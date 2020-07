Walter Mercado: “Yo no soy una leyenda”. Netflix estrena un documental sobre el astrólogo

La leyenda de Walter Mercado, el hombre detrás de la capa 2:50

(CNN Español) — Conocido por sus extravagantes capas, su joyería y sobre todo por su célebre frase “Y que reciban de mí, mucho, mucho amor”, misma que da nombre al documental que Netflix presenta para saber quién era, cómo se convirtió en el fenómeno popular y alcanzó el éxito cómo astrólogo y el declive de su carrera.

Cristina Costantini y Kareem Tabsch fungieron como los directores, mientras que Alex Fumero fue el productor y cada uno por su parte, creció viendo a Walter junto a sus abuelas para escuchar los horóscopos todas las tardes: “Los tres nos criamos viendo a Walter con las abuelas. De cierta manera empieza en nuestra niñez, la fascinación con este mago que se aparecía en el televisor todos los días. Como adultos, nos dimos cuenta del impacto que tuvo, sobre todo en la televisión latinoamericana. Cuando conocí a Kareem, lo primero que hablamos fue de Walter. Él iba a ir a una venta de capas y le pregunté si le gustaría hacer un documental sobre Walter Mercado. Y le dije que me ofrecía como productor y cuando cuadramos la primera llamada, 30 minutos antes me llamó Cristina, con quien yo ya había trabajado, y me dijo que sabía que estaba obsesionado con Walter y que ella quería hacer una película sobre él. Así que hablamos por teléfono”, asegura Alex Fumero.

En este documental se habla de la vida del Walter Mercado Salinas, quien nació en Ponce, Puerto Rico, un 9 de marzo de 1932. Se aborda el tema de sus inicios en el medio artístico y cómo fue que inició dando horóscopos en su natal Puerto Rico. Walter Mercado rompió esquemas y nunca le importó lo que la gente dijera o pensara de él. Siempre evadió el tema de la sexualidad e incluso aseguró que “soy como Dorian Grey”.

De acuerdo con Netflix, “Walter llegó a más de 120 millones de espectadores en su apogeo, cautivando al mundo con sus capas de lentejuelas, joyería opulenta y horóscopos que difundían un mensaje de amor y fe a sus devotos seguidores”.

Los actores Eugenio Derbez y Lin-Manuel Miranda aparecen en este documental. Eugenio habla de cómo fue que se basó en Mercado para crear al personaje “Julio Esteban” quien daba los horóscopos en el programa “Al derecho y al Derbez”. Por su parte, Lin-Manuel Miranda le expresó en persona la admiración que sentía por él, e incluso, le contó cómo de chico, se sentaba con su abuela a escuchar los horóscopos.

Walter Mercado asegura en el documental que usaba la astrología para motivar a las personas e incluso se autodefine como “un adivino, pero no me gusta saber mi futuro, solo quiero disfrutar cada momento de mi vida”.

Zona Pop

Vivieron con Walter Mercado por dos años y en los meses previos a que muriera. ¿Con qué se quedaron?

Cristina Costantini

Durante este periodo, él se convirtió en un miembro de nuestra familia, Fue una abuela fabulosa. Le dije que tenía la misma edad que ella y el mismo corte de pelo fabuloso. Se convirtió en un amigo y en un miembro de la familia durante el proceso de hacer el documental. Cada día nos confiaba más y con esta confianza podíamos mostrar el mundo más íntimo de Walter, el hombre detrás de la máscara. En el documental, la gente podrá ver quien era Walter, sin el maquillaje, sin la capa y sin la joyería. Podemos mostrar sus momentos más íntimos.

Fenómeno Popular

“La gente espera que uno se muera para volverse una leyenda. Yo no soy una leyenda” – Walter Mercado

Por su parte, Kareem Tabsch asegura que Walter era más que un ícono popular: “Usamos la palabra ícono cuando nos referimos a Walter. Pero era más que un ícono en muchos sentidos. Nosotros no podemos acordarnos de un momento en que Walter no existiera en la cultura popular o en la televisión. Él se da cuenta del nivel de fama que alcanzó, pero no se dio cuenta de todo lo que representó para los televidentes y fans. Era más que un horóscopo y un astrólogo, era un pionero que compartió el mensaje de que uno debe vivir la vida como quiera, a tener autoestima, ser auténtico y lo más importante en la vida, no era lo que uno creyera, lo más importante es que uno debía vivir la vida con amor, para uno mismo y para el prójimo, él sabía que ese era su mensaje y lo que dejó no solo en nosotros, sino en el mundo entero”.

Cristina, Kareem y Alex, capturaron los dos últimos años de Walter, cuando este luchó contra el envejecimiento, su legado y cómo se preparó para su último espectáculo lleno de celebridades.

No tienes que ser fanático de Walter Mercado para ver este documental. Puedes conocer al hombre detrás de la leyenda del mundo pop actual quien cambió la vida de muchas personas. No solo causó admiración en el mundo hispano, también fue un fenómeno en el mundo anglo. El documental “Mucho Mucho Amor: La leyenda de Walter Mercado”, se estrena mundialmente el miércoles 8 de julio en la plataforma de Netflix.