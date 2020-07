El covid-19 obligó a decenas de miles de venezolanos a volver a casa. Pero cruzar la frontera no es tarea fácil

Cúcuta (CNN) — El colapso de la economía de Venezuela los alejó. Ahora el coronavirus los está enviando de regreso a casa.

Desde al menos 2016, casi 5 millones de venezolanos han abandonado su país, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, huyendo de la pobreza y los deteriorados servicios sociales y de salud. Pero a medida que la pandemia de coronavirus cierra las economías de América Latina, muchos venezolanos se ven obligados a regresar a sus hogares, si su gobierno se lo permite.



Entrar a Venezuela en tiempos de coronavirus no es tarea fácil. El asediado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que los migrantes que regresan podrían ser infectados deliberadamente por otros países para propagar el virus en Venezuela. Su gobierno ha limitado el número de venezolanos a los que se les permite ingresar a su propio país a aproximadamente 1.000 por semana.

Según las autoridades venezolanas, al menos 56.000 venezolanos regresaron entre marzo y mediados de junio. Las autoridades colombianas que realizan un seguimiento de los cruces fronterizos creen que al menos 60.000 migrantes venezolanos han regresado al país a través de la ciudad colombiana de Cúcuta solo desde marzo. Esperan que decenas de miles más intenten regresar en las próximas semanas.

¿Por qué regresan?

Cúcuta, donde tres puentes cruzan la frontera entre Colombia y Venezuela, es el principal punto de tránsito para muchos. “Es como un reloj de arena gigante”, dijo Víctor Bautista, secretario de Migración del Departamento de Norte de Santander de Colombia, donde se encuentra Cúcuta.

“Durante los últimos cinco años hemos visto a más de 3 millones de venezolanos caminando por aquí, todos buscando una salida y mejores oportunidades”, dijo. “Y ahora se volcó hacia Venezuela”.

Pedro Roque viajó, a menudo a pie, los más de 3.300 kilómetros desde Lima, Perú, hasta el cruce fronterizo en Cúcuta. Había perdido su trabajo trabajando en un restaurante de pollo, dijo, debido al covid-19. Sin un salario, ya no podía pagar el alquiler y decidió irse a casa.

En Perú, las horas de trabajo promedio han caído hasta un 80% en el área alrededor de la capital, Lima, desde el comienzo de la pandemia, según la Organización Internacional del Trabajo.

Y toda la región de América Latina ha visto un aumento de casi el triple en el número de personas que requieren asistencia alimentaria, según datos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

A medida que los países con importantes poblaciones de inmigrantes venezolanos como Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia adoptaron medidas estrictas de bloqueo para contener el virus, los migrantes venezolanos se quedaron con pocas opciones. La mayoría de los inmigrantes con los que CNN habló para esta historia dijeron que trabajaron en la economía informal sin apoyo de asistencia social en el que confiar durante el cierre.

En Cúcuta, Roque duerme debajo de un toldo con otras tres personas mientras espera su turno para cruzar la frontera. El distanciamiento social no es una prioridad, dijo. “El covid es una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Si alguien caminó 35, 40 kilómetros al día para venir aquí, durante semanas, no tiene covid. Una persona enferma no habría sobrevivido a lo que pasamos”, dijo cuando se le preguntó por qué no llevaba una máscara.

Los campamentos improvisados ​​donde la gente espera para cruzar la frontera no permiten el distanciamiento social. Aquí no hay baños ni agua corriente, y el campamento más grande consiste en refugios hechos de cartón y bolsas de basura negras bajo las cuales unos 1.300 venezolanos esperan su turno para volver a casa.

Las autoridades colombianas dicen que no saben exactamente cuántas personas viven en el campo. Cada vez que un grupo se va, nuevos inmigrantes toman su lugar.

Esperando el llamado a casa

Pocos llamarían a Venezuela el lugar ideal para esperar una pandemia.

El noventa y seis por ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza según una encuesta independiente reciente realizada por tres universidades líderes en Caracas. Como CNN informó anteriormente, la mayoría de los hospitales en Venezuela carecen de agua corriente durante días, los médicos y los pacientes no pueden recibir los medicamentos que necesitan y miles de trabajadores de la salud han abandonado el país en busca de mejores oportunidades en el extranjero.

Pero las personas necesitan apoyo y comunidad en tiempos de crisis. Un trabajador humanitario internacional que habló con CNN bajo condición de anonimato porque no está autorizado a hablar con los medios dijo que los migrantes venezolanos que no habían construido redes de apoyo en un nuevo país adoptado tenían más probabilidades de regresar a Venezuela.

“Si tengo que morir de hambre, quiero morir de hambre en mi propio lugar, con mi familia”, dijo Roque, el trabajador del restaurante.

Este llamado del hogar parecía haber anulado cualquier duda sobre el riesgo de propagación del virus. Al igual que Roque, algunos migrantes que esperaban en Cúcuta le dijeron a CNN que creían que habían demostrado su salud después de sobrevivir al largo viaje para llegar allí. Otros simplemente dijeron que tenían mayores desafíos que superar que el virus.

Sin embargo, para controlar la propagación del virus, las autoridades colombianas les entregan un brazalete con un código de colores a la mayoría de los migrantes que buscan ingresar a Venezuela cuando llegan a Cúcuta. Roque era rojo.

Todos los días, un grupo que lleva un brazalete de diferente color debe subir a los autobuses, que los llevan a una instalación de detección de coronavirus administrada por el departamento de Norte de Santander, donde se aíslan y se les puede hacer una prueba de detección de coronavirus si no se sienten bien. La temperatura de cada migrante se toma varias veces al día; si alguien presenta fiebre, se les realiza una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Sin fiebre o una prueba de PCR negativa, se les permite cruzar la frontera, siempre que las autoridades venezolanas lo aprueben. Este acuerdo entre los dos países es informal; ninguno de los gobiernos reconoce al otro y, en teoría, la frontera está cerrada.

Los migrantes deben aislarse nuevamente una vez que llegan a Venezuela, por un mínimo de 12 días antes de que se les permita viajar a casa. El gobierno de Maduro ha creado centros de aislamiento en ciudades cercanas a la frontera, donde los inmigrantes deben permanecer.

Hasta el momento, Venezuela ha registrado muchos menos casos que otros países de la región. Sin embargo, los observadores internacionales han cuestionado la capacidad de Venezuela para detectar el virus, diciendo que el número real de infecciones por coronavirus podría ser mucho mayor.

Solo 350 venezolanos pueden regresar al país los lunes, miércoles y viernes, por un total oficial de 1.050 por semana, un número que refleja la capacidad limitada de Venezuela para poner en cuarentena a los ciudadanos a su llegada, dijo la autoridad fronteriza venezolana a CNN. Sin embargo, CNN también ha sido testigo de los migrantes que cruzan la frontera un martes y las autoridades colombianas dicen que la frontera a veces se vuelve a abrir con muy poca antelación.

El gobierno de Maduro ha dicho que se respetan los derechos de los ciudadanos a ingresar a su propio país, y que el lento ritmo de admisión es necesario para proteger al resto de la población venezolana del virus.

El futuro

En el lado colombiano, las autoridades ya están preocupadas por cuándo el reloj de arena volcará una vez más, y las dificultades de Venezuela obligarán nuevamente a los migrantes a irse.

“Si estas personas no encuentran en Venezuela alguna forma de supervivencia, bien podrían intentar regresar a los mismos lugares donde se quedaron durante los últimos tres años, como en un columpio migratorio gigante donde pasan algún tiempo en Venezuela y algunos otra vez en el extranjero “, dijo a CNN Bautista, secretario del Departamento de Migración del departamento.

Para algunos, el cambio ya ha comenzado: Adrián López y su familia de cinco están caminando de regreso a Bogotá, donde Adrián trabajaba en la economía informal.

Habían salido de la capital colombiana en marzo una vez que se impuso el bloqueo, y llegaron a Cúcuta a principios de abril después de una caminata de 595 kilómetros. Pero en el caos de su llegada, nunca lograron inscribirse en uno de los grupos codificados por colores para analizar el virus. Después de dos meses en el campamento de migrantes al lado de la frontera, dejaron de regresar a Venezuela.

“Me estaba muriendo de hambre allí (en el campamento)”, dijo Adrian. “Mi hijo tiene tres meses y nació aquí, es ciudadano colombiano. No pueden echarnos. Al menos en Bogotá, conozco el lugar e intentaré encontrar un trabajo, de alguna manera”.