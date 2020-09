Barr dice que votar por correo es ‘jugar con fuego’

William Barr: Se debe confiar en resultados electorales 1:10

(CNN) — El fiscal general William Barr, en una amplia entrevista a CNN el miércoles, condenó a los estados que usan la votación por correo durante la pandemia de coronavirus y no se opuso a que el presidente Donald Trump aparentemente insinúe que los votantes deben emitir dos votos en noviembre.

«Esto es jugar con fuego. Somos un país muy dividido», dijo Barr en «The Situation Room con Wolf Blitzer» de CNN sobre los cambios de este año donde los estados permiten más votaciones por correo debido a la pandemia.

«La gente que intenta cambiar las reglas a esto, a esta metodología, que, como cuestión de lógica, está muy abierta al fraude y la coerción, es imprudente y peligrosa y la gente está jugando con fuego», agregó Barr.

Estos comentarios contradicen las opiniones de los funcionarios electorales bipartidistas y una amplia gama de expertos en votación que dicen que votar por correo es una opción segura con protecciones para prevenir el fraude sistemático. No existe un fraude generalizado en las elecciones estadounidenses, incluso en estados con un historial de votaciones por correo intensivas, lo que contradice directamente las afirmaciones de Barr.

Los comentarios de Barr parecen influir en los intentos de Trump de avivar el miedo y agregar caos a las próximas elecciones. Varios estados han ampliado sus opciones de votación por correo este año debido a la pandemia del coronavirus, pero la campaña de Trump y el Partido Republicano luchan contra opciones más generalizadas para los votantes.

El miércoles temprano, Trump sugirió en Carolina del Norte que los votantes votaran dos veces, una situación que de hecho podría generar problemas electorales.

«Bueno, saldrán y votarán, y tendrán que ir y verificar su voto yendo a la votación y votando de esa manera, porque si se tabula, no podrán hacer eso», dijo Trump. «Así que déjeles que lo envíen y déjelos ir a votar, y si el sistema es tan bueno como dicen, entonces obviamente no podrán votar. Si no está tabulado, no podrán a votar, así que es así. Y eso es lo que deberían hacer».

Wolf le preguntó a Barr si Trump alienta a la gente a cometer un delito votando dos veces.

«No sé exactamente lo que estaba diciendo, pero me parece que lo que está diciendo es que está tratando de dejar claro que la capacidad de monitorear este sistema no es buena», afirmó Barr. «Y si fuera tan bueno, si intentaras votar por segunda vez, te pillarían si votaras en persona».

Cuando Blitzer declaró que votar dos veces de esa manera sería ilegal, Barr dijo que no conocía las leyes estatales en particular.

El fiscal general también replicó la teoría de conspiración de que los países extranjeros imprimirán un gran número de boletas de voto ausente falsificadas y las enviarán a los votantes. Los expertos dicen que este esquema sería casi imposible de llevar a cabo y no es una amenaza seria para las elecciones, aunque la repetida promoción de Barr de esta teoría le ha dado a Trump más combustible para continuar cuestionando la legitimidad del voto por correo.

Cuando se le preguntó qué evidencia tiene para apoyar esta teoría, Barr dijo que «la basaba en la lógica».

Altos funcionarios de inteligencia de EE.UU., encargados de proteger las elecciones de 2020, dijeron recientemente que no hay evidencia de que países extranjeros estén interfiriendo con el proceso de votación por correo en este país.

Los funcionarios bipartidistas de todo el país han ampliado la votación por correo este año, y las autoridades de salud pública la impulsan como una forma de votar favorable en la pandemia. Solo nueve estados y el Distrito de Columbia envían automáticamente las boletas a todos los votantes registrados, que es el sistema específico que, según Trump y Barr, presenta el mayor riesgo de fraude.

Interferencia de China y Rusia

Barr minimizó los intentos bien documentados de Rusia de ayudar a Trump en las elecciones presidenciales, incluso en este ciclo electoral, mientras señalaba más a China.

«Acepto que hay alguna actividad preliminar que sugiere que podrían intentarlo de nuevo», afirmó Barr sobre Rusia. «No me sorprendería si Rusia intentara algo del mismo género que antes».

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos y la Comisión de Inteligencia del Senado han hecho afirmaciones más audaces advirtiendo sobre la amenaza que representa Rusia este año después de que hackeó a los demócratas en 2016 y realizó operaciones de influencia en las redes sociales durante las elecciones de 2016 y 2018.

Pero Barr dijo que creía que China podría ser más agresiva que Rusia al tratar de interferir en las elecciones de 2020.

«Creo que es China», señaló. Cuando Blitzer lo presionó sobre su razonamiento y lo que ha visto en China, Barr dijo, «porque he visto la inteligencia y eso es lo que he concluido». El fiscal general se negó a dar más detalles.

Hace un mes, funcionarios de inteligencia de EE.UU. informaron a los miembros del Congreso y las campañas presidenciales sobre cómo Rusia está detrás de las campañas de desinformación en curso para perjudicar al candidato demócrata Joe Biden, mientras que China e Irán están a favor de perjudicar a Trump. Las intenciones de Moscú han sido políticamente divisorias a pesar de que están bien establecidas tanto por la comunidad de inteligencia como por la investigación de Mueller y los hallazgos del Senado. Tanto los republicanos como los demócratas están de acuerdo en que los gobiernos extranjeros han tratado de sembrar la discordia en la democracia estadounidense.

«Acepto que Rusia hizo algunos esfuerzos para influir en las elecciones» en 2016, dijo Barr el miércoles.

Marshall Cohen y Christina Carrega de CNN contribuyeron a este informe.