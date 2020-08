Prisión domiciliaria para los hermanos Efromovich, accionistas mayoritarios de Avianca, acusados de corrupción en el caso Lava Jato de Brasil

Germán Efromovich negó las acusaciones de corrupción.

(CNN Español) — Los hermanos José y Germán Efromovich, accionistas mayoritarios de Avianca Holdings, fueron puestos este miércoles bajo arresto domiciliario. Se les acusa de corrupción activa y pasiva por crímenes practicados contra la administración pública y de lavado de activos. El caso que se investiga no tiene relación con la compañía aérea.

Los arrestos fueron decretadas por el juzgado federal número 13 de Curitiba por requerimiento del Ministerio Público Federal.

La investigación de la Policía Federal en conjunto con el grupo de trabajo Lava Jato en el estado de Paraná, requerida por el Ministerio Público Federal, busca aclarar el supuesto papel de los dos empresarios en tramas de corrupción en la empresa Transpetro relativas a contratos de construcción de navíos entre dicha corporación estatal y la astillera EISA (Estaleiro Ilha S.A.). También se han realizado búsquedas de incautación de pruebas en los domicilios de los investigados y en cuatro empresas del grupo económico.

Según las investigaciones y los testimonios del colaborador de la justicia y por entonces presidente de Transpetro Sergio Machado y su hijo Expedito Machado, el astillero EISA supuestamente habría sido favorecido con contratos para construcción de navíos a cambio de comisiones a su favor.

Germán Efromovich, dueño del astillero EISA, negó las acusaciones de corrupción. En declaraciones a CNN Brasil afirmó: “Nunca di dinero a cambio de contrato para ningún político, ni para ejecutivos de Transpetro. Mis cuentas son transparentes, se pueden revisar”. CNN está buscando conocer la versión de su hermano, José.

Según el Ministerio Público Federal de Brasil, solicitante de la investigación, la actuación de los dos investigados junto con el entonces presidente de Transpetro ocasionó más de 600 millones de reales de pérdidas a la empresa estatal, equivalentes a más de 110 millones de dólares.

El juzgado de Curitiba había decretado inicialmente la prisión preventiva de los investigados, pero posteriormente la sustituyó por prisión domiciliaria con control electrónico por petición del Ministerio Público Federal, por los riesgos derivados de la pandemia de covid-19.

Desde 2019, Germán y José Efromovich no forman parte de la Junta Directiva de Avianca Holdings por una disputa crediticia. Un portavoz de la compañía dijo este miércoles a CNN que Avianca Holdings no emitirá ningún pronunciamiento pues se trata de una situación personal de los hermanos Efromovich, vinculada con otras empresas, la cual no tiene relación alguna con la aerolínea.

Colaboró con este informe Gabriela Frías.