MLB: Yoenis Céspedes no disputará la temporada 2020 tras ausentarse de un juego

(CNN Español) — El cubano Yoenis Céspedes ha optado por no jugar el resto de la temporada 2020 de las Grandes Ligas. Así lo dio a conocer el gerente general de los Mets de Nueva York, Brodie Van Wagenen, según el sitio oficial del equipo.

El gerente general luego confirmó en una entrevista con la cadena SNY que la decisión de Céspedes tiene que ver con «razones relacionadas al covid-19». Según Van Wagenen, el equipo no estaba al tanto de que esta opción estaba siendo considerada por el jugador, y que este domingo fue la primera vez que la directiva se enteró de su preocupación con respecto a la pandemia.

La baja de Céspedes por el resto de la campaña se confirmó luego de que el pelotero nacido en Cuba se ausentara este domingo del juego entre los Mets y los Braves de Atlanta.

«Hasta el momento del comienzo del juego, Yoenis Céspedes no se ha reportado al estadio hoy. No se comunicó con la gerencia con ninguna explicación por su ausencia. Nuestros intentos de contactarlo no han tenido éxito», indicó Van Wagenen en un comunicado del equipo.

El jardinero de 34 años se asusentó así en la derrota de su equipo frente a los Braves por 4-0, en el SunTrust Park de la ciudad de Atlanta. Es la tercera derrota al hilo de la franqucia de Nueva York en una serie de cuatro juegos frente a los Braves. Este lunes se disputa el último juego de la serie, donde los Braves buscarán barrer a su rival de turno.