OPINIÓN | Condenar el racismo y al antisemitismo es una responsabilidad

Nota del editor: David A. Love es escritor, comentarista y profesor de periodismo y estudios de medios con sede en Filadelfia. Colabora en una variedad de lugares, como Atlanta Black Star, ecoWURD y Al Jazeera. Sígalo en Twitter: @DavidALove. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más artículos de opinión sobre CNNE.com/opinion

(CNN) — El discurso público en Estados Unidos sobre raza, racismo y antisemitismo corre el riesgo de convertirse en una Olimpiada de la opresión sin ganadores. Sin embargo, este año crucial ofrece una oportunidad única para profundizar en estos problemas apremiantes y allanar el camino para un discurso público más constructivo. El movimiento Black Lives Matter llama a enfrentar el racismo antinegro y otras formas de discriminación, incluido el antisemitismo en la lucha contra la supremacía blanca, que los une a todos.

En las últimas semanas, el receptor abierto de los Philadelphia Eagles, DeSean Jackson, y el actor Nick Cannon, ambos negros, han sido criticados por hacer comentarios antisemitas. Jackson compartió una cita en su historia de Instagram que fue falsamente atribuida a Adolf Hitler, diciendo que los negros eran “los verdaderos hijos de Israel“. El pasaje también impulsaba la teoría del antisemitismo y la conspiración de un plan judío para “extorsionar a Estados Unidos” y lograr la “dominación mundial”.

Jackson luego se disculpó y dijo: “Solo quiero extender una disculpa en mi nombre y por lo que defiendo, porque ya sabes, soy justo y nunca quiero desanimar a ninguna raza ni a nadie. Realmente no me di cuenta de lo que decía este pasaje”.

Esta semana, Cannon fue despedido de su programa de improvisación” Wild ‘N Out “en ViacomCBS por impulsar teorías de conspiración antisemitas en su podcast mientras hacía afirmaciones similares acerca de que los negros son los “verdaderos hebreos”.

Cannon, a quien se unió la figura del hip hop Profesor Griff, amplificó las falsas visiones de Griff de que el pueblo judío controlaba a los medios. Cannon continuó defendiendo la teoría de la conspiración diciendo: “Nunca es un discurso de odio, usted no puede ser antisemita cuando somos personas semíticas. Cuando somos las mismas personas que ellos quieren ser. Ese es nuestro derecho desde el nacimiento. Somos los verdaderos hebreos”.

Cannon luego se disculpó por sus comentarios y dijo:”Debo disculparme con mis hermanos y hermanas judíos por ponerlos en una posición tan dolorosa, lo cual nunca fue mi intención, pero sé que toda esta situación tiende a lastimar a muchas personas y juntos lo arreglaremos.”

Los comentarios recientes de estos hombres negros de alto perfil son una distracción en un momento en que la nación debe aceptar su legado de racismo institucional y violencia racial. Tiempo perdido en luchas internas que estos dos grupos deberían pasar trabajando juntos por una sociedad justa.

Mientras Jackson y Cannon están en sintonía con el racismo contra los negros, mostraron insensibilidad cultural en sus declaraciones y revelaron sus puntos ciegos con respecto al sufrimiento judío, que incluye siglos de pogromos, el levantamiento del gueto de Varsovia y el Holocausto, junto con el trauma intergeneracional resultante, por nombrar algunos ejemplos.

Como resultado, dos grupos de chivos expiatorios históricos, los negros y los judíos, están experimentando una fisura dentro de cada grupo y entre ambos grupos. Esa historia es compleja, tanto en cooperación como de conflicto. Judah P. Benjamin era un judío que ocupó varios puestos de alto nivel en la Confederación, y las tensiones entre los negros y los judíos han sido reconocidas por todos, desde James Baldwin hasta Martin Luther King Jr.

También hay una historia compartida que incluye la liberación de campos de concentración por soldados negros, refugiados judíos como Albert Einstein enseñando en colegios y universidades históricamente negros, y la participación de judíos en el movimiento de los Derechos Civiles, que refleja un sentido judío de “tzedek” o justicia en hebreo.

Es fácil olvidar que la comunidad judía también es diversa. Según los investigadores de la Universidad de Stanford y la Universidad de San Francisco, hasta el 15% de los judíos estadounidenses son personas negras, latinas, sefardíes y de Medio Oriente, que generalmente no han sido contados. Los judíos negros y morenos enfrentan racismo e invisibilidad en la comunidad judía porque carecen de privilegios blancos.

Y hoy, cuando Estados Unidos necesita un ajuste de cuentas sobre el racismo, el liderazgo nacional actual no estará a la altura de las circunstancias. El presidente Donald Trump entrena su gobierno con nacionalistas blancos mientras deja que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos encarcele a los niños migrantes en sus centros de detención. Los supremacistas blancos y los terroristas locales que marcharon en Charlottesville y gritaron “Los judíos no nos reemplazarán” son la verdadera amenaza para la vida de los negros y judíos estadounidenses, sin mencionar a los musulmanes, latinos, asiáticos, nativos americanos, LGBTQ y aliados blancos y todos aquellos que quieran construir una democracia multicultural. No debemos perder de vista esto.

Estados Unidos requiere un recuento honesto de su historia de racismo, antisemitismo, islamofobia y xenofobia para tener una discusión fructífera y un camino hacia la curación y la justicia. Con demasiada frecuencia, este legado se pasa por alto o rara vez se enseña de manera adecuada en la escuela, lo que hace que las personas hablen y reproduzcan el antisemitismo a través de la ignorancia. Este país fue construido sobre el genocidio de los pueblos indígenas y la esclavitud de los africanos, un legado que continúa hoy a través del racismo institucional y la violencia policial.

“Es una gran sorpresa a la edad de cinco años, seis o siete años, descubrir que el país al que le has prometido lealtad, junto con todos los demás, no te ha prometido lealtad a usted. Es una gran sorpresa descubrir que Gary Cooper mataba indios, mientras lo apoyaba, y que los indios eran usted”, dijo Baldwin sobre la experiencia de los negros estadounidenses en su legendario debate de la Universidad de Cambridge con William F. Buckley, Jr. en 1965. Baldwin se refirió al actor Gary Cooper, quien interpretó a un héroe vaquero con una imagen impecable en los viejos westerns, que refleja una inocencia estadounidense con la que el país retrata y hace girar su legado de violencia racial. Al igual que los estadounidenses blancos, los negros se socializan para odiar al “otro”, “el cuco” o “el coco” o el chivo expiatorio racial. Sin embargo, la diferencia es que los negros, también víctimas de la opresión racial, están en efecto condicionados para odiarse a sí mismos.

Mientras tanto, 55 años después, los negros siguen siendo cazados, y los policías que mataron a Breonna Taylor en Louisville siguen siendo hombres libres. Mientras Estados Unidos lucha contra las políticas y sistemas de opresión racial que ponen vidas en peligro físico, también debemos llamar a la gente por sus palabras divisivas e intolerantes. Tenemos la responsabilidad de hacer ambas cosas.