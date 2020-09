OPINIÓN | El motor de las remesas en medio de la pandemia

Crédito: MARVIN RECINOS/AFP via Getty Images

Nota del editor: Juan Hernández es Secretario del Migrante y Enlace Internacional del Estado de Guanajuato, Fundador del Center for US-Mexico Studies, University of Texas, Dallas, Jefe de Oficina para Mexicanos en el Exterior bajo el Presidente Vicente Fox, Asesor del Senador y Candidato Presidencial John McCain y de otros líderes políticos. Fue nombrado “Humanitario del Año” por LatIn Trade Magazine, “Entre Los 100 Hispanos con más Influencia”, según Hispanic Business Magazine. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN Español) — ¿Qué significa el aumento de las remesas de los inmigrantes mexicanos en EE.UU. en medio de la pandemia de covid-19? Desde luego, no existe una única respuesta. Sin embargo, las remesas son muestra de la gran solidaridad de los migrantes con sus familiares, cuando todos estamos enfrentando una de las peores crisis en la historia reciente de la humanidad.

Las estimaciones de los expertos preveían que las remesas de los mexicanos migrantes disminuirían hasta 21% en 2020 como consecuencia de la recesión económica ocasionada por el nuevo coronavirus. Pero al contrario, los reportes señalan un alza en el envío de remesas de los mexicanos residentes en el extranjero.

El aumento en las remesas se ha sostenido durante el primer semestre de 2020. Los datos del Banco de México muestran un crecimiento del 18,4 % en el primer trimestre y de un 3,84 % en el segundo trimestre, respecto del mismo periodo en 2019. En total, en el primer semestre de este año se recibieron más de US$ 19.074 millones.

Este repunte también se registra por estados. En el caso de Guanajuato, en el primer semestre de 2020 se enviaron remesas por más de US$ 1.720 millones, es decir 11,5% más de lo que se envió en el primer semestre de 2019.

Solamente Jalisco (U$S 2.010 millones) y Michoacán (U$S 1.905 millones) recibieron más dinero en remesas.

Más allá de las cifras, es necesario reconocer y agradecer esta muestra de solidaridad de los migrantes con sus familias y sus comunidades de origen. A pesar de que muchos tuvieron que salir de México obligados por la carencia y en busca de oportunidades, estos máximos históricos en el envío de dinero para hacer frente a la crisis de la pandemia muestran una pertenencia profunda y amor por México.

Explicar este aumento sostenido en el envío de remesas requiere, por supuesto, profundizar en el análisis para determinar las causas. Sin embargo, vale la pena describir algunas hipótesis de trabajo.

En primer lugar, hay que reconocer el alto número de migrantes mexicanos que trabaja en sectores esenciales de la economía estadounidense, como jornaleros agrícolas, enfermeras, trabajadores de la construcción, entre otros. Las condiciones de trabajo habitualmente no son las óptimas y en el contexto de la pandemia los riesgos de enfermarse de covid-19 siguen en aumento. En este sentido, hace falta fortalecer las estrategias binacionales para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores que tanto aportan en ambas naciones.

En segundo lugar, hay que observar que la diáspora mexicana en EE.UU. representa una fortaleza económica, incluso más allá de sectores esenciales, como el que se refiere a la industria de los servicios.

Finalmente, no hay que dejar de apuntar el sacrificio de cientos de miles de inmigrantes en EE.UU. para enviar dinero a sus familiares y amigos en México. Estas privaciones comprenden desde las más elementales, como vivir a veces hacinados y comer una vez al día, hasta ahorrar por no haber tenido vacaciones de verano ni actividades de ocio. La labor de los gobiernos no es solo reconocer ese gran sacrificio, sino que deberán, por ejemplo, encontrar formas más seguras y económicas para el envío de dinero y promover un efecto virtuoso en beneficio de sus familias.

En Guanajuato, siguiendo las instrucciones del gobernador Diego Sinhue, se promueve a través de la aplicación @AppMigranteGto una serie de servicios digitales como información clara y actualizada para elegir la mejor opción en el envío del dinero a México. También estamos buscando diversas maneras de que las remesas rindan más.

La tarea pendiente del gobierno de México es diseñar estrategias nacionales para que los migrantes emprendedores en el país vecino se vinculen con proyectos de desarrollo local en México.

Las crisis siempre representan oportunidades para hacer cambios y profundizar mejoras. El envío de las remesas de los migrantes también nos recuerda el esfuerzo que todos debemos hacer -gobiernos, empresas y sociedad civil- para superar el momento que vivimos. Los migrantes siguen siendo un ejemplo y una motivación para todos nosotros.