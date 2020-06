La Liga: el Real Madrid gana y amplía su ventaja sobre el Barcelona

Zidane descarta ser entrenador a largo plazo 1:31

(CNN) — A falta de seis fechas para culminar la temporada en La Liga, el Real Madrid derrotó este domingo al Espanyol y extiende su liderato en la tabla de posiciones.

El conjunto dirigido por Zinedine Zidane ganó por 1-0 en el Estadio RCDE gracias a un gol del brasileño Casemiro, y ahora le saca dos puntos de ventaja a su escolta, el F.C. Barcelona.

El equipo merengue aprovechó un nuevo tropezón de su eterno rival, que este sábado se tuvo que conformar con un empate 2 a 2 ante el Celta de Vigo. Ahora, el Madrid está a seis partidos de poder conseguir lo que sería su tercera liga española en la última década. La última vez que fue campeón fue en la temporada 2016-2017, cuando también estaba bajo el mando del francés Zidane.

Con la ventaja de dos puntos en las posiciones, el Real Madrid además parece tener un camino al título más accesible que el del Barça. Estos son los partidos que le faltan a cada uno para completar en calendario en La Liga:

Real Madrid:

– vs. Getafe (de local)

– vs. Athletic Club (de visitante)

– vs. Alavés (de local)

– vs. Granada (de visitante)

– vs. Villarreal (de local)

– vs. Leganés (de visitante)

Barcelona:

– vs. Atlético de Madrid (de local)

– vs. Villarreal (de visitante)

– vs. Espanyol (de local)

– vs. Valladolid (de visitante)

– vs. Osasuna (de local)

– vs. Alavés (de visitante)