La última década fue la más calurosa registrada en la Tierra, lo que la sombría realidad del cambio climático

(CNN) — Un nuevo informe publicado el miércoles detalla cómo 2019 fue otro año de extremos para el clima de la Tierra, lo que se suma a una letanía de evidencias que expone la sombría realidad de nuestro mundo en calentamiento.

El año pasado vio devastadores incendios forestales en Australia; grandes regiones como Europa, Japón, Pakistán y la India experimentaron olas de calor mortales; casi 100 ciclones tropicales causaron estragos; los glaciares y el hielo marino continuaron derritiéndose a niveles preocupantes; y la sequía y las inundaciones destruyeron cultivos e infraestructura vitales.

Entre los hallazgos clave del Estado del Clima en 2019, publicado por la Sociedad Meteorológica Estadounidense, está que 2019 fue uno de los años más cálidos registrados, que los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra están en sus niveles más altos registrados y esta década es la más caliente desde que comenzaron los registros a mediados del siglo XIX.

«Cada década desde 1980 ha sido sucesivamente más cálida que la década anterior, siendo la más reciente (2010-1019) alrededor de 0,2 ° C más cálida que la anterior (2000-2009)», dice el informe. «Como motor principal de nuestro clima cambiante, la abundancia de muchos gases de efecto invernadero de larga duración sigue aumentando».

El estudio también informó otros hallazgos clave:

La influencia del calentamiento de las principales concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, incluidos el dióxido de carbono (CO2), el metano y el óxido nitroso, fue un 45% más alta que en 1990, encontraron los investigadores. La quema de combustibles fósiles en nuestros automóviles, aviones y fábricas libera contaminación que atrapa el calor en el aire y calienta nuestro planeta.

MIRA: Las emisiones de dióxido de carbono son las más bajas en los últimos 15 años, según estudio

Las concentraciones globales de dióxido de carbono, que representan la mayor parte del poder de calentamiento de los gases, aumentaron durante 2010 a un récord de 409,8 partes por millón, encontró el estudio. Ese fue «el más alto en el registro de medición moderno de 61 años, así como el más alto jamás medido en registros de núcleos de hielo que se remontan a 80.,000 años», dijo el informe.

The State of the Climate in 2019 report has been released. Follow this thread for details. #StateOfClimate2019 @AmetSoc https://t.co/ZxYIZqEXsW pic.twitter.com/SIkGpZbo1r

— NOAA NCEI Climate (@NOAANCEIclimate) August 12, 2020