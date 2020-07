Opinión | Enmascarar a Trump, desenmascarar sus impuestos

Nota del editor: Edward J. McCaffery es presidente del consejo de administración de Robert C. Packard y profesor de derecho, economía y ciencias políticas en la Universidad del Sur de California. Es autor de “Fair Not Flat: How to Make the Tax System Better and Simpler” y fundador de People’s Tax Page. Las opiniones expresadas en este comentario son del autor. Ver más opinión en CNNE.COM/OPINION.

(CNN) — Si solicita una hipoteca con respaldo federal, debe entregar sus declaraciones de impuestos. Si es menor de edad y solicita préstamos estudiantiles, debe entregar sus declaraciones de impuestos y las de sus padres. Si lo demandan por divorcio o por la mantención de sus hijos, debe entregar sus declaraciones de impuestos. Si está utilizando un software en línea para declarar sus impuestos -recuerde que la debe presentar antes del 15 de julio- es probable que ya haya entregado sus declaraciones de impuestos a la web. Y si usted es finlandés, su información fiscal se publicará cada primero de noviembre, conocido localmente como el Día Nacional de los Celos.

Pero si usted es el presidente de Estados Unidos y la Corte Suprema le dice que su contador debe, tal vez, entregar las declaraciones de impuestos a un gran jurado penal legítimamente designado por una autoridad soberana en la ciudad de Nueva York, lo que tienes es un berrinche en Twitter.

“La Corte Suprema devuelve el caso a la Corte Inferior, los argumentos para continuar (…). Ahora tengo que seguir luchando contra una Nueva York políticamente corrupta. ¡No es justo para esta presidencia o administración!”, señaló en Twitter el hombre más poderoso de la Tierra, que se tomó un descanso de la crisis de coronavirus momentos después de enterarse que, tras la decisión de la Corte Suprema en Trump vs. Vance y Trump vs. Mazars, podría tener que entregar sus declaraciones de impuestos al menos ante el fiscal de distrito de Manhattan, si no es al Congreso.

El presidente tiene razón sobre una cosa en su tuit. Los argumentos continuarán. Incluso en el caso de Vance, desde Nueva York, la Corte Suprema devolvió el caso a un tribunal inferior y permitirá que el presidente y sus abogados discutan por razones más limitadas contra la citación. En el asunto relacionado, el tribunal también remitió casos relacionados con citaciones del comité del Congreso. Cuando el fiscal de Nueva York tenga acceso a las declaraciones, el público probablemente no lo hará. Esto sería parte de un proceso estrictamente confidencial del gran jurado. Nada de esto se resolverá antes de las elecciones de noviembre, aspecto que quizás es el más importante.

Así, la locura continuará. Años de demora, millones de dólares en gastos, el estado de derecho se extendió hasta el punto de la ruptura, todo para intentar evitar que nuestro presidente electo haga lo que muchos de nosotros ya hemos hecho, ya sea voluntariamente o sin elección.

La opinión escrita de una forma maravillosa por el juez John Robert en Vance, que se remonta al juicio de Aaron Burr en 1807, es que el presidente no está por encima de la ley. Se supone que los estudiantes de primaria en Estados Unidos deben saber eso. Tal vez sea hora de aprobar leyes simples que simplifiquen aún más este punto para un presidente al que no le gusta leer mucho.

Dos leyes que sugiero humildemente:

Una, cada presidente debe revelar sus declaraciones de impuestos.

Dos, cada presidente debe usar mascarilla en público como todos los demás.

Eso no nos convertiría en Finlandia. Pero le ahorraría algo de tiempo a la justicia, y tal vez algunas vidas a nuestro país.