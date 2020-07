OPINIÓN | La evaluación inquietantemente creíble de Mary Trump de su “peligroso” tío Donald

Nota del editor: Michael D’Antonio es el autor del libro “Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success”. Su próximo libro, “The Hunting of Hillary: The Forty Year Campaign to Destroy Hillary Clinton”, saldrá a finales de este mes. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opiniones en CNNe.com/opinion

(CNN) — Nadie explicará por completo a Donald Trump: la crueldad, la vanidad, la inseguridad convertida en un exceso de confianza masivo. Sin embargo, en “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (“Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”), su sobrina Mary L. Trump se acerca más que nadie a describir la creación de una persona aparentemente desalmada que ganó su camino a la Casa Blanca.

En una página tras otra de este libro, que se publicará el próximo martes, la autora confía en su perspectiva como fuente y su experiencia como psicóloga para revelar la dinámica familiar que produjo una persona capaz de la clase de actos escandalosos que Trump ha cometido. Después de todo, este es un hombre que utilizó el insulto, el racismo y las mentiras para ganar y mantener el poder. Un presidente cuyo liderazgo contribuyó a fiascos letales que involucraron a niños solicitantes de asilo, víctimas de huracanes y, ahora, una pandemia que empeoró aún más debido a su torpeza. A través de él, parece inmune a los sentimientos de arrepentimiento, pena y empatía.

El hermano del presidente intentó bloquear sin éxito la publicación del libro, alegando que un acuerdo legal hecho para resolver una disputa lo prohibía. En ese momento, Robert Trump, calificando las acciones de su sobrina como “una desgracia”, dijo: “Su intento de sensacionalizar y caracterizar mal nuestra relación familiar después de todos estos años para su propio beneficio financiero es una parodia e injusticia para el recuerdo de mi difunto hermano, Fred, y nuestros queridos padres”.

Sea lo que sea lo que sientan los mayores Trump, Mary Trump reúne suficientes recuerdos y conocimientos familiares para presentar un caso plausible para su evaluación del presidente y su clan. No hablé con ella cuando estaba investigando la biografía que escribí sobre Trump, pero su relato me parece convincente. La descripción de su abuelo se alinea con lo que otros me contaron sobre su naturaleza fría y exigente. Del mismo modo, su descripción de cómo Fred padre respaldó a Donald Trump durante los años en que su hijo tomó una serie de malas decisiones comerciales suena fiel al registro público y lo que muchas fuentes me dijeron. En general, me parece un informe preciso.

A escala personal, Mary Trump vio un precedente para la frialdad de Donald Trump en la forma en que su tío trataba a su propio padre mientras él moría. Donald Trump siempre ha hablado de Fred Trump Jr., su hermano mayor, como un hombre abatido por la adicción al alcohol. Esto es verdad. Mary Trump también alega que Fred Jr. fue maltratado por su padre, a quien Mary considera como un “sociópata de alto funcionamiento” y por Donald Trump, quien era un chip de la vieja escuela. Juntos hicieron que Fred Jr. fuera miserable, escribe ella.

Trump lo hizo a un lado para convertirse en el heredero aparente del negocio familiar y Fred fue marginado, dice ella. Todo esto era consistente con el sistema de valores del jefe de la familia. Según Mary Trump, el viejo Trump consideraba la suavidad humana como vergonzosa y la debilidad como inaceptable. Él les enseñó a sus hijos que “sean duros a toda costa, mentir está bien, admitir que están equivocados o disculparse es debilidad”. En la vida “solo puede haber un ganador”, solía decir Fred Trump, según su relato, “y todos los demás son perdedores”. Esta actitud puede explicar la afirmación del autor de que mientras Fred Jr. moría de una enfermedad cardíaca, la familia esperó una semana antes de buscar ayuda médica.

Décadas más tarde, Mary Trump dice que ve la disfunción que presenció cuando era un joven miembro del clan Trump que se desarrollaba a escala nacional durante la pandemia. En lugar de actuar rápidamente para abordar el covid-19, el presidente se ha negado a asumir la responsabilidad de los errores tempranos o a adaptarse significativamente a medida que las cosas empeoran. Incapaz de enfrentar incluso una pizca de fracaso, ha ofrecido distracciones y negaciones hasta que parece haber perdido interés. Recientemente, el Washington Post informó que la Casa Blanca puede estar esperando que las personas se acostumbren a la enfermedad y la muerte.

“Mientras miles de estadounidenses mueren solos, Donald promociona las ganancias del mercado de valores”, escribe Mary Trump. “Mientras mi padre yacía muriendo solo, Donald fue al cine. Si de alguna manera puede sacar provecho de tu muerte, lo facilitará, y luego ignorará el hecho de que tú has muerto… El hecho es que Donald es fundamentalmente incapaz de reconocer el sufrimiento de los demás. Contar las historias de aquellos que hemos perdido lo aburriría”.

En uno de los episodios más famosos de la historia de la familia Trump, Mary Trump y su hermano presentaron una demanda después de descubrir que, como herederos de su padre, se les negó una parte de los bienes de Fred Sr.

La demanda finalmente se resolvió fuera de los tribunales, pero los duros sentimientos que se suscitaron no desaparecieron. Mary Trump escribió que recibió un recordatorio de dónde se encontraba su padre con la familia cuando, después de la muerte de su abuela, no fue mencionado como uno de sus hijos en el obituario publicado.

Al escribir y publicar su libro ahora, décadas después de que se resolviera la disputa del testamento, Mary Trump se ha abierto a la posibilidad de que el presidente y sus aliados la sometan a más vilipendios. Kellyanne Conway, la consejera del presidente, ya la ha golpeado un poco, señalando que los libros “no están verificados, nadie está bajo juramento”. También advirtió contra “un apuro por darle credibilidad a quien reciba el presidente ese día”.

De hecho, Mary Trump tiene amplia credibilidad, debido a la vida que pasó lidiando con el clan Trump extendido, incluido su poderoso tío. Esta credibilidad se amplifica por sus calificaciones profesionales y por la mezcla de feroz honestidad y decencia que parece mostrar en todo el libro a medida que revela lo bueno y lo malo. Su decencia se puede ver en la compasión que muestra por Donald Trump quien, como un niño muy pequeño, escribe, se vio privado de los cuidados de una madre debido a sus muchas enfermedades y cuyo padre fue incapaz de ofrecer una atención amorosa. “La principal fuente de consuelo y conexión humana de Donald le fue arrebatada”, escribe. Fue dejado al cuidado del personal de la casa y un padre desinteresado, agrega, “Donald sufrió privaciones que lo marcarían de por vida”.

Una sugerencia de la forma en que el desarrollo de Donald Trump fue arrestado en la infancia viene en una anécdota que Mary Trump comparte sobre un incidente que ocurrió desde el interior de la Casa Blanca. Invitada a una celebración familiar después de las elecciones, capta el sonido de una historia familiar sobre uno de los hermanos jóvenes de Donald que arroja un plato de puré de papas sobre la cabeza del futuro presidente. Ella mira para ver si el viejo Trump finalmente puede reírse de sí mismo. En cambio, recuerda, él cruzó los brazos sobre el pecho y frunció el ceño.

En la misma parte del libro, Mary Trump señala que la hermana mayor del presidente, Maryanne Barry, exjueza de la Corte Federal de Apelaciones, lo consideraba un “payaso” sin principios. La autora también describe que cuando su tío estaba haciendo campaña para presidente, escuchó ecos de las cenas familiares de Trump en la forma en que el candidato se burlaba y menospreciaba a los demás. “Ese tipo de deshumanización casual de personas era común en la mesa de Trump”, escribe.

Mary Trump se resiste a darle al presidente un diagnóstico formal. Sin embargo, ella nota su narcisismo y sugiere que parece ajustarse a muchos de los criterios para el diagnóstico grave de trastorno de personalidad antisocial. “Él es y siempre será un niño aterrorizado”, dice ella. Es su preocupación por el daño que podría hacer una persona aterrorizada, escribe, lo que la hace llamarlo “el hombre más peligroso del mundo” y la obliga a decir la verdad que sabe. El resultado es una memoria perspicaz y bien elaborada, escrita por alguien familiarizado con la historia de Trump por dentro y por fuera, y que la escribió a pesar de la presión familiar para detenerla.