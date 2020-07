A pesar de que Florida establece cifras récord de nuevos casos de covid-19, las autoridades de salud a menudo no hacen el seguimiento de contactos

(CNN) — Cuando Shaila Rivera y su nuevo esposo regresaron a casa de su luna de miel y dieron positivo para covid-19, esperaban una llamada telefónica de las autoridades de salud locales en Florida pidiéndoles una lista de las personas con las que habían estado cerca para que pudiera comenzar el rastreo de contactos.

Los Rivera esperaron esa llamada telefónica. Y esperaron. Y esperaron… Pero la llamada nunca llegó.

“Me sorprendió”, dijo Rivera, una enfermera que ya se recuperó del virus.

A pesar de las afirmaciones de que Florida rastrea todos los casos de covid-19, una investigación de CNN descubrió que las autoridades de salud en Florida, ahora el punto de acceso número uno del país para el virus, a menudo no hacen el rastreo de contactos, algo que durante mucho tiempo ha sido considerado una herramienta clave para contener un brote.

Florida estableció un récord para la mayoría de los casos de coronavirus en EE.UU. en un solo día, el 4 de julio, con un total de 11.458, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins, y el domingo, el estado superó los 200.000 casos de covid-19.

Los desafíos de rastreo de contactos de Florida son indicativos de lo difícil que es para los estados afectados por covid-19 hacer un rastreo de contactos adecuado, lo cual es un desafío incluso en las mejores circunstancias. El virus está tan avanzado en estados como Florida que es una tarea aparentemente hercúlea rastrear a cada persona infectada y hacer un seguimiento con todos sus contactos cercanos.

CNN habló con 27 floridanos, o sus familiares, que habían dado positivo por covid-19. De ellos, solo cinco dijeron que habían recibido una llamada de las autoridades de salud pidiéndoles sus contactos.

Existen inquietudes sobre el rastreo de contactos a nivel nacional, no solo en Florida. En una entrevista en junio, CNN le preguntó al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, cómo creía que iba el rastreo de contactos en Estados Unidos.

“No creo que nos vaya muy bien”, respondió.

El rastreo de contactos es una práctica centenaria, y los conceptos básicos no han cambiado mucho: Esencialmente, los trabajadores de la salud solicitan a las personas infectadas una lista de todas las personas con las que han estado en contacto mientras son potencialmente contagiosas. Luego, el trabajador les dice a esos contactos que se pongan en cuarentena y estén atentos a los síntomas.

Los CDC brindan una guía detallada de seguimiento de contactos a los departamentos de salud estatales, explicando que “el monitoreo de estos contactos de covid-19 puede romper efectivamente la cadena de transmisión de enfermedades y prevenir una mayor propagación del virus en una comunidad”.

Las pautas de la Casa Blanca describen el rastreo de contactos como una de las “responsabilidades básicas de preparación del estado”.

Una infografía en línea del Departamento de Salud de Florida describe el seguimiento de contactos como una “función básica de salud pública” y afirma que un epidemiólogo local le pedirá a las personas con el virus una lista de todas las personas con las que han estado en contacto durante los últimos dos semanas, y el departamento de salud del condado controlará esos contactos.

Contact tracing is a core public health function and can help contain #COVID19 in 3 main steps:

1⃣You test positive for COVID-19

2⃣An epidemiologist will ask who you’ve been in contact with in the last 2 weeks

3⃣Your county health department will monitor you and your contacts

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) July 4, 2020