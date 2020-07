Negociaciones de subsidios por desempleo: los republicanos presentan su oferta de apertura sin el recorte de impuestos sobre la nómina

Si acaban los subsidios en EE.UU., ¿habrá otro paquete de estímulo? 1:20

(CNN) — Después de días de disputas inttrapartidistas y divisiones que se han llegado a la vista del público, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, presentará una propuesta republicana unificada inicial de alivio de coronavirus de US$ 1 billón.

Ahora hay un acuerdo sobre fondos para pruebas que marca un compromiso entre el Partido Republicano del Senado y la Casa Blanca, y el recorte de impuestos sobre la nómina, una prioridad clave para el presidente Donald Trump, que está oficialmente fuera del borrador republicano. Eso marca una victoria para los republicanos, que habían hecho pública su frialdad ante la idea.

En el transcurso del jueves, los republicanos clave del Senado desplegarán en pedazos la propuesta en cada sección, y finalmente prepararán el escenario para las tan esperadas negociaciones pocos días antes del vencimiento de los cruciales subsidios federales de desempleo.

Conclusión: la realidad es que, si bien se han hecho progresos y una parte importante de los republicanos del Senado se alineará detrás del borrador del Partido Republicano, las disputas republicano a republicano todavía están muy vivas, y es probable que continúen en las negociaciones del Partido Republicano con los demócratas en los próximos días.

Los principales asesores del Partido Republicano predicen que esas divisiones se disiparán, aunque no desaparecerán, cuando los demócratas se involucren en las conversaciones, pero sigue siendo una pregunta abierta, particularmente como me dijo un senador republicano el miércoles, “nunca se qué va a decir el presidente en estas cosas”.

Esto es lo que hay que ver

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, regresaron al Capitolio para reunirse con McConnell, a las 9:30 am.

Se espera que los presidentes de las comisiones republicanas del Senado y McConnell lleguen al Senado y presenten la propuesta, pieza por pieza, en algún momento del jueves

Hay que estar pendientes de lo que la Casa Blanca dice sobre el esfuerzo del Partido Republicano cuando se publique.

El acuerdo

Los republicanos clave del Senado y los negociadores de la Casa Blanca cerraron un acuerdo sobre una pieza clave de su propuesta anoche, después horas de reuniones a puerta cerrada sobre la financiación de las escuelas y las prioridades de las pruebas de coronavirus.

Notablemente, no fue un acuerdo sobre toda la propuesta: hasta tarde en la noche, el personal todavía estaba trabajando en varios temas abiertos sobre la propuesta más amplia, dejando abierta la posibilidad de que todavía puedan haber disputas entre los republicanos del Senado y la Casa Blanca.

Pero el progreso del martes por la noche se consideró un gran paso adelante para los republicanos acosados por la discordia en los últimos días.

El proceso de McConnell

Si estabas prestando atención a cómo McConnell lanzó el borrador inicial de lo que se convertiría en la Ley CARES de US$ 2,2 billones, reconocerás lo que está por suceder. McConnell hablará sobre la propuesta en el Senado, seguido por cada uno de los presidentes de sus comités que lideraron la redacción de piezas específicas de la propuesta.

El senador republicano Roy Blunt, de Missouri, miembro del liderazgo, les dijo a los periodistas el miércoles por la noche que la propuesta no se presentaría como un proyecto de ley único, sino como paquetes individuales de los comités de su jurisdicción. Esto es diferente a la Ley CARES.

Pero hay algunas razones por las que McConnell está tomando ese camino: primero, estos presidentes y el personal del comité han estado redactando y trabajando en estas propuestas durante varias semanas, así que este es su trabajo (con ajustes y decisiones finales tomadas en puntos por liderazgo y la Casa Blanca).

Segundo, y probablemente lo más importante: esto indica la aceptación de los miembros más importantes y poderosos de la conferencia de McConnell, con el objetivo de que los miembros de los comités sigan a sus presidentes para alinearse detrás del proyecto de ley.

Las dinámicas son muy diferentes de lo que eran la primera vez, pero fue una estrategia efectiva para unificar toda la conferencia en marzo. Hay algún esfuerzo para replicar eso aquí mientras los legisladores se preparan para entrar en la pelea de negociaciones que serán las próximas semanas.

Verificación de datos: ya no estamos en marzo. Las divisiones en la conferencia republicana sobre un nuevo paquete son reales y han estado presentes durante semanas. McConnell obtendrá una gran mayoría detrás de su propuesta y, lo más importante, se alineará con sus senadores de primera línea para la reelección. Pero hay más de un puñado de republicanos que se opondrán al proyecto de ley directamente, incluidos algunos que se oponen a cualquier gasto nuevo a raíz del paquete inicial de ayuda económica de emergencia por US$ 2,2 millones. McConnell lo sabe y lo ha planeado. El verdadero desafío será garantizar que la oposición no se extienda, socavando las conversaciones con los demócratas.

Nota: los senadores demócratas y los asesores de alto rango han estado observando en silencio los últimos días con una mezcla de alegría, asombro y preocupación. Alegría porque todos aprecian las divisiones en la conferencia republicana y lo ven como una oportunidad para llegar a un acuerdo más beneficioso con el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, dicen. Asombro porque han pasado dos meses desde que los demócratas aprobaron su propia propuesta y los republicanos se están acercando a la suya. Preocupación porque si el abismo republicano se ensancha demasiado, les preocupa que un proyecto de ley no se apruebe en absoluto.

“El partido republicano está tan desorganizado, caótico y poco preparado que apenas pueden armar un proyecto de ley partidista en su propia conferencia”, dijo el miércoles el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Para ser claros, esto es muy poco probable en este punto: los incentivos para llegar a un acuerdo son simplemente demasiado altos, dicen los asesores y senadores de ambas partes. Pero es algo que está ahí.

Lo que está pendiente

Hay un acuerdo sobre pagos directos o cheques de estímulo, pero los detalles exactos aún no se han informado a los miembros y al personal. La expectativa es que la segunda ronda de cheques estará más orientada hacia un umbral de ingresos más bajo, pero la mecánica de eso ha sido objeto de negociación en los últimos días.

Mejora del seguro federal de desempleo. A los asistentes se les dijo anoche en una conferencia telefónica con los líderes que el beneficio de seguro de desempleo federal semanal de US$ 600 se reduciría y se ampliaría a una tarifa plana por dos meses. Eso les daría a los estados el tiempo para implementar un sistema que podría multiplicar el beneficio estatal para tener en cuenta la mejora federal, pero limitarlo al 100% de los ingresos. La tarifa plana específica, y cómo los estados con sistemas de desempleo ya abrumados podrían implementar eso, permanece en el aire. Mnuchin dijo en CNBC que la propuesta apuntaría a “aproximadamente un reemplazo salarial del 70%”.

Lo que no está en la propuesta

El recorte de impuestos sobre la nómina. Mnuchin, en CNBC, dijo que la propuesta que había sido una prioridad para Trump, no estaría en el borrador de los republicanos del Senado, un reflejo directo de la oposición republicana del Senado a la idea. El impulso de los republicanos del Senado ha sido que el recorte de impuestos sobre la nómina, debido a su costo, exprimiría otras prioridades, en particular una segunda ronda de pagos directos a individuos y familias. La Casa Blanca, después de días de decir que estaría en la propuesta y luchando por su supervivencia, ha aceptado esa posición.

El globo de prueba del seguro de desempleo

Hubo una breve acción el miércoles en torno a la idea de una extensión a corto plazo de la mejora actual del seguro de desempleo federal. Para decirlo claramente, nunca fue real. La Casa Blanca, consciente de que un acuerdo probablemente no ocurrirá hasta después de la expiración del programa el 31 de julio, hizo llegar la idea a los republicanos del Senado.

Hay una realidad algo fría en el Capitolio: los plazos hacen tratos. Eliminar la fecha límite, eliminar la urgencia perder el trato. La idea de quitar el plazo más urgente de la mesa nunca iba a volar.

Resumen general de lo que está en la propuesta

Según las personas informadas al respecto: