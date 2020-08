Agredir a un trabajador que haga cumplir las leyes sobre usar mascarillas faciales es ahora un delito grave, según una nueva ley de Illinois

Mujer atacada tras pedir a otra que se pusiera tapabocas 1:08

(CNN) — Cualquiera que agreda a un empleado que hace cumplir el uso de mascarillas faciales para evitar el contagio por coronavirus ahora puede ser procesado como agresión agravada en Illinois.

El gobernador JB Pritzker aprobó una ley la semana pasada que agrega una sanción por agredir a un trabajador que «transmite orientación de salud pública», es decir, decirle a los clientes de una empresa que usen una máscara o mantengan el distanciamiento físico. En Illinois, la agresión agravada suele ser un delito grave.

La ley entró en vigor de inmediato.

«Esta disposición envía el mensaje de que es de vital importancia que los trabajadores sean respetados y protegidos mientras prestan servicios en el frente», dijo la oficina del gobernador en un comunicado sobre la nueva ley.

Graban empujón a guardaparques que pedía distanciamiento 1:12

Varios estados han visto disputas sobre el uso de máscaras que se han vuelto violentas. En Nueva Jersey, a principios de este mes, una mujer agredió a otro cliente en una tienda Staples que le había pedido que se pusiera la máscara sobre la nariz y la boca. También este mes, la policía dijo que un hombre de Pensilvania disparó contra un empleado de una tienda de cigarros que le había pedido que usara una máscara.

Y en mayo, las imágenes de seguridad mostraron que un hombre que compraba en un Target de Los Ángeles le rompió el brazo a un empleado de Target en una discusión por máscaras.

Illinois también ha registrado algunos incidentes de agresión de trabajadores, luego de que Pritzker exigiera que cualquiera que saliera de la casa usara una mascarilla en mayo.

El estado también presentó algunos castigos contra las empresas que no cumplan con el mandato de las máscaras: según las nuevas reglas de emergencia del Departamento de Salud Pública de Illinois, las empresas que se nieguen repetidamente a cumplir con los requisitos de las máscaras podrían incurrir en una multa de entre US$ 75 y US$ 2.500.