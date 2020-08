Soldado desaparecido Elder Fernandes era la víctima en una investigación sobre «contacto sexual abusivo»

(CNN) — Un soldado de Fort Hood que ha estado desaparecido desde el lunes había sido trasladado a una unidad diferente porque era la víctima en una investigación sobre «contacto sexual abusivo», dijo el Ejército.

El teniente coronel Chris Brautigam, funcionario de asuntos públicos de la Primera División de Caballería, dijo a CNN en un comunicado que hay una «investigación abierta de contacto sexual abusivo» que involucra al sargento Elder Fernandes, y confirmó que Fernandes es la víctima en la investigación.

«El coordinador de respuesta a agresiones sexuales de la unidad ha estado trabajando de cerca con el sargento Fernandes, asegurándose de que estuviera al tanto de todas sus opciones de denuncia, atención y defensa de víctimas», dijo Brautigam. «La unidad también facilitó su traslado de una unidad que se ha desplegado recientemente a una unidad diferente dentro de la brigada para asegurarse de que recibiera la atención adecuada y de que no hubiera oportunidades de represalias», explicó.

Fernandes, de 23 años, está asignado a una unidad en la Primera División de Caballería. Fue visto por última vez el lunes de tarde por su sargento de personal cuando lo dejaron en su casa en Killeen, Texas, dijo la familia del soldado a la policía.

El Ejército dijo el jueves que está pidiendo la ayuda del público para encontrar a Fernandes, según un comunicado de Fort Hood.

«Nuestra principal preocupación es su salud y bienestar», dice el comunicado.

Fernandes mide aproximadamente 1,60 metros y pesa cerca de 60 kilogramos, según el Departamento de Policía de Killeen, que está investigando su desaparición. La policía dijo que fue visto por última vez vistiendo una camiseta negra de entrenamiento del Ejército y pantalones cortos con zapatos deportivos rojos.

We are seeking your help in locating Sgt. Elder Fernandes.

Please contact the Fort Hood Military Police at 254-288-1170 or US Army CID at 254-287-2722, if you have any information on his whereabouts. pic.twitter.com/81I1SEx9hl

— 1st Cavalry Division (@1stCavalryDiv) August 20, 2020