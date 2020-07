12 aplicaciones esenciales para hacer que el aislamiento sea soportable

Se vuelven famosas por consejos sobre el covid-19 en TikTok 1:28

(CNN) — Seguro que pasas mucho más tiempo en tu teléfono actualmente, ¿no? Pero tal vez te has cansado del Sudoku, tus ojos se llenan de lágrimas durante los atracones de Netflix y no has tocado Candy Crush desde que comenzaste a ver el juego en tus sueños.

Te mantendremos ocupado con un grupo de nuevas aplicaciones.

Así que controla ese cosquilleo en tu cuello, ponte tus lentes de luz azul y relájate con estas ofertas digitales. Son instructivas, entretenidas y agradables para moverte antes de tomar tu tercera siesta del día. Casi todas son de descarga gratuita, pero ofrecen compras opcionales en la aplicación, si estás dispuesto.

Para relajarse

Stop, Breathe & Think

Esta aplicación de meditación, coloreada con azules fríos e instructores de dibujos animados de ojos amables, está diseñada para aliviar tu mente en el momento en que la abres. Empiezas revisando y evaluando tu estado físico y emocional. La aplicación codifica esos resultados y lanza actividades: respiración guiada, meditaciones breves o, en ocasiones, una compilación relajante de videos de gatos, basada en tu autoevaluación.

Esas actividades se clasifican por sentimientos como la compasión, el dolor y la ecuanimidad, y son lo suficientemente cortas como para mantener tu atención, pero lo suficientemente sustanciales como para evitar la ansiedad. Deja que te bañen como una ola de calma.

Para jugar

Jugar con amigos: Heads Up! en Houseparty

¡Puedes estar familiarizado con Heads Up! (el juego respaldado por Ellen DeGeneres que es como una charadas a la inversa), y es posible que estés familiarizado con Houseparty (la aplicación de videollamadas que une a todos tus amigos en una pantalla). Aquí se explica cómo combinar los dos, ya que no podemos estar con amigos en persona.

Primero, descarga Houseparty. Haz clic en el dado en la esquina superior derecha. Heads Up! debería aparecer en la columna desplegable. ¡Reúne a tus amigos y listo!

Jugar solo: The Sims Mobile

Badipsa froopy noo (¡eso es Simlés, para los no iniciados!) Los Sims siguen siendo tan divertidos como recuerdas, quizás ahora más que nunca: manipulas la vida de una persona virtual que puede comprar, salir, organizar fiestas, conocer fantasmas, todo lo que no podemos hacer en este momento. Jugar a Los Sims durante una pandemia es un ejercicio de ilusiones. O puedes atrapar a tu Sim en su casa (¡simplemente elimina todas las puertas!) Y volverlo tan loco como te sientes tú.

Para aprender

EdX

Mucho se ha hecho sobre el curso de “Felicidad” de la Universidad de Yale, disponible para estudiantes que no son de Yale ahora de forma gratuita. Una vez que aprendas sobre las raíces de la alegría, profundiza en las 2.000 clases disponibles a través de la aplicación EdX.

Piensa en un tema, cualquier tema; probablemente tengan una clase para eso, ofrecida por una de más de 100 universidades. No obtendrás un título, pero obtendrás derechos de fanfarronear por continuar tu educación mientras te aíslas.

Duolingo

Independientemente de lo que pienses acerca de la pequeña mascota del búho verde, esta aplicación para aprender idiomas es una forma atractiva y colorida de ser más inteligente.

Está estructurado como un juego, ya que tiene una gran cantidad de imágenes, un ritmo rápido y te incentiva a seguir adelante con recompensas en última instancia intrascendentes pero brevemente emocionantes.

Hay 35 idiomas para probar, incluyendo lenguas ficticias como Klingon de “Star Trek” y “Valyrian de “Juego de tronos”. Emerge del aislamiento un políglota.

Para cocinar

Project Foodie: Cocina guiada

Cocineros aficionados del mundo que buscan ampliar sus horizontes culinarios, Project Foodie te escucha y sabe que eres capaz de más. Es por eso que desglosa las recetas paso a paso en un video, dirigido por chefs profesionales. Y a diferencia de sus homólogos de TV, estos cocineros no se saltarán ni un momento de preparación. Al final, estarás escaldando y cortando en juliana mejor que ellos.

Para socializar

Nextdoor

El equivalente virtual de una reunión sin salida, Nextdoor te conecta con vecinos que quizá nunca conociste. Fue divertido y útil antes de la pandemia, pero ya pasaron los días en que nuestros únicos quejidos fueron cuyo perro dejó un desastre en el pasillo o cuyos faros se dejaron encendidos toda la noche. Ahora, es esencial conocer a tus vecinos que pueden necesitar tu ayuda o pueden ofrecerte la suya. Por lo menos, únete a la extraña solicitud de oficiar una boda de gatos (solo ten cuidado con la información errónea, como en cualquier red social, también es un problema en Nextdoor).

Para entrenar

Aaptiv

Es un entrenador personal de bolsillo que está todo basado en audio, por lo que no necesitarás sacar tu teléfono para ver qué viene después, solo concéntrate en las instrucciones habladas y tu cuerpo. Si no sabes por dónde empezar, no te preocupes: la aplicación selecciona qué ejercicios funcionarán mejor para ti.

Peloton

Si prefieres los entrenamientos guiados por video, Peloton ofrece mucho más que ciclismo. Mira a los profesionales liderar clases de entrenamiento de fuerza, yoga, campamentos de entrenamiento y enfriamientos. También es gratis por 30 días.

Runkeeper

La aplicación rastrea tus carreras y mide tu progreso, y si sigues así, ¡también puedes ganar recompensas para el equipo de entrenamiento de la vida real!

Para mantenerte saludable e informado

Aplicación Covid-19 de Apple

Esta ventanilla única recopila todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus en un centro perfectamente empaquetado y fácil de navegar. Puedes personalizar la información que deseas por estado y detectar tus síntomas si sospechas que te has infectado. Se actualiza constantemente con información verificable a medida que se publica.

Para diversión tonta y escapista

TikTok

En serio, ¿todavía no estás en TikTok?

Si perdiste el tren con Vine, que ya partió, sube a bordo con esta plataforma de video. Si los bailarines que cantan en sincronizando sus labios con la canción no son para ti, fíltralos, no son los únicos que usan la aplicación.

TikTok es una plataforma para comediantes que florecen, familias sanas y activistas sardónicos, y de alguna manera, hay espacio para todos ellos. Cardi B, Reese Witherspoon y la Organización Mundial de la Salud también han encontrado un hogar en la aplicación. Así que navega. Ríete. Aprende sobre la crisis de salud global. Repite.