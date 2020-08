Ciclistas en Critérium du Dauphiné son golpeados por granizo que parecía bolas de ping pong

(CNN) –– La segunda etapa del Critérium du Dauphiné de ciclismo resultó en caos cuando una fuerte granizada, con hielo de gran tamaño, comenzó a caer sobre los ciclistas.

Los competidores quedaron atrapados en medio del mal tiempo a pocos kilómetros del final de la carrera en la cima del Col de Porte, en el suroeste de Francia.

«Muchos ciclistas, incluidos nuestros muchachos, fueron golpeados por una gran tormenta de granizo», informó un tuit del equipo Israel Start-Up Nation (ISN).

«La escena era un caos total… ciclistas corriendo para cubrirse, golpeados con fuerza por lo que parecían ser mini pelotas de ping pong congeladas», añadió.

Many Riders – including our boys – were hit by one hell of a hail storm – worst Than anything we expirienced. The scene was total chaos and mayhem. .. riders running for cover, hit hard by icy mini ping pong balls. #CriteriumduDauphine @dauphine pic.twitter.com/Y6XI0PCSRs

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020