querer destruir y que iban a querer hacer ese tipo de acusaciones; pues sí recibí ese tipo de mensajes. No estoy en capacidad de decir si están relacionados o no, pero la primera vez que escuché de algo parecido fue esa vez, pero realmente no…”.

El paro nacional fue una serie de protestas en Colombia en 2019 y 2020 contra las políticas del gobierno del presidente Iván Duque.

“Si decide tomar alguna medida contra una de las denunciantes, (…) sería peor para él, y si toma acciones legales en contra mío y de Matilde (de los Milagros, autora también del texto) como periodistas, lo que nosotros pensamos sobre eso es que estamos haciendo nuestro trabajo y que si cada periodista dejara de hacer su trabajo por miedo a una denuncia como esa, no tendríamos periodismo”, añade Ruiz-Navarro.

Ciro Guerra es conocido por dirigir la película El abrazo de la serpiente, nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa en 2016. En 2018 dirigió “Pájaros de verano”. Esta semana se estrenó el tráiler de la cinta Waiting for the Barbarians, protagonizada por Mark Rylance, Johny Depp y Robert Pattinson, la primera producción del cineasta colombiano en inglés.

Volcánicas se define como una revista de periodismo feminista independiente latinoamericano.